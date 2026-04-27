Nezašel už Hyundai až moc daleko? Nový Ioniq V je futuristický i na dnešní poměry
Hyundai v Číně rozjíždí velkou modelovou ofenzivu. Prvním výsledkem je elektrický Ioniq V, které sází na prostorný interiér, výrazný design a techniku laděnou přímo pro tamní trh.
Na čínském autosalonu upevňuje Hyundai Motor své postavení na tamním trhu. Ve spolupráci s BAIC Group (Beijing Automotive Group) investoval do pekingské pobočky Hyundai v přepočtu 24,31 miliardy korun. Čínský trh pro něj patří mezi stěžejní, a právě pro něj hodlá v následujících pěti letech přinést 20 nových modelů. Většinou s elektrickým pohonem, případně se spalovacím prodlužovačem dojezdu.
Čínský trh patří z hlediska elektromobility a digitalizace k nejnáročnějším a vyznačuje se velice rychlým vývojem. Prvním modelem z nové řady je Ioniq V odvozený od konceptu Venus. Zesílená karoserie prezentuje nový designový směr využívající hrany a geometrické tvary podpořené podsvícením. Mezi další zajímavé prvky patří plovoucí zpětná zrcátka a bezrámové dveře. Design je v souladu s iniciativou nabídnout rovnováhu mezi praktickým prostorem a kultivovaným zážitkem z jízdy. Verze s dlouhým dojezdem ujede dle metodiky CLTC přes 600 km.
Díky délce 4900 mm, šířce 1890 mm a rozvoru 2900 mm nabídne mezi konkurenty špičkový prostor pro nohy s hodnotou 1078 mm vpředu a 1019 mm vzadu. Stejně velkorysé je také místo v oblasti ramen 1502 mm vpředu a 1473 mm vzadu.
Palubní desce dominuje 27palcový panoramatický displej se 4K rozlišením. Představuje velkou plochu multimediálního zařízení, protože jízdní data zobrazuje head-up displej do zorného pole řidiče. Infotainment je spojený s osmireproduktorovým soundsystémem s Dolby Atmos pro kvalitní požitek z hudby, filmů a dalšího obsahu. S tím souvisí i příkladné odhlučnění interiéru od podvozku a proudícího větru.
Naladění odpružení probíhalo v souladu s místními silnicemi s cílem zajistit vyšší stabilitu a pohodlí. Posádka využívá asistenta s umělou inteligencí pro ovládání funkcí vozu a konverzování. Jízdní asistenty dodala společnost Momenta, například ochranu před nechtěnou akcelerací doplněnou protikolizním asistentem.
Hyundai bude zákazníky lovit na vzornou péči od zakoupení vozu až po usnadňování následného vlastnictví v rámci servisu a údržby. Pořízení vozu usnadní jednotné ceny pro posílení transparentnosti.
Zdroj: Hyundai, Motor1 I Video: auto.cz/Marek Bednář