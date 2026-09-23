Nissan Pixo je zpátky. Drží se svého kopyta, jen jezdí na elektřinu
Třetí z klonů Renaultu Twingo se právě představil s logy Nissan a staronovým pojmenováním Pixo. Od sourozenců z Francie a Rumunska se liší zejména zvenčí.
Jméno Pixo fanouškům Nissanu jistě něco řekne – byl to malý městský vůz, přeznačkované Suzuki Alto, které Nissan prodával v Evropě v letech 2009–2013. Před nedávnem jsme se však dozvěděli, že jméno Pixo postihne renesance, a tady je. Stejně jako micra jde o elektromobil do města, v tomto případě ovšem skutečně malý. A na rozdíl od někdejšího pixa má tohle nové trochu větší šanci získat si skutečné fanoušky.
Jeho technickým základem je totiž Renault Twingo a pixo se tak stává třetím sourozencem, ještě po boku nedávno představené Dacie Spring. Po designové stránce se však všechna tři auta náramně liší a tam, kde má twingo kulaté a roztomilé retrofuturistické tvary, je pixo zásadně ostřejší. Velmi podobná si jsou auta snad jen tvarem bočního prosklení a výrazným rámem zadního okna na pátých výklopných dveřích.
V designu pixa jsou velmi výrazně zastoupené „pixely“, tedy svítící či alespoň kontrastní čtverečky. Podle automobilky pixo „přináší čerstvou interpretaci designového jazyka Nissanu pro kompaktní elektromobily“. Vzhled má také zvýraznit hranaté proporce a hladké povrchy. Zveřejněné fotografie fialového kousku ukazují kromě 18" kol s motivem pixelů také jednu ze dvou barev, které sourozenci nedostanou. Kromě fialové to bude i modrá.
Interiér je twingu mnohem blíž, třebaže design horní části palubní desky je výrazně jiný – není tu zakulacený panel v barvě karoserie. Volant je však totožný, jen uprostřed má emblém modelu, stejně tak ovládací prvky pod ním a v dolní části palubní desky pocházejí přímo z twinga. To ale není špatně – umístění řadicí páky takto pod volantem je ideální, rádio se ovládá třetí páčkou vpravo dole, a také ovládání klimatizace je jednoduché a ergonomicky dobře přístupné.
Renault jasně vidíme i v systému vypínání nechtěných jízdních asistentů pomocí dvojího stisknutí tlačítka vlevo od volantu. Stejně tak infotainment je s tím v twingu totožný včetně valné části grafiky i virtuálního asistenta, který tu jen nemá podobu kosočtverce. Zůstává integrace Map Google coby nativní navigace, které zvládají i plánovat nabíjecí zastávky.
Pixo je čtyřmístné s individuálně sklopnými i posuvnými zadními sedačkami; před jejich sklopením má kufr objem 356 litrů. Baterie má chemii LFP a kapacitu 27,5 kWh, nabíjí se výkonem až 50 kW, což znamená dobu dobíjení z 15 na 80 % v ideálních podmínkách za 28 minut. To jsou stejné parametry jako u twinga.
Nissan zatím nezveřejnil provozní ani celkovou hmotnost pixa, stejně jako nejvyšší rychlost či zrychlení na 100 km/h. Můžeme ale asi předpokládat, že tato data budou stejná jako u twinga, což znamená hmotnost zhruba 1,2 tuny, užitečné zatížení zhruba 450 kg, výkon 82 koní, točivý moment 175 Nm, zrychlení na stovku 12,1 s a nejvyšší rychlost 130 km/h.
Také zatím nejsou na světě ceny ani datum startu výroby či prodejů. Dozvěděli jsme se však, že výroba bude probíhat ve Slovinsku v závodě Revoz Novo Mesto po boku twinga a springu.
zdroj: Nissan