Neue Klasse divizi BMW M sluší! Světovou premiéru si koncept nové M3 odbyl v Le Mans
BMW M představilo nový koncept, který naznačuje nejen designové směřování výkonné divize značky v následujících letech, ale také jak bude vypadat nadcházející čistě elektrické BMW M3. Design Neue Klasse tentokrát funguje skvěle!
S konceptem Concept Neue Klasse představuje BMW M svůj designový styl pro následujících několik let. Přes čistě elektrickou platformu přijíždí s velmi expresivním designem a „odhodlanost a cílevědomost“ z něj doslova čiší.
Vlastnosti, kterými design popisuje sám Oliver Heilmer, ředitel designu BMW pro kompaktní modely, Neue Klasse a BMW M, se projevují zejména širokými boky s rozšířenými blatníky, které vozu dodávají svalnaté proporce.
Implementace typických „ledvinek“ ve stylu standardního BMW i3 zde pomáhá vůz opticky rozšířit a velké otvory předního nárazníku celý vůz jakoby přisávaly k závodní trati. BMW M tak podle slov Heilmera zůstává věrné svému hlavnímu principu: „Zrozeno na závodní dráze. Stvořeno pro silnice.“
Kromě charakteristických designových prvků modelů divize BMW M se objevují také zcela nové prvky. Například trojrozměrná světla Track Lights umístěná až na samotných krajích předního i zadního nárazníku se prý stanou jedním z nich.
Designová studie tradiční prvky designu BMW M dále inovuje. Například zpětná zrcátka mají zcela nový tvar bez charakteristické ploutvičky směrem k sloupku A karoserie a otvor pro výstup vzduchu v kapotě je umístěn ve výrazném prolisu ve tvaru písmene V.
Mnohem více tak navazuje na tradiční pojetí přídě modelu M3 CS (generace F80) než stávající pojetí modelu s „bobří“ mřížkou chladiče. Nový tvar navíc přispívá k účinnému chlazení komponentů elektrického pohonu.
Z tiskové zprávy to také vypadá, že se žluté světelné prvky stanou novým charakteristickým rysem budoucích automobilů BMW M, tedy i základních verzí. Do nynějška byly vyhrazeny pro speciální modely, například ty s označením CS. Žluté světelné prvky odkazují na závodní vozy GT i na BMW M Hybrid V8 a zajišťují skvělé osvětlení silnice.
BMW je také pyšné na návrat tzv. dopředu směřujícího „žraločího nosu“, což je zejména v kontrastu s uhlazeným designem jiných elektromobilů opravdu výrazný prvek, navíc s historickým významem. Světlomety a maska ve tvaru ledvinek tvoří jeden celek a hloubku jim dodává světelný podpis s 3D efektem.
„U BMW M tvary důsledně následují funkci. Každý detail je navržen tak, aby zvyšoval výkonnost. Tento projekt je pro mě opravdu výjimečný, protože přenáší charakter BMW M do nové éry,“ vysvětluje dále Heilmer.
Například zadní část disponuje velmi originálním nápadným ducktailem, jehož integrace do víka zavazadelníku zlepšuje aerodynamiku, zvyšuje přítlak na zadní nápravu a současně konečně dodává širokým světlometům designového jazyka Neue Klasse ten správný náboj.
Extrémně tvarovaný zadní nárazník se asi jen těžko dostane do nějaké z produkčních verzí elektrického BMW M3, v této formě ale též vozu opravdu sluší. Vizuální spojení s motorsportem na konceptu zvýrazňují také disky kol uchycené centrálními maticemi. Ty jsou stranově odlišené červeným a modrým lakováním.
Zaměření na závodní dráhu
V interiéru nejvíce zaujmou nově vyvinutá výrazně tvarovaná sedadla vyrobená z kompozitu z přírodních vláken, která najdeme dokonce i vzadu. Znamená to, že koncept BMW M Neue Klasse je pouze čtyřmístný, přičemž zadní pasažéři se mohou přidržet také ochranného rámu za předními sedadly.
Ten poskytuje předním pasažérům oporu pro pětibodové bezpečnostní pásy vyhotovené v červené barvě. Barevná jsou i samotná sedadla, interiér tak září barvami divize BMW M. Poprvé v historii vozů BMW M je na volantu, výplních dveří a ochranném rámu použita vysoce kvalitní černá nubuková kůže.
Plovoucí palubní deska je potažena černým pleteným materiálem a vybavena šestiúhelníkovým podsvícením typickým pro M. Její rozložení i technologie odpovídají již dříve představenému sedanu BMW i3 ve stylu Neue Klasse.
Dynamika BMW M
BMW si dalo záležet, aby přechod na kompletně odlišnou koncepci pohonu neuškodil typické kombinaci dynamiky, agility a přesnosti modelů BMW M. Napomáhá k tomu inovativní koncepce pohonu BMW M eDrive se čtyřmi elektromotory a systémem BMW M Dynamic Performance Control.
„I v nové éře elektrických vozů pokračujeme v tradici typické pro M, kdy přenášíme technologické inovace i charakteristické designové prvky ze světa motorsportu přímo do sériové výroby,“ říká Franciscus van Meel, předseda představenstva BMW M GmbH.
Systém pohonu má původ v šesté generaci elektrického pohonu běžných verzí architektury Neue Klasse, byl však speciálně upraven pro elektrické modely BMW M. Čtyři elektromotory poslouchají centrální řídicí software, který může v závislosti na situaci řídit rychlost každého kola zcela samostatně. Otevírá tím zcela nový potenciál jízdní dynamiky i bezpečnosti.
Umožňuje také vysoký výkon rekuperace, mimořádnou trakci až na hranici možností a díky integraci do výkonného počítače Heart of Joy obzvláště přímou odezvu. Architektura pracuje s napětím 800 V a vysokonapěťová baterie s kapacitou více než 100 kWh slibuje také skvělý dojezd.
Uvnitř baterie najdeme nejmodernější cylindrické články optimalizované speciálně pro BMW M. Jsou schopné poskytnout obzvláště vysoký výkon při dodávce energie do elektromotorů, ale i během nabíjení.
Integrace vysokonapěťové baterie s konstrukcí vozu přispívá podle automobilky k intenzivnější jízdní dynamice. Nezbývá než počkat, jak to bude fungovat v reálném světě.
Zdroj: BMW