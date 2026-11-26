New York zakázal měsíční platby za věci, které jsou v autě už namontované
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Platit za výbavu auta každý měsíc podle newyorských zákonodárců nedává smysl, a tak to zakázali. Pokud však výrobce nějakou funkci dále vylepšuje, měsíční poplatek chtít může.
Některé automobilky nabízejí určité funkce svých vozů nikoliv za jeden příplatek, když si auto koupíte, ale za opakovanou měsíční platbu. V některých případech to dává smysl, např. když automobilka neustále pracuje na vývoji softwaru, který danou funkci řídí, a auto dostává aktualizace toho softwaru, jenž reálně zlepšují jeho fungování. V jiných případech se měsíční poplatek za využívání něčeho, co v autě je fyzicky namontované, jako např. vyhřívání sedadel, ospravedlňuje vážně těžko.
Americký stát New York se rozhodl k nečekanému kroku – takovéto platby za funkce auta zakázal. Ustanovení je součástí nové sekce obchodního zákoníku, která začne platit na konci února 2027. Pokud nějaký prvek výbavy využívá hardware namontovaný v autě z výroby a zároveň jeho používání motoristou neznamená pro výrobce žádné dodatečné náklady či nepotřebuje podporu, automobilka takový prvek nemůže nabízet za měsíční poplatek.
Jde třeba o ryze hardwarové věci jako vyhřívané sedačky, 360° kamerový systém nebo třeba dálkový start z klíčku. Tyto funkce nevyžadují ani internetové připojení, natož aktualizace (kromě případných oprav chyb), a tak podle zákonodárců není důvod za ně vyžadovat měsíční platbu.
Pravidlo se však má vztahovat i na rozšířenou navigaci či samočinné řízení úrovně 2+, které se za život auta dále nevylepšuje softwarovými aktualizacemi. Pokud systém dostává průběžná vylepšení, a to je velmi často případ pokročilých jízdních asistentů, výrobce měsíční poplatek vyžadovat může. Stejně tak může být zpoplatněno satelitní rádio, vylepšení infotainmentu, asistenční služby či služby konektivity, díky nimž lze např. ovládat klimatizaci v autě na dálku mobilem.
Zdroj: Jalopnik