Nissan chystá návrat dvou legendárních modelů. Vrátí se Skyline i terénní XTerra
Japonská automobilka poodhalila svou budoucnost a nezapomněla ani na modely pro nadšence. Do terénu se vrátí robustní Xterra a na silnice ikonický Skyline.
Akce Nissan Vision Event v Japonsku představila kromě nových modelů v podobě třetí generace Nissanu Juke a modelů X-Trail a Rogue s technologií Hybrid e-Power také dlouhodobé směřování automobilky, její produktový plán a technologické inovace.
Kromě zmíněných modelů Nissan také navnadil své fanoušky na návrat oblíbených modelů Xterra a Skyline. Jde o modely známé především mimo evropský trh, xterra byla velmi oblíbeným robustním vozem pro americký trh s rámovou konstrukcí, který se prodával ve dvou generacích mezi lety 1999 a 2015.
Po návratu modelu fanoušci křičí již několik let. Xterra nabízela dobré schopnosti v terénu a popularita „overlandingu“, tedy výletů mimo asfalt mezi americkými nadšenci nabrala na obrátkách až po ukončení výroby modelu. Nissan pravděpodobně doufá, že dokáže dohnat škody způsobené odchodem z trhu těsně před jeho raketovým růstem.
O nové generaci toho zatím moc nevíme, můžeme však odhadovat, že značně naroste. V přední části totiž najdeme tři oranžová identifikační světla, jimiž na americkém trhu podle normy FMVSS 108 musí být vybaveno každé vozidlo širší než 80 palců. Nová Xterra by tak měla na šířku měřit přes 2 metry.
V porovnání s nabídkou na evropském trhu si představte například Ford Ranger Raptor. Ani model Pathfinder takové šířky o pár centimetrů nedosahuje. Oproti populární druhé generaci modelu Xterra by šlo o nárůst bezmála 20 centimetrů.
Cena nového modelu by dle dřívějších informací měla začínat pod hranicí 40.000 dolarů (tedy lehce nad 800.000 Kč). Pod kapotou najde své místo vidlicový šestiválec s hybridní technologií i jeho čistě spalovací varianta bez elektrifikace. Automobilka plánuje na základě rámové konstrukce modelu Xterra postavit také další blíže nespecifikované modely.
V případě Nissanu by mohlo jít o navaru či nový pathfinder, ale sdílení platformy nemine ani značku Infiniti. Luxusní odnož Nissanu, která se topí v ještě větších problémech, dostane dva nové modely s rámovou konstrukcí v rámci snahy o revitalizaci a zvýšení marží. Dnes totiž automobilka přežívá pouze na prodejích řetězcům půjčoven s prakticky nulovou marží.
Skyline, nebo GT-R?
O návratu modelu GT-R jsme psali nedávno, ovšem jakkoli jsou tato dvě legendární jména v minulosti provázaná, nový model s názvem Skyline pro japonský trh možná nebude tím, co si řada z vás představí.
Skyline totiž vždy představoval širší spektrum modelů, přičemž verze GT-R (Gran Turismo-Racing) byla v generaci R32 až R34 varianta zaměřená na sportovní výkony. Poslední generace modelu GT-R se od označení Skyline oddělila zcela a byla založena na vlastní platformě.
A právě Skyline se nyní vrací na japonský trh, pravděpodobně v podobě sedanu, i když varianta kupé nelze vyloučit. Nissan totiž poskytl pouze krátké video, kde nová varianta jede vedle historického modelu, a dvě velmi tajemné fotografie prozrazující jen pár detailů.
Zřejmé jsou ostře řezané tvary odkazující na generaci G29 přezdívanou Hakosuka a kulatá zadní světlomety, které se pro Nissan Skyline staly symbolem. Nový vůz má svislé přední světlomety a velmi hranatou přední část.
Loni však globální designový ředitel společnosti Nissan Alfonso Albaisa uvedl, že model Skyline bude „minulostí inspirován“, ale nepůjde o zcela retro design, za jehož povedené příklady považujeme například nový Renault 5 E-Tech nebo Ford Mustang páté generace. Nový model by si však měl zachovat proporce minulých verzí modelu Skyline.
Model Skyline se, jak je již zvykem, nepodívá mimo domácí Japonsko, avšak sportovní sedan na stejné platformě se očekává na americkém trhu pod značkou Infiniti. Dokonce by měl dostat pohon zadních kol a také manuální převodovku. Spekuluje se o použití motorizace ze sportovního modelu Z naladěné na výkon přibližně 450 koní.
Strategie Nissanu zahrnuje tři hlavní trhy a Evropa mezi ně bohužel nepatří. K nám se dostane třetí generace modelu Juke a možná nově představený X-Trail Hybrid s technologií e-Power, avšak žádný model ze série „Heartbeat“, mezi které patří zmíněná Xterra a Skyline, se pro náš trh nechystá.
Zdroje: Nissan, Autocar, Motor1, Drive