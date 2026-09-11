Nissan Navara je zpět v Evropě. Dostal motor Mitsubishi a SUV sourozence
V 90. letech se v Evropě doplňovaly a daly koupit off-roady s japonskou technikou, ale postavené levněji v Koreji. Dnes se značka Galloper vrací se stejným konceptem, japonská technika ale bude tentokrát stavěna v jiné zemi.
Nissan Navara býval jedním z nejpopulárnějších pickupů na evropském trhu. Jako jeden z mála se navíc přímo v Evropě vyráběl, v továrně Nissanu vedle Barcelony. Jenže výroba zde byla v roce 2021 ukončena, navara se zde přestala i prodávat a továrnu Nissan prodal. Dnes se v ní montují vozy Chery pod znovuzrozenou značkou Ebro a Nissan se potácí v krizi.
Vyklizení trhu Nissanem ale neznamenalo úplný konec navary v Evropě. Čínský Dongfeng ji začal prodávat pod svou značkou jako DF6 i na českém trhu a dnes už se dá pořídit i další generace jako Z9 GT. Dvě navary ale nestačí, a tak Evropané dostávají další možnost, jak si pořídit pickup s japonskou technikou.
Nedávno jsem zde psal o návratu značky Galloper. Ta působila v 90. letech a počátkem tohoto století a prodávala licenční Mitsubishi Pajero postavené u Hyundaie. Korejsko-japonská značka se letos dočkala znovuzrození poté, co se španělské firmě v několika evropských státech podařilo registrovat název Galloper.
Dnes už je o návratu jasno a oficiálně se představily první dva modely Galloperu. Prvním je Galloper Anayet, pojmenovaný po sopce v Pyrenejích. Kdo si pamatuje na Nissan Navara D23, asi rychle pozná jeho designové prvky na anayetu. Novinka je totiž v podstatě jeho přeznačkovanou verzí, cesta k tomu ale nebyla jednoduchá.
Galloper, který je ze 100 % vlastněn španělskými subjekty, si auta nechává vyrábět u čínské firmy Anhui Coronet. To je však spíše obchodník, který své vozy získává od jiných čínských automobilek a pouze na nich mění některé komponenty. Anayet je tak Coronet T15, což je ve skutečnosti Dongfeng Rich 7, samo o sobě několikátá modernizace právě navary s označením D23. U Coronetu se na něj lepí nová maska a loga. Proti standardnímu Rich 7 má tedy i pozměněná světla, což může být také práce Coronetu.
Coronet u vozu nabízí dieselový čtyřválec M9T, tedy motor známý právě z původní navary. Anayet má ale místo toho benzinový čtyřválec 4K31, který má původ u Mitsubishi. To je také motor, který do pickupu Rich 7 montuje přímo Dongfeng. Galloper už pracuje i na zástavbě LPG a údajně se chystá také nějaká forma hybridizace, pravděpodobně pouze MHEV.
V anayetu má motor výkon 165 kW a 360 Nm točivého momentu, převodovka je osmistupňový planetový automat od ZF. Poháněna jsou všechna kola a nechybí ani uzávěrky diferenciálu. V Číně se mimochodem Rich 7 prodává i jako elektromobil se 77kWh baterií a 180kW elektromotorem, tuto variantu automobilka staví také pro exportní trhy.
Druhým modelem Galloperu je SUV Gredos, pojmenované podle horského pásma v centrální části Iberského poloostrova. V tomto případě jde o přeznačkovaný Coronet S15, což je původem Nissan Terra. Opět jde o auto vyráběné ve společném podniku Dongfeng Nissan a vyvinuté primárně pro čínský trh.
Základem mu je stejný žebřinový rám z navary D23 a stejná je i technika včetně motoru z Mitsubishi. Na rozdíl od listových per anayetu má ale Gredos vzadu tuhou zadní nápravu s pětiprvkovým zavěšením a vinutými pružinami. Vedle terénních schopností má přece jen velké SUV nabídnout také lepší komfort než pickup.
Galloper slibuje zahájení prodeje ještě letos a ve Španělsku už má domluvených přes 40 dealerů. Vozy mají začínat na ceně v přepočtu 944.000 Kč, pickup ve verzi N1 bez DPH už kolem 650.000 Kč, ceníky ale zatím zveřejněny nebyly. Výroba bude probíhat v Číně a v dohledné době se montáž ve Španělsku neplánuje. Chystá se ale rozšíření nabídky o další modely.
Tím má být menší SUV se samonosnou karoserií a sedmimístné MPV. Ve vzdálenější budoucnosti by výroba, nebo spíše montáž z kitů, mohla probíhat i ve Španělsku. Galloper slibuje také centrální sklad dílů přímo v zemi a standardní záruku na 5 let / 150.000 km. Kromě Španělska má nová společnost práva na značku Galloper také pro Andorru, Portugalsko, Itálii a Maroko.
Zdroj: Galloper, zdroj foto: Galloper, zdroj videa: Galloper