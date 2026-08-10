Nesmrtelná Toyota? Starší modely dokáže dodatečně modernizovat, včetně hybridů i sporťáků
Chcete modernější výbavu, ale nechcete kvůli ní měnit celé auto? Toyota v Japonsku nabízí neobvyklé řešení. Do vybraných starších modelů dodatečně montuje originální techniku, upravuje software a v případě sportovních vozů dokonce mění jejich jízdní vlastnosti.
Automobilky nás většinou přesvědčují, že cesta k nové technice vede přes nové auto. Toyota v Japonsku nabízí i druhou možnost. Prostřednictvím programu Toyota Upgrade Factory dokáže vybrané již provozované vozy dodatečně vybavit funkcemi, které při výrobě neměly.
Služba funguje od roku 2022, původně pod názvem Kinto Factory. Letos ji Toyota přejmenovala a nabídku dál rozšiřuje. Majitel na webu zvolí svůj model, vybere dostupnou úpravu a samotnou instalaci následně provede některý ze zapojených autorizovaných servisů.
V závislosti na modelu lze doplnit například sledování mrtvého úhlu, panoramatické kamery, pokročilejšího parkovacího asistenta, modernější multimédia, bezdrátové nabíjení telefonu, USB-C konektory, vyhřívaný volant nebo elektrické ovládání víka zavazadelníku.
Toyota kvůli tomu některé novější automobily už při vývoji připravuje na budoucí modernizace. Koncepce označovaná jako Upgrade Ready Design počítá s možností pozdější instalace dalšího hardwaru nebo aktivace nových funkcí.
Ještě zajímavější jsou softwarové zásahy. Například u GR Yarisu Toyota nabízí Performance Software 2.0, který zvyšuje maximální točivý moment na 390 Nm a umožňuje měnit charakteristiku plynového pedálu, posilovače řízení i rozdělení síly mezi nápravy. U pohonu všech kol lze volit poměr 55:45, 50:50 nebo 45:55, přičemž celkem Toyota nabízí až 27 kombinací nastavení.
Nabídka ale není určena pouze novým vozům. Seznam podporovaných modelů sahá například k priusu z let 2009 až 2015, Toyotě GT86 od roku 2012 nebo užitkovému modelu Hiace vyráběnému od roku 2004. Vedle nich v katalogu najdeme současné modely bZ4X, RAV4, Hilux, různé land cruisery nebo několik generací crownu. Vlastní program má také Lexus.
Rozsah modernizace se samozřejmě u jednotlivých modelů výrazně liší. Toyota však vedle elektroniky nabízí i mechanické úpravy. Pro předchozí generaci RAV4 například letos připravila továrně schválené zvýšení podvozku o dva palce, přičemž vůz před instalací musí projít předepsanou kontrolou.
Zdroj: Inside EVs, Toyota