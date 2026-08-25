Ničí elektromobily a SUV silnice? Větší vliv má něco jiného
Vyšší zatížení nápravy výrazně zvedá opotřebení silnice, přesto je to počasí, které má na stav silnic výraznější vliv než elektromobily i těžká nákladní vozidla.
Nárůst hmotnosti aut je v posledních letech čím dál výraznější s tím, jak se více prosazují crossovery a SUV, a také elektromobily. U těch není výjimkou pohotovostní, natož celková hmotnost nad dvě tuny. Může tak vzniknout představa, že takováto auta zkracují životnost silnic.
„Silnice jsou navrženy tak, aby ve své životnosti zvládly určitý počet těžkých vozidel. Jak jsou auta, zejména elektromobily, čím dál těžší, opotřebení na jedno vozidlo roste,“ napsala Elizabeth Orchardová, šéfka pro infrastrukturu v poradenské organizaci Endelevu. „Více poškození proběhne rychleji a životnost silnice se zkracuje,“ cituje ji dále britský web Autocar.
Ali Rahman, profesor na katedře stavebního inženýrství Univerzity v Leedsu, však má tato slova za trochu přehnaná. Těžší vozidla skutečně znamenají větší opotřebení silnic, ovšem nejsou to elektromobily či SUV, za nimiž jde jeho největší díl. Opotřebení (či případné poškození) silnice je přímo úměrné zatížení nápravy, ovšem ve čtvrté mocnině.
„Pokud se zatížení nápravy zdvojnásobí, opotřebení silnice se nezdvojnásobí, nýbrž je zhruba šestnáctkrát takové,“ říká Rahman. „Nákladní auta a kamiony jsou primární příčinou poškození silnic,“ dodává profesor s tím, že jeden kamion může opotřebit silnici stejně jako několik tisíc osobních aut – spalovacích i elektrických.
Skutečné poškození však dokáže způsobit ještě něco jiného než provoz – mírná zima, alespoň dle českých standardů. Pro Británii je to běžná zima. „Klima Velké Británie je pro tvorbu výtluků perfektní. Teploty se v zimě často pohybují kolem nuly, což je dost teplo na to, aby pršelo, ale dost zima na to, aby voda po chvíli zmrzla. Cyklus zmrznutí a roztátí se může opakovat několikrát týdně,“ napsala dále Orchardová.
Zdroj: Autocar | video: Auto.cz