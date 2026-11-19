Nissan pouští do světa střípky o novém GT-R. Bude mít retro prvky
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Japonská automobilka Nissan se v současnosti draze líže z velké krize, ale práce na pokračování linie GT-R neutuchají. Naznačuje to vyjádření šéfdesignéra značky.
Ještě před několika měsíci to skoro vypadalo, že automobilka Nissan bude muset zavřít krám. Zpráva o vývoji nové generace Nissanu GT-R, která zazněla v dubnu 2026 přímo z úst generálního ředitele Ivana Espinosy, tak sice potěšila fanoušky, ale protože vývoj znamená obrovské náklady, zároveň nerozptýlila obavy z možného konce značky.
V té době však už běžel plán restrukturalizace s názvem Re:Nissan a v současnosti to vypadá, že funguje – automobilka stabilizovala ztráty a dokonce v letošním roce ohlásila po dlouhé době provozní zisk. Naděje, že se dočkáme GT-R v nové generaci R36, tak neumírá.
Tím spíš, že se o něm čerstvě zmínil Matthew Weaver, globální šéfdesignér Nissanu. „Pokud bychom měli teď postavit R36, měla by kulaté světlomety. To je všechno, co teď můžu říct,“ prozradil japonskému magazínu Best Car. Kulaté světlomety přitom GT-R nemělo mnoho let ani jako ostrá verze japonského modelu Skyline, jehož řady bylo do roku 2002 součástí.
Posledním GT-R s kulatými světlomety byla druhá generace z roku 1973, třetí generace R32 po restartu v roce 1989 už přišla s moderními podlouhlými lampami. Všechny tyto moderní generace měly kulaté svítilny vzadu, ovšem vpředu nikoliv.
Weaverova slova neznamenají, že celá R36 bude mít retro design. Je ale klidně možné, že rozdílů oproti konceptu Hyper Force z roku 2023, v němž jsme v té době viděli předobraz GT-R generace R36, bude opravdu hodně. Mnoho let mezi prvním konceptem a startem výroby by nebylo u Nissanu ničím novým, generace R35 také přišla až koncem roku 2007, více než šest let po odhalení konceptu Skyline GT-R na tokijském autosalonu v roce 2001.
Předpokládat, že nové GT-R přijde opět po šesti letech, tedy v roce 2029, možná není úplně nereálné. Na druhou stranu, Nissan pořád není úplně venku ze svých finančních problémů; podle analytiků si restrukturalizací Re:Nissan jen kupuje čas a portfolio mu stárne, navíc i ty stabilizace ztrát a zmíněný letošní provozní zisk měly vysokou cenu v rozprodeji aktiv a obrovském šetření včetně snižování počtu zaměstnanců.
zdroje: Motor1, Nissan | foto, video: Nissan