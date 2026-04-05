Neřiďte na plech! Škodovka připomíná úskalí jízdy pod vlivem
Loni o Velikonocích došlo k 61 nehodám pod vlivem alkoholu a za celý rok počet takovýchto nehod vzrostl. Na dodržování předpisů až do konce Velikonočního pondělí dohlíží zvýšené množství policistů.
Pro každého dobrého motoristu je to nepřekročitelná červená linie – když pije alkohol, neřídí. Přesto se najdou tací, a o Velikonocích jich je o to víc, kteří takto jasné životní priority nemají a pod vlivem alkoholu (či jiných návykových látek) za volant sednou. Možná se nic nestane. Ale v 61 případech se o loňských Velikonocích něco stalo – a jen zmačkané plechy byly ještě dobrým výsledkem.
Do boje proti řízení pod vlivem se letos pustila i Škodovka, která loňskou smutnou statistiku připomíná dvěma „zmačkanými plechy“, tedy lehce pokrčenými plechovkami piva, s čísly 61 coby symboliku počtu nehod zaviněných řidiči pod vlivem alkoholu o loňských Velikonocích.
„Velikonoce patří mezi nejrizikovější období,“ říká Nikola Parrák, vedoucí marketingu Škody Auto pro český trh. „Věříme, že pozitivní příklad podpořený spoluprací s našimi partnery, Policií ČR a Platformou Vize 0, může přispět ke změně přístupu řidičů,“ dodává.
Odborníci na bezpečnost připomínají, že alkohol výrazně ovlivňuje schopnost řidiče správně reagovat na dopravní situace, snižuje pozornost a prodlužuje reakční dobu. Přestože v České republice platí nulová tolerance alkoholu za volantem, alkohol se bohužel stále objevuje u významné části dopravních nehod.
Samozřejmě, nejsou to jen Velikonoce. Podle údajů Policie ČR bylo v celém roce 2025 pod vlivem alkoholu způsobeno 4398 nehod, při nichž zemřelo 43 lidí, to je o 12 více než o rok dříve. Ve více než polovině případů (2632) šlo o množství alkoholu vyšší než 1,5 promile.
Policie o Velikonocích posílila hlídky na silnicích. Dopravně-bezpečnostní akce, kdy na silnicích je možné vidět více policistů, probíhá od čtvrtka 2. dubna až do Velikonočního pondělí, tedy 6. dubna. „Kontroly se zaměří především na dodržování stanovené rychlosti, způsob jízdy, používání bezpečnostních pásů, technický stav vozidel a také na případné požívání alkoholu nebo jiných návykových látek před jízdou,“ uvádí policie na svém webu.
Ať už máte názor na policejní dopravně-bezpečnostní akce jakýkoliv, faktem zůstává, že alkohol a řízení nejdou dohromady. Nezbývá tedy, než se k výzvě Škodovky připojit a dodat – neřiďte nejen na plech, nýbrž ani lehce zapivněni či ovíněni, ani o Velikonocích, ani kdykoliv jindy.
zdroje: Škoda Auto, Policie ČR