Kampaň Nevypínej, nebuď *****! je u konce. Přinášíme ohlasy a postřehy čtenářů
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Naše kampaň o asistenčních systémech je u konce. Přinášíme vaše ohlasy a postřehy a pár zajímavostí, které se do předchozích dílů nevešly. Třeba parkovací kameru na skútru.
Od začátku září až do minulého týdne jsme vám postupně představili deset různých asistentů, na které můžete narazit v autech. Díky odborníkům ze společnosti Valeo jsme vám mohli ukázat, jak se tyto systémy vyvíjejí, a rozebrat, jak fungují.
Za tu dobu nám mnoho z vás napsalo své ať už negativní či pozitivní zkušenosti s asistenčními systémy. Proto jsme se rozhodli přidat na závěr ještě jeden díl, kde se za kampaní ohlédneme, shrneme ji a taky třeba dodáme věci, které se nevešly.
Co člověk, to názor a jiná zkušenost. V reakcích se tak objevuje vše od naprostého odmítání až po chválu všech asistentů. Většina je ale někde mezi, vadí jim jen některé systémy. Třeba lane assist patří k těm, které nemají moc fanoušků. Naopak hlídání mrtvého úhlu nikomu moc nevadí, přestože i tam jsme zaznamenali negativní komentář. A nikdo nemá problém s parkovacími asistenty.
Záleží vcelku logicky na člověku, každému vyhovuje něco jiného. A taky má každý jinou zkušenost. Ne ve všech autech jsou systémy stejně citlivé.
Kamera na skútru
Nedávno jsme se svezli na skútru, který má parkovací kameru, konkrétně Piaggio MP3 500. Jde o tříkolku, tedy skútr, který má vpředu dvě kola těsně vedle sebe. Nejsilnější motorizace je už od roku 2022 vybavena zpátečkou a kamerou.
Skútr couvá pomalu na elektriku, pohon zajišťuje startér. A aby se jezdec nemusel ohlížet či couvat jen podle zrcátek, má k dispozici parkovací kameru jako v autě. Jen pípání při blížící se překážce chybí. A to není jediná věc, kterou Piaggio nabízí, je tu i hlídání mrtvého úhlu. To nabízí víc motorek a vzhledem k tomu, že přehlédnutí auta v mrtvém úhlu může na motorce skončit tragicky, je to vcelku užitečná věc.
Například u motorek BMW nebo Kawasaki můžete použít i adaptivní tempomat. O ABS nemá cenu ani mluvit, neb u velkých motorek je tento systém povinný od roku 2016. Co povinné není, je systém ecall. Ten si ale můžete dobrovolně doinstalovat, jak jsme psali v SM 33/23. Asistenční systémy můžete mít i na kole. Je to třeba radar, který vás varuje, že je za vámi auto, a rozbliká intenzivněji červené blikátko na zádi pro lepší viditelnost. A ABS na elektrokolech jsme zmínili v prvním díle našeho seriálu.
Co dál?
Seriál o asistentech je za námi. Loni jsme vám na podzim nabídli naši první kampaň, která se zaměřila na blikání. Příští rok též něco chystáme. Téma už máme, ale zatím si ho s dovolením necháme pro sebe. Budeme se opět věnovat bezpečnosti a snažit se vysvětlovat a vzdělávat. A stejně jako letos i příští rok nabídneme vedle článků taky videa. Nejsou to žádné celovečerní filmy, každému tématu jsme věnovali zhruba dvě minuty. Dost na to, aby se ukázalo vše podstatné, ale ještě to nikoho nenudilo.
Pozor na asistenty
Asistenční systémy mají i jeden trochu negativní vliv na řidiče. Někteří šoféři si totiž myslí, že asistent za ně udělá vše, a tak mohou jet rychle, nedodržovat bezpečnou vzdálenost či se zcela nevěnovat řízení. To je bohužel omyl. I technika se může zmýlit, a navíc až na výjimečné případy autonomního řízení jde zodpovědnost za nehodu za řidičem. Tomuto tématu jsme se věnovali podrobně v SM 49/23. A v čísle 46 před dvěma lety, tedy v roce 2024, jsme přinesli velký test čtení značek.
Ohlasy čtenářů
Velmi chválím vaši snahu reálně přiblížit, co dnes dokážou, případně nedokážou moderní asistenční pomocníci v nových automobilech. Vždy když jsem četl ve Světě motorů nové testy aut a narazil na vaši oblíbenou větu, jak vypínat otravné asistenty, tak jsem si říkal, to přece není možné. Tohle mají být lidé, kteří šíří novinky směřující k bezpečnosti na silnicích?
Nikdy jsem v našem kamiqu nebo elroqu nic nevypínal a nikdy jsem neměl dojem, že mě nebo manželku něco omezuje. Auto například bez hlídání mrtvého úhlu a vyparkování bych dnes již nekoupil. A i když se někdy neaktivuje automatické parkování, tak vždy čidla zobrazí bezpečný prostor kolem celého vozu, což je mnohdy k nezaplacení!
Jiří Krpálek
Balistická ochrana také opravdu může zachránit život. A přesto tady nikdo nejezdí v tancích. Asistenty a jejich povinnost mají být úměrné riziku, ceně, velikosti a hmotnosti vozu. Kamion, co najede miliony kilometrů a kde je obrovské riziko, ať klidně má tyhle asistenty povinné. V dostupném malém autě nemají tyhle nesmysly co pohledávat, pokud si za ně zákazník nechce sám dobrovolně připlácet.
Rohypnol
Hlídání mrtvého úhlu. Jeden z mála asistentů, co mám rád.
Adam
Mrtvý úhel mi chytá odraz od svodidel, stěn tunelu a ještě od něčeho, co nejsem schopen identifikovat. Bliká to, i když kolem mě nic není.
Teddy
Potmě v dešti, kdy čáru definuje hlavně jiná odrazivost povrchu, je problém nejen rozeznat žlutou od bílé, ale i od smazané, kterou z asfaltu opískovali. Tam je každá rada drahá a velký problém má i člověk. V takovém případě bych uvítal, kdyby se to asistent nesnažil držet v nějakém často nesmyslném a neexistujícím pruhu, ale prostě se vypnul.
Trkal
Zatím se nekamarádíme a ladíme formu. Auto dělá jiné věci, než se chystám dělat já. Rozhodně bylo nutné nastavit nejdelší vzdálenost od překážky. Není nic horšího, než když chcete předjet, a místo akcelerace auto prudce zabrzdí.
Jaromír Šíd
Bezpečně na cestě |
Zdroj: Svět motorů