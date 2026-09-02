Nissan a Honda budou spolupracovat na softwaru pro tzv. softwarem definovaná vozidla
Softwarové definování vozidel by mohlo naznačovat, že si každá automobilka bude ten software vyvíjet sama. V případě Hondy a Nissanu tomu však tak nebude, alespoň v některých oblastech. Od vstupu na trh jsme však ještě daleko, a tak firmy nezveřejnily příliš podrobností.
Když Nissan a Honda zkoumaly možnosti partnerství, které by značku z Jokohamy zachránilo před kolapsem, jednání nevedlo ke kýženému úspěchu. Automobilky se však očividně nerozešly až tak ve zlém, jelikož Honda nyní ohlásila partnerství na vývoji softwaru a řídících jednotek. Ty budou tvořit „základ příští generace softwarově definovaných vozidel (SDV), a také palubního operačního systému, klíčových částí middleware a softwaru pro řízení vozidla běžícího na těchto jednotkách“, stojí v tiskové zprávě.
Tzv. softwarem definovaná vozidla jsou taková, která jsou technicky stejná, ale softwarově různá, chápeme-li to správně. Můžeme tak jen doufat, že software bude mít stejný základ, ale přinejmenším uživatelské rozhraní bude pro hondy a nissany odlišné, aby bylo učiněno tomu „definování softwarem“ zadost alespoň naoko.
Software pro SDV je podle společného vyjádření automobilek klíčový pro inteligenci a elektrifikaci vozidel. Spolupráce na vývoji má mimo jiné „přispět k vytvoření budoucnosti bez dopravních nehod s fatálními následky, do nichž by byla zapojena“ vozidla těchto dvou značek.
Vozy se softwarem vzniklé z této nové spolupráce ovšem nebudou na trhu ani zítra, ani příští rok. Nissan i Honda si „uvědomují nutnost zvýšit konkurenceschopnost zkrácením vývojových cyklů“, přesto bude vývoj samozřejmě nějakou dobu trvat. Vstup aut vybavených novým, společně vyvinutým softwarem na trh můžeme čekat nejdříve v dubnu 2029, tedy za téměř tři roky.
Zajímavostí je, že tato nová dohoda zahrnuje jen Nissan, nikoliv alianci Renault-Nissan-Mitsubishi. Renaulty tedy s tímto softwarem dost možná na silnicích neuvidíme, Mitsubishi však podle agentury Reuters oznámilo, že zvažuje připojení a „pokračuje v debatách s těmi dvěma automobilkami na potenciálních oblastech spolupráce“.
zdroj: Honda, Reuters | foto: archiv | video: Marek Bednář/Auto.cz