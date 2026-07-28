Neue Klasse trhá rekordy. BMW ještě nikdy nevyrobilo 50.000 kusů aut tak rychle
Vůbec první sériově vyráběný model z řady Neue Klasse si připisuje další rekord. Tentokrát se zasloužil o milník v rychlosti výroby prvních padesáti tisíc kusů vozidel po uvedení do prodeje v rámci historie automobilky BMW.
Nové BMW iX3 je obecně považováno za jeden z velkých milníků elektromobility. Díky svému velkému dojezdu a dalším kvalitám se těší již od svého uvedení velkému zájmu, což dokazují také výrobní čísla.
Automobilka kvůli vysoké poptávce po modelu iX3 dokonce hned v únoru letošního roku zavedla druhou směnu ve své továrně v maďarském Debrecínu, s čímž se původně počítalo až později. Vyrobit prvních 50.000 kusů nového elektrického SUV trvalo pouze 9 měsíců.
„BMW iX3 podtrhuje schopnosti naší továrny v Debrecínu: ještě nikdy jsme v novém závodě nevyrobili tolik vozidel tak rychle. Tento milník je výsledkem vynikající týmové práce,“ uvedl Raymond Wittmann, člen představenstva společnosti BMW AG odpovědný za výrobu.
Tempo je ale potřeba udržet, jelikož automobilka od uvedení modelu na trh obdržela již přes 100.000 zákaznických objednávek. S tímto výrobním tempem je však jejich naplnění na dobré cestě. Úspěchy debrecínské továrny jsou podle prezidenta a generálního ředitele továrny Hanse-Petera Kemsera výsledkem odhodlání a odborných zkušeností týmu.
Zkušenosti nabyté při výrobě prvního modelu z řady Neue Klasse se navíc promítnou také do plánu automobilky uvést 40 nových či modernizovaných modelů do konce roku 2027. „Efektivita, rychlost a kvalita jsou pro úspěšné uvedení všech vozidel na trh zásadní. Klíčovým faktorem je přenos znalostí mezi našimi výrobními závody po celém světě,“ uvedl Wittmann.
Letos už na českém trhu bylo registrováno více vozidel BMW iX3 než menších a levnějších modelů iX1 a iX2 dohromady (vliv na to však nepochybně mají také dealerské registrace). První sériově vyráběný model z řady Neue Klasse startuje na českém trhu od 1.544.400 Kč ve variantě BMW iX3 40. Ta ujede až 637 km (WLTP) a nabídne například skvělý BMW Panoramic iDrive.
Na redakční test BMW iX3 50 xDrive s udávaným dojezdem až 805 km se můžete těšit již brzy.
Zdroj: BMW, SDA