Nissan částečně uzavře jediný evropský závod. Důvody jsou čistě ekonomické
Závod v Sunderlandu založený je jedinou evropskou filiálkou automobilky Nissan. Kdysi z něj vyjížděly slavné primery, dnes však na něj začíná padat soumrak.
Vzpomínáte si na Nissan Primera? Sedan, liftback a kombi střední třídy vyráběný ve třech generacích od roku 1990 do roku 2008. Jde asi o nejznámější modelovou řadu, která pro Evropu vznikala v britském Sunderlandu.
Primeru však dávno odvál čas, takže dnes z bran závodu na britských ostrovech vyjíždějí modely Leaf, Juke a Qashqai. Až dosud vznikaly na dvou linkách, jednu z nich však čeká v blízké době uzavření, takže nově se budou uvedené modely montovat pouze na jedné, a tedy společné lince.
Důvodem pro uvedený krok jsou neuspokojivé obchodní výsledky závodu v Sunderlandu. V loňském roce zde vyrobili 273.174 vozů, ovšem v minulosti zde běžně vznikalo více než půl milionu aut ročně. Propad výroby je tedy značný. V souvislosti s uzavřením jedné ze dvou výrobních linek v Sunderlandu automobilka
Nissan mluví také o zrušení přibližně 900 pracovních pozic v Evropě. Zároveň ale dodává, že v Sunderlandu pracovní pozice rušit nehodlá. Rušení se tak týká jiných provozů v kontinentální Evropě, zároveň ale firma připouští, že mezi zmíněnými 900 místy mohou být i některé ve Velké Británii.
Nissan uvádí, že součástí úsporného plánu, který povede k vytvoření „štíhlejšího a odolnějšího“ podniku, bude pravděpodobně také částečné uzavření barcelonského skladu náhradních dílů a zároveň přechod na importérský model, uplatňovaný v severských zemích.
Uzavření výrobní linky číslo jedna je zároveň výzvou pro druhou automobilku, která by ji v Sunderlandu mohla převzít. S výrobou v uvedeném závodě jsou spojené čínské značky Chery a Dongfeng. Pokud by se prodej linky podařil, přineslo by to zachování pracovních míst a zároveň zvýšilo produktivitu závodu.
Uzavření linky by mělo dle původních plánů proběhnout ve druhé polovině letošního roku, přičemž linka číslo dva by přešla na třísměnný provoz, aby se kompenzovala ztráta kapacity.
Bývalý výkonný ředitel Nissanu Andy Palmer, který svou kariéru začínal v Sunderlandu, vyjádřil nad oznámením smutek. „Jakékoli snížení výrobní kapacity je špatnou zprávou pro společnost Nissan a rovněž špatnou zprávou pro Sunderland,“ řekl britskému magazínu Autocar.
Stejně jako jiní japonští výrobci byl i Nissan těžce zasažen rostoucí konkurencí v Evropě, zejména ze strany Číňanů. Jeho podíl na trhu ve Velké Británii klesl v prvních čtyřech měsících roku 2026 na 3,7 %, z 5,6 % v roce 2016.
Mezitím automobilka Chery měla do dubna podíl na britském trhu téměř 5 %, a to díky úspěchu svých značek Jaecoo, Omoda a Chery. MG také porazila Nissan se čtyřprocentním podílem, zatímco BYD byla těsně za MG s podílem 3,45 %.
Nissan snižuje náklady po celém světě, včetně uzavření sedmi závodů. Ve fiskálním roce končícím v březnu 2025 totiž vykázal ztrátu 3,8 miliardy liber.
Zdroj: Autocar, Wikipedia
Foto Nissan a Autocar