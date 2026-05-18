Nesuďte knihu podle obalu. Tento Rolls-Royce uvnitř vypadá jako australská Hosier Lane
Vesmír, kvantová fyzika i technologie, preciznost a ikonický design společnosti Rolls-Royce. Umělci většinou tvoří polarizující exteriéry aut, zde však Cyril Kongo chtěl umocnit pocit neustálého objevování dalších specifik svého díla a primárně jej zacílil na interiér vozů.
Individualizace nezná u automobilky Rolls-Royce mezí, což dokazuje také další limitovaná série pěti kusů modelu Rolls-Royce Cullinan Black Badge by Cyril Kongo. Pestré barvy z rukou světoznámého umělce Cyrila Konga však nedává na odiv každému.
Zvenku jsou vozy oblečeny do tmavého hávu metalické černé barvy s modrými krystaly, díky níž na přímém slunci vůz vypadá modrý. Že se nejedná o běžný Black Badge, naznačuje pestrobarevná linka na boku karoserie spolu s pestrobarevnými brzdovými třmeny.
Podle ředitele designu Rolls-Royce Motor Cars Domagoje Dukece představuje spolupráce „dokonalé spojení dvou nezaměnitelných tvůrčích světů“. Na jedné straně je specifikace Black Badge, temnější a podvratnější alter ego značky Rolls-Royce.
Na straně druhé je intenzita a bujarost Kongova umění, které se objevuje na stropě, palubní desce, piknikových stolech ve druhé řadě sedadel a dekoru mezi zadními sedadly. Uvnitř každého cullinanu se skrývá originální umělecké dílo, které spojuje umělcovu vlastní interpretaci vesmíru, kterou nazývá Kongoverse. „Je to… místo fantazie, matematických vzorců, symbolů, pyramid, atomů a imaginárních planet,“ popisuje Cyril Kongo.
„To, co tuto spolupráci činilo tak výjimečnou, byl neustálý dialog mezi mým světem a světem značky Rolls-Royce. Ke každému nápadu se přistupovalo s péčí a zvědavostí. Plně jsem se ponořil do tvůrčího studia této značky,“ dodal Cyril Kongo. To pro jeho tvorbu dokonce zřídilo speciální pracovní prostory přímo v domovině značky Rolls-Royce v Goodwoodu.
Každý vůz sdílí stejné barevné zpracování interiéru: černý základ s výraznými barevnými detaily, které definují čtyři oddělené zóny pro každého pasažéra. Phoenix Red pro sedadlo řidiče, tyrkysová Turchese pro sedadlo spolujezdce, žlutá Forge a oranžová Mandarin pro zadní sedadla.
Tyto barvy jsou vyjádřeny prošíváním, lemováním, detaily sedadel a monogramy „RR“ na opěrkách hlavy. Dokonce jsou ve zmíněných výrazných barvách vyhotoveny také koberce z jehněčí vlny a do exteriéru pronikly také na zmíněné brzdové třmeny a specifickým barevným přechodem linky Coachline zvýrazňující na boku linii karoserie.
Právě tyto čtyři barvy posloužily umělci jako základ pro pět uměleckých děl v interiéru jednotlivých pěti vozů, barevných odstínů však celkem v interiéru použil přes sedmdesát. Centrálním prvkem je ručně malované stropní čalounění, které integruje 1344 individuálních „hvězd“ z optických vláken. Každý obraz spojuje vesmír imaginárních planet a souhvězdí spolu s odkazy na kvantovou fyziku, která odkazuje na Cyrilova bratra.
Střecha Starlight také vůbec poprvé uvádí poslední „hvězdu“, která padá přes celý strop. Automobilka bližší detaily neuvádí, ale lze předpokládat, že se této funkce dočkáme také u běžných modelů. Kromě této novinky je v hvězdném stropu zakomponováno osm dalších padajících hvězd a umístění těch stacionárních je jedinečné pro každý z pěti vozů.
Charakteristický podpis umělce Konga je vyobrazen na kožené podšívce uvnitř sluneční clony a na vnitřní straně víka zavazadlového prostoru. Tento charakteristický motiv je věrně ztvárněn také v podobě jemné výšivky na koženém obložení dveří a integrován do ručně malované linky v exteriéru vozů. Zároveň se objevuje na každém deštníku, který se skrývá ve dveřích.
„Chci, aby lidé toto umělecké dílo objevovali krok za krokem. Čím více ho zkoumáte, tím více v něm vidíte. Vnější podoba by měla pouze naznačovat, jaký svět se skrývá uvnitř,“ popisuje umělec vizi a specifika využití automobilu jako plátna pro umělecké dílo.
Speciální edice vznikla pod záštitou soukromých kanceláří Rolls-Royce v Soulu, New Yorku a v mateřské centrále v Goodwoodu. Všech pět vozů od Cyrila Konga najde své místo v garážích sběratelů po celém světě.
Zdroj: Rolls-Royce Motor Cars