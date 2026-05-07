Nissan se vrací k technologii, která z vozů postupně vymizela. Slibuje dobíjení zdarma
Slunce svítí, Nissan jede. Solární panely chce chytře integrovat na malá městská auta kategorie kei, ale i do karoserie velkých modelů vč. elektrického SUV Ariya. Někteří majitelé žijící ve slunných zemích by tak prakticky nikdy nemuseli nabíjet.
Když slunce svítí, lidé s elektromobily si mnou ruce, mají-li u domu také fotovoltaickou elektrárnu, z níž svůj vůz následně nabíjí. Nejednu automobilku už napadlo instalovat solární panely přímo na vozidlo, u těch sériových se to ale příliš neujalo.
Už v devadesátých letech přišla s volitelnou solární střechou Audi A8 (gen. D2), která se starala o ventilaci kabiny, když bylo auto zaparkované. Tento systém se objevil na více modelech včetně domácí Škody Superb, podobnou technologii měl v roce 1992 také Eunos 800 a později na některých trzích také Toyota Prius.
První solární střechu na produkčním autě představil v roce 2011 Fisker u svého modelu Karma, taktéž však sloužila pouze k napájení ventilátorů. Teprve v roce 2022 se světu ukázal vůz Lightyear 0, který plánoval převést do reality vizi doktora Charlese Escofferyho z roku 1960 o autě poháněném čistě sluneční energií.
Nabídl plochu téměř 5 m2 solárních panelů, díky nimž se Lightyear 0 stal prvním produkčním solárně poháněným vozem na světě schopným urazit dlouhé vzdálenosti. Jeho výroba byla dokonce spuštěna v katastrofálně pomalém tempu jednoho vyrobeného kusu za týden, krátce nato však společnost vyhlásila bankrot a ukončení projektu.
Vůz využíval 60kWh baterii a měl podle norem WLTP ujet až 625 km, přičemž při slunečném dni měly být solární panely schopny dodat energii na dalších 70 km.
Nissan slunci věří
Automobilka ze země vycházejícího slunce letos oslavila den čisté energie představením elektromobilu Ariya osazeného solárními panely. Ty v ideálním světě mají přidat 22,5 kilometru na celkovém dojezdu.
Reálný svět však není ideální a vývojový tým předpokládá, že ve slunné Barceloně by solární panely mohly být schopné průměrně přidat dostatek energie na ujetí necelých 18 km za den. V Londýně by to bylo pouze 10 km, v Dubaji věří síle slunce až na 21,5 km získaného dojezdu za den.
Vzhledem k průměrně ujeté vzdálenosti v městském prostředí tak předpokládají, že by solární panely na střeše elektromobilů mohly snížit frekvenci potřeby nabíjení o 35 až 65 %. Na základě testování na dlouhé trase pak inženýři předpokládají, že by solární technologie mohla roční počet návštěv dobíjecích stanic snížit z nynějších 23 na 8 (při ročním nájezdu přibližně 6000 km).
Nissan si solární panely nevyvíjel sám, nýbrž se na nich podílel společně se společností, o níž již byla řeč - nizozemským inovátorem Lightyear. Nissan Ariya je sice o přibližně půl tuny těžší a také vyšší než koncept Lightyear One, ale je zajímavé, že plocha 3,8 m2 panelů vystačí pouze na zhruba 20 km denně. Model One sliboval s 5 m2 až 70 km denně.
Plocha i tam, kde není
Ariya navíc není jediný vůz, na který se Nissan chystá připevnit solární panely. Minulý rok totiž na autosalonu v Tokiu představil AoSolarExtender, který k přeměně sluneční energie na elektrickou důmyslně využívá veškerou možnou plochu. Instalován byl na kei modelu Sakura, při jehož zaparkování se vysune druhý panel.
Tím částečně zastíní čelní sklo, takže se teoreticky pomaleji ohřívá kabina pro cestující. Hlavně ale zároveň téměř zdvojnásobuje využitelnou plochu. Automaticky se zasune při rozjezdu nebo pokud je detekován silný vítr. Navíc je celý systém navržen tak, aby co nejméně narušoval aerodynamiku sakury.
V závislosti na povětrnostních podmínkách by celý systém měl mít výkon 500 W a inženýrský tým odhaduje, že má potenciál generovat dostatek solární energie pro zvýšení dojezdu sakury až o 2990 km ročně (v průměru 8,2 km denně).
Právě kompaktní kei model Sakura jeho majitelé používají nejčastěji na krátké vzdálenosti, například na cesty do školy, na základě čehož Nissan předpokládá, že by solární box na střeše mohl dokonce zcela eliminovat nutnost nabíjení ze sítě. Zatím jde jen o koncept, ale automobilka potvrdila plán zahájení sériové výroby.
Zdroj: Autocar, Lightyear, Nissan