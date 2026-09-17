Nissan přiveze do Evropy nový model Kicks. Při vývoji hodně pomohl menší juke
Kicks se po úspěchu ve více než 70 zemích konečně podívá také do Evropy. Technicky má blízko k juku, Renaultu Captur a Mitsubishi ASX, pohon ale spoustu věcí řeší po svém.
Nissan rozšíří evropskou nabídku o model Kicks, kompaktní crossover segmentu B, jehož druhá generace se už vyrábí v Japonsku, Mexiku a Brazílii. Pro Evropu začne vznikat také v britském Sunderlandu, kde se zařadí vedle qashqaie, juku a leafu.
Z pohledu modelu samotného jde hlavně o evropskou premiéru. Dosud se prodával ve více než 70 zemích a napříč generacemi překonal hranici 1,8 milionu vyrobených kusů. Na evropský trh se ale podívá až nyní.
Technicky kicks není v rámci aliance Renault-Nissan-Mitsubishi osamocený. Současná generace P16 používá platformu CMF-B High Spec, kterou Nissan využívá také u evropského juku. Při vývoji nového kicksu dokonce posloužil upravený juke jako zkušební laboratoř pro podvozek, elektroniku a další komponenty.
Stejná základní rodina CMF-B se používá také u Renaultu Captur. Mitsubishi na technice capturu postavilo současné ASX, takže všechny tyto vozy mají společné alianční kořeny. Nejde však o případ podobný capturu a ASX, kde jsou si oba modely velmi blízké. Kicks má vlastní karoserii, interiér i řešení pohonu.
Současný kicks měří přibližně 4,37 metru na délku a 1,80 metru na šířku, rozvor má 2,66 metru. Rozměrově se tak řadí nad Juke a patří k větším zástupcům evropského segmentu B-SUV.
Evropský Nissan Kicks dostane třetí generaci systému e-Power. Princip se od většiny běžných full hybridů liší tím, že kola vždy roztáčí elektromotor. Benzinový motor s nimi není mechanicky propojený a slouží pouze k výrobě elektřiny. Řidiči to přináší pocit elektromobilu v podobě okamžité reakce na plyn a plynulého zátahu, vůz ale není nutné nabíjet ze zásuvky, stačí tankovat, protože elektřinu vyrobí spalovací motor.
Třetí generace e-Power sdružuje elektromotor, generátor, měnič, redukční převod a další části pohonu do kompaktního modulu 5-in-1. Nissan u nové konstrukce zapracoval hlavně na účinnosti, hmotnosti a hlučnosti. V Japonsku už současný Nissan Kicks tento systém používá společně s novým 1,4l motorem HR14DDe. Evropské výkonové parametry ale Nissan zatím nezveřejnil.
Japonská nabídka ukazuje ještě jednu zajímavou možnost. Vedle předokolky tam existuje také čtyřkolka s názvem e-4orce, které používá elektromotory na obou nápravách. Zda Nissan nabídne čtyřkolku i Evropanům, zatím potvrzeno není.
Pro britskou továrnu je kicks dalším krokem v postupné elektrifikaci. Sunderland už vyrobil kolem 200.000 kusů modelu Qashqai e-Power a od příštího roku se má nabídka závodu změnit ještě výrazněji. Nová generace juku bude poprvé čistě elektrická, zatímco kicks obsadí prostor pro zákazníky, kteří chtějí ještě zůstat na půli cesty mezi spalovacím a plně elektrickým pohonem.
Nissan zatím neoznámil, kdy přesně se evropský kicks začne prodávat, kolik bude stát ani jaké výkonové varianty nabídne. Potvrzené je zatím provedení e-Power třetí generace a výroba v Sunderlandu pro Velkou Británii, kontinentální Evropu a Turecko.
Kicks bude desátým modelem vyráběným v Sunderlandu od otevření továrny v roce 1986. Historie závodu začala Nissanem Bluebird, po něm následovaly modely Primera, Micra, Almera, Note, Infiniti Q30 a později Juke, Qashqai a Leaf. Za svou historii překonal hranici 12 milionů vyrobených vozů.
Zdroj: Nissan