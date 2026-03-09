Neřešte vysoké ceny paliv! Tohle jsou nejlevnější elektromobily na českém trhu
Příznivci elektromobility, kteří na čerpací stanici zastavují jen kvůli občerstvení, možná ani nezaznamenali skokový růst cen fosilních paliv. Jestli vás ale pohled na stojan také děsí, našli jsme nejlevnější elektromobily na českém trhu.
Uvádíme základní ceny pro soukromníky (včetně DPH) dle momentálně platných akčních ceníků na českém trhu. Nebrali jsme v potaz výkupní bonus za váš starý vůz nebo různé nabídky výhodného financování.
Jediný opravdu dostupný elektromobil na českém trhu nabízí rumunská Dacia v podobě modelu Spring. Jeho cena se blíží hranici 400.000 korun, pod kterou už není velký výběr ani mezi modely s konvenčním pohonem.
Mezi desítkou nejdostupnějších modelů najdeme opravdu malé městské vozy, ale i malé rodinné SUV či lehkou užitkovou dodávku. Nabídka se liší nejen svou koncepcí, ale také původem.
|Model
|Cena (vč. DPH)
|Dojezd (WLTP)
|Dacia Spring
|419.900 Kč
|222 km
|Leapmotor T03
|450.000 Kč
|265 km
|BYD Dolphin Surf
|499.900 Kč
|220 km
|Dongfeng Box
|514.000 Kč
|240 km
|Citroën ë-C3
|549.000 Kč
|204 km
|Fiat Grande Panda Electric
|549.900 Kč
|320 km
|BYD ETP 3 (užitkový)
|549.900 Kč
|233 km
|Hyundai Inster (4místný)
|599.990 Kč
|327 km
|Opel Frontera Electric
|649.990 Kč
|307 km
|Nissan Micra
|659.000 Kč
|316 km
Dalo se předpokládat, že mezi nejlevnějšími modely najdeme nové, méně známé značky. Například modely Leapmotor T03 a Dolphin Surf jsou spolu s Dacií Spring jedinými elektromobily, které svou základní ceníkovou cenou nepřesahují magickou hranici 500.000 Kč. Zde je vidět, jak laciná Dacia Spring opravdu je.
Dongfeng Box se přes svůj název těší líbivému oblému designu, avšak spadá do kategorie aut s opravdu tristním dojezdem kolem 200 kilometrů. U užitkového BYD ETP 3 se to při využití na rozvoz po městském centru dá pochopit, ovšem u takového auta, jako je Citroën e-C3, by se už příplatek za větší baterii vyplatil.
Zvláště když za stejnou cenu nyní díky akční nabídce společnosti Fiat pořídíte model Grande Panda Electric s dojezdem až o 100 kilometrů vyšším. Panda sází na hranatý retro design a oproti předchozím generacím je svými rozměry opravdu grande.
Z opačného spektra je Hyundai Inster, který bude stačit, pokud neplánujete často vozit plné auto pasažérů. Pod 600.000 korun se totiž těsně vejde pouze čtyřmístná verze v základní výbavě. Ani se čtyřmi sedadly však jeho exteriér neztrácí na roztomilosti a udávaný dojezd 327 km je mezi nejlevnějšími elektromobily nejvyšší.
Nebezpečná hra
S elektromobily je velmi jednoduché dostat se do situace, kdy člověk nakonec skončí s autem mnohem dražším, než původně zamýšlel. „Když přidám pár desítek tisíc navíc, budu mít výrazně lepší auto,“ slýchám ve svém okolí od lidí uvažujících nad prvním elektromobilem.
Od hranice přibližně 650.000 korun se totiž na trhu objevují už dospělejší modely, ať už v podobě rodinného SUV Opel Frontera, nebo Renaultu 5 E-Tech s povedeným retro designem.
Jeho platformu si vypůjčil také Nissan k návratu svého oblíbeného modelu Micra. Nabízí ho o 20.000 levněji než originál a dle WLTP také s nepatrně delším dojezdem. Renault 5 se kvůli tomu nevešel mezi nejlevnější desítku.
Mezi skladovými vozy se typicky prodejci předhánějí s modely, které mají delší dobu na skladě, a je možné, že mezi nimi najdete ještě lepší nabídku. Velké slevy teď nabízí značka MG u svého elektrického modelu MG4, který díky slevě ve výši 190.000 Kč pořídíte pod 700.000 Kč.
Úplně jiná situace samozřejmě nastane, pokud mezi kandidáty ke koupi zahrneme také předváděcí či ojeté vozy, jelikož u plně elektrických vozidel je právě rychlá ztráta hodnoty jedním z hlavních problémů. Vzhledem k rozdílu cen je tak mezi novými vozy Dacia Spring jasným šampionem.
