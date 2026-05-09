Nissan má patent na rolovací zadní čelo korby pick-upu. K čemu je to vlastně dobré?
U pick-upů se zadní čelo korby běžně sklápí dolů. Nedávno uveřejněný patent firmy Nissan ale léty zažité a hlavně osvědčené řešení staví na hlavu.
Nakládání předmětů na korbu vozů kategorie pick-up velmi usnadňuje dolů sklopné zadní čelo. Stejné řešení mají i nákladní auta typu valník. V opačném případě byste museli předměty zvedat mnohem výše, navíc by nebylo možné je naložit vysokozdvižným vozíkem.
U Nissanu ale nedávno vymysleli inovaci, nad níž při troše zamyšlení kroutíme hlavou. Zadní čelo korby se v tomhle případě nesklápí dolů, ale naopak posouvá v kolejnicích ve tvaru velmi širokého a zároveň o 180 stupňů otočeného písmene U, kdy vodorovná část kolejnic je vedená těsně pod horní hranou korby. Jejich první svislá část je zcela vzadu v místě zadního čela, druhá se nachází naopak úplně vpředu u kabiny. V nejzazší koncové části kolejnic je tak zadní čelo umístěno svisle hned za kabinou, ale zároveň otočeno o 180 stupňů. Smyslem má být fakt, že se čelo zcela odsune stranou.
Ale to není vše. Čelo je dle dostupných patentových kreseb rozděleno horizontálně na spodní a horní část. V opačném případě by neprošlo v kolejnicích ze svislé polohy do vodorovné. Obě mají dvě ovládací kliky. Horní klika otevírá zadní čelo normálně, tedy jej sklápí dolů, jak to známe z nákladních aut typu valník a pick-upů. Druhou klikou naopak pouze odjistíte funkci výše popsaného posunu v kolejnicích.
Posouvání zadního čela je mechanické, ovšem Nissan naznačuje, že není problém jej udělat také s elektrickým pohonem. To by bylo mnohem komfortnější, zároveň ale také technicky výrazně složitější, když kromě pohonu potřebujete také převodovku a ovládání.
Celý pohyb čela včetně rozdělení na dvě části velmi připomíná funkci garážových vrat, která se otevírají nahoru ke stropu garáže. Též jsou dělená (v tomhle případě ale na více částí) a pohybují se v kolejnicích. A mohou být také elektricky ovládaná.
Zdroj: Jalopnik a Wikipedia
