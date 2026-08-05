Neznámý čínský sporťák slibuje lehkost a radost z řízení. Přijede i do Evropy
SSCC SC01 připomíná křížence lotusů s Lancií Stratos a 60kWh baterii má umístěnou tam, kde mají tyto vozy motor. Měl by stát do půldruhého milionu, ale přinejmenším zprvu nebude k mání každému. Kromě Itálie však bude v prodeji i ve Velké Británii.
Poté, co čínský koncern Geely koupil britskou automobilku Lotus, přicházejí s tímto logem velké a těžké elektrické sedany a SUV – tedy pravý opak učení zakladatele značky Colina Chapmana. Přechod lehkých sporťáků do doby elektrické je trnitý, ale vypadá to, že právě Čína by mohla znát cestu. Přivítejte SSCC SC01, auto s trochu divným názvem, ale zajímavou technikou.
SSCC znamená Small Sports Car Company a model SC01, pro nějž už rozpis jména nemáme, ale můžeme odhadovat něco jako Small Car 01 nebo Sports Car 01, je zcela v Číně navržený a vyráběný vůz. Jenže kdybyste na něj nalepili loga Lotusu a tvrdili, že vznikl v Hethelu a „jen“ se vyrábí v Číně, svět by vám dost možná věřil.
Inspirace značkou Lotus je totiž poměrně jasná v designu (v němž lze ovšem vidět i Lancii Stratos) i koncepci, která připomíná auto s malým, čtyř- či šestiválcovým motorem napříč mezi kabinou a zadní nápravou. Pohon je však plně elektrický; vůz má baterii o kapacitě 60 kWh.
Stojí za ním Feng Siao-tchung. Postavil ho do skuliny na trhu v podobě absence malého a lehkého elektrického auta, které by bylo tak akorát výkonné, a hlavně nabízelo řidičskou zábavu. Výsledek váží 1365 kg, což není zrovna hmotnost Lotusu Elise, který se vešel do tuny, ale na to, že jde o elektromobil, to není vůbec špatná hodnota.
Zároveň má 435 koní a 560 Nm, což jsou hodnoty srovnatelné s Fordem Mustang, ovšem zrychlení na stovku se má odbýt za 2,9 sekundy. Naopak pokud nebudete využívat maxima výkonu, výrobce slibuje dojezd 500 km na jedno nabití. Kromě toho web hovoří o tom, že SC01 je „prostý zásahů asistenční elektroniky“, nemá obří displeje a je orientován na řidiče.
Z techniky stojí za zmínku nastavitelné odpružení a možnost volit mezi pohonem zadních, předních nebo všech kol. Maximum výkonu bude samozřejmě dostupné jen v režimu čtyřkolky; hodnoty výkonu pro jednotlivé nápravy výrobce neuvádí, ale elektromotory jsou totožné, takže když vůz přepnete do režimu zadokolky, k mání bude polovina kombinovaného výkonu.
Také není náhodou, že SC01 vypadá, jako by mělo motor uprostřed. Tam je totiž umístěna baterie, která není strukturální součástí auta. Dá se tedy vyjmout a servisovat, je-li něco takového potřeba. Klíčové je, že díky tomu se ve voze sedí nízko a dojem z řízení by měl být podobný jako u spalovacího auta s motorem uprostřed.
SC01 se v Číně už prodává; vyrábí ho automobilka JMEV. Ta vznikla v roce 2015 jako divize Jiangling Motors Corp. pro vývoj a výrobu elektrických aut. Má se začít dovážet do Evropy, a to dvěma cestami – jednak do Itálie, kde se plánuje zaváděcí edice tisícovky kusů, a jednak do Velké Británie.
Tam místní importér, Mark Cotton, který prošel vedoucími pozicemi u BMW, McLarenu či Bentley, hovoří o plánu prodávat nízké stovky aut ročně - 160 kusů v prvním roce, 360 ve třetím roce. Není podle něj třeba velkého objemu, protože jde o „specialitku navrženou pro nadšené řidiče, které se prodá 200 až 300 kusů ročně. Podle mých dat to je reálné,“ řekl magazínu Autocar. „Je to v prvé řadě skvělý sporťák, pak až elektromobil,“ dodal Cotton.
Zmíněná italská tisícikusová série nemá být jen importem, nýbrž se má vůz v Itálii i vyrábět; odhadujeme, že půjde o montáž z nějakých CKD nebo DKD kitů, tedy kompletace auta zcela vyrobeného v Číně z různě velkých celků, dopravených do italské fabriky. U koho bude výroba probíhat, zatím není jasné.
Stejně tak je otázkou cena. Spekuluje se o nějakých 60 tisících eur, tj. zhruba 1,45 milionu korun; z tisícovky kusů mají některá auta být vyhrazena pro závodění a zbytek bude nabídnut zákazníkům, které si chce firma vybírat.
Zdroje: SSCC, Autocar, Car & Driver | foto: SSCC | video: Lotus