Nepřiplácejte za značkovou bídu. Takto se v autech šidí prémiové audiosystémy
Prémiový audio systém je pro mnohé důležitý faktor při výběru nového vozu, především v segmentech luxusnějších automobilů. Systémy jako Bang & Olufsen, Burmester nebo Harman Kardon často slibují zážitky domácího kina na kolech. Je tomu ale opravdu tak?
I můj průměrný sluch v mnoha nových autech jasně pozná mizernou kvalitu – minimální basy, umělé výšky, omezená hlasitost. Když nové a drahé auto hraje hůř než 20 let staré Volvo, tak to prostě zamrzí. S odborníky na skutečně prémiové ozvučení jsme se proto podívali na to, co se skutečně skrývá za logy prémiových značek v moderních automobilech a proč mnohdy narazíte na zklamání.
V plzeňské dílně firmy Best Audio sedám do BMW X5 modelového roku 2025, ze kterého letělo sériové ozvučení ven. Úprava za zhruba sto tisíc korun znamená zejména lepší reproduktory, kvalitní zesilovač a dodatečné akustické odhlučnění tlumícími pláty, které zamezují rezonancím dveří i akustickému zkratu.
Písničku nepouštíme bezdrátově z mobilu, kde dochází ke ztrátové kompresi, ale drátem ze speciálního přehrávače a aplikace Tidal. Výsledný zvuk je neuvěřitelný. Stojí zejména na silných středech, čistota zvuku je dokonalá i při násobně vyšší hlasitosti, než vůbec dovolí série. Je to zkrátka něco úplně jiného a člověk se musí pousmát. A skvělý zvuk jde udělat i s polovičním rozpočtem, jak se přesvědčujeme na sousedním BMW X3 s vylepšením za zhruba padesát tisíc korun.
Sláva zůstala, kvalita zašla
Zatímco dříve byly systémy věhlasných výrobců skutečně synonymem špičkové kvality, dnes se automobilky zaměřují spíše na renomované značky než na samotnou kvalitu zvuku. Většina z prémiových systémů v moderních autech je totiž ve skutečnosti mixem levných komponentů, které jsou vyrobeny pod tlakem na co nejnižší cenu.
Jak odborníci vysvětlují, mnohé příplatkové a značkové audiosystémy se od skutečných high-end systémů liší především v komponentech. „Automobilky dnes chtějí prémiový systém, ale za výrobní cenu, která se pohybuje kolem 2–3 eur na reproduktor. To znamená, že třeba Bang & Olufsen pouze poskytne mřížky s logem, ale zvuk produkují komponenty od levných subdodavatelů,“ říká Petr Holub, zakladatel Bestaudia.
Fyzickou výrobu jednotlivé značky často zadávají obřím dodavatelům, jako jsou ASK Group, Lear Corporation nebo Premium Sound Solutions. Většina audioznaček (Harman/Kardon, JBL, AKG, Revel či Bang & Olufsen) dnes navíc spadá pod hlavičkou jediného koncernu spadajícího pod Samsung.
Značnou část z astronomického příplatku v ceníku tak tvoří licenční poplatek za logo a marže automobilky, zatímco reálná výrobní hodnota hardwaru bývá zlomková. Tím se podstatně liší výsledný zvuk od toho, co by zákazník očekával. Ani pečlivé naladění to nezachrání, protože s extrémně levnými komponenty a papírovými membránami se čarovat nedá.
Jména, která dříve byla skvosty zvuku, se v některých případech změnila na levné napodobeniny. „Například systém Burmester v Mercedesu třídy V má s touto značkou společné jen logo. Komponenty a zvuková kvalita jsou ve skutečnosti daleko za tím, co by od takového systému očekával i běžný uživatel,“ dodává specialista na ozvučení.
Situaci nepomáhá ani fakt, že výrobci šetří na klasických subwooferech a nahrazují je malými reproduktory umístěných v nosnících karoserie (např. řešení FrontBass), které bez kvalitního odhlučnění karoserie nepříjemně duní a basům chybí pevnost.
Jak na skutečný prémiový zvuk?
Jedním z klíčových způsobů, jak zlepšit zvuk v moderních autech, je instalace vlastních komponentů. Pro odborníky z oboru je základním pilířem zvukového systému zesilovač s DSP procesorem, který dokáže zpracovat vstupní signál z automobilového rádia, odstranit frekvenční propady i tovární ochranné ořezávání basů při vyšší hlasitosti.
„Dnes je trendem systém DSP, neboli chytrý digitální procesor pro úpravu zvuku. Umožňuje nám upravit frekvence, přidat hloubku a upravit křivky podle reálných podmínek v autě. Většina systémů v nových autech totiž dnes neumožňuje jednoduché vylepšení pouhou výměnou reproduktorů,“ vysvětluje odborník.
I když automobilky nabízí „prémiové“ systémy jako součást svých příplatkových balíčků, upgrade od specialisty často nabídne mnohem lepší zvuk za podobnou cenu. Například systém od značky Helix, který je německé výroby, umožňuje výrazné vylepšení zvuku pro většinu luxusních vozů, včetně patřičných adaptérů, takže není třeba nic převrtávat nebo řezat.
Jednou z častých otázek zákazníků je, které systémy jsou ve skutečnosti kvalitní. U značek jako Mercedes, BMW nebo Audi můžete narazit jak na vysoce kvalitní, tak i průměrné systémy, které zdaleka nedosahují standardů, jež byste od luxusního vozu očekávali.
„Například u Range Roveru s Meridian Signature Sound systémem už od výroby zaplatíte za zvuk 250 tisíc korun, ale je to systém, který bychom nepředělávali, protože už je na velmi vysoké úrovni. Obecně slušně hrají také Lexusy a Volva,“ přibližuje realitu odborník a vzápětí dodává: „Naopak systémy německých automobilek, ať už nižší nebo vyšší třídy, často zákazníky spíše zklamou, protože nejde o skutečně prémiové komponenty, ale o levnou verzi s logem.“
Spousta reproduktorů, ale k ničemu
Automobilky v posledních letech čím dál častěji spoléhají na „wow efekt“ v podobě co největšího počtu reproduktorů a udávaného špičkového výkonu ve wattech (který má s trvalým sinusovým RMS výkonem málo společného), přičemž ale reálná zvuková kvalita pokulhává.
Čím dál více vidíme systémy nazvané 4D nebo 5D se stropními reproduktory. Výrobci navíc do celkového počtu započítávají drobná zařízení v opěrkách hlavy nebo koaxiální měniče. Většina z nich ale nemá ani pořádný basový reproduktor, a to je problém.
„Často musíme uměle vytvářet basové frekvence pomocí DSP procesorů, protože originální jednotky je neumí zpracovat,“ uvádí odborník. Tímto směrem se podle nich ubírá vývoj i u značek jako Porsche nebo Audi, kde například v základu modelu Cayenne nebo Audi Q7 nenajdete ani subwoofer.
Tidal a externí procesory
Jedním z tipů, jak dosáhnout lepší zvukové kvality, je volba správného formátu pro streamování hudby. Spotify je dnes standardem, ale pro skutečné nadšence do zvuku je vhodnější aplikace Tidal, která nabízí vyšší kvalitu streamování. „Pokud máte kvalitní zvukový systém, rozdíl mezi Spotify a Tidal je znatelný. Přes Tidal dosáhnete asi 80 % potenciálu toho, co systém umí zahrát, zatímco u Spotify je to jen kolem 60 %,“ říká odborník. Pro nejčistší přednes se dodnes vyplatí zůstat u kabelu.
Pro ty nejnáročnější existují dokonce externí ovladače hlasitosti a optické vstupy, které umožňují napojení na systém přímo a eliminují tak ztráty způsobené přehráváním přes originální jednotky automobilů.
Pokud přemýšlíte o investici do prémiového zvukového systému, zvažte, zda jde opravdu o kvalitu, nebo jen o značku. Jak mi odborníci názorně ukázali, většině systémů dnes chybí poctivý základ a nesplňují nároky skutečných milovníků hudby.
Skutečně prémiový zvuk často vyžaduje další investici do aftermarketových komponentů, důkladného odhlučnění a profesionálního nastavení, které vám zprostředkuje požadovaný hudební zážitek.
Vždy záleží na konkrétním autě a zákazníkovi, někdy se například vyplatí připlatit za vyšší stupeň audiosystému, i když bude nahrazen, protože můžete získat alespoň pozice pro více reproduktorů nebo třeba lepší kabeláž a zesilovač. Ideální je tedy konzultovat s odborníky nejlepší postup ještě předtím, než se pro nové auto rozhodnete.
Zdroje: Autorský článek, Bestaudio