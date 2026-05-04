Nissan se vrací ke jménu Primera a nebude to SUV. Novinka ale staromilce nepotěší
Oživování dávno ukončených modelů je dnes v kurzu a oblíbily si ho i japonské automobilky. Další je Nissan, který se vrací k dávno zapomenuté modelové řadě Primera. Jen technikou už míří jasně do budoucnosti.
Vzpomínáte si ještě na Nissan Primera? První kusy se k nám dostaly na počátku 90. let a trochu genericky působící auto zaujalo bytelnou konstrukcí (i když náchylnou k rezivění) a dobrými jízdními vlastnostmi. Evropa byla jedním z primárních trhů novinky a pro místní trh se primera vyráběla v Británii. Vedle sedanu se tu ukázala také jako liftback a praktický kombík, s benzinovými i dieselovými motory.
Druhá generace přišla v roce 1996 a rozvíjela úspěšný koncept té první, včetně nenápadného designu. Opět si získala pověst dobře postaveného vozu s velmi dobrými jízdními vlastnostmi. Ostatně měla, jakožto unikát ve své třídě, víceprvkové zavěšení přední nápravy (multi-link) a vzadu víceprvkovou nápravu s tuhým nosníkem. Ve své době byla v Evropě jedním z nejprodávanějších modelů své třídy.
Třetí generace v roce 2001 přišla se zásadní změnou, zejména v designu. Z nudného modelu se náhle stal futuristický stroj, podvozek se mnohem více než na stabilitu zaměřil na komfort. Pod kapotou už nepracovaly jen japonské motory, ale také jednotky od Renaultu. Ty bohužel nepatřily mezi nejspolehlivější a problémy dělala i elektronika. Prodeje začaly prudce padat a v roce 2007 primera skončila bez přímého nástupce. Její náhradou se v Evropě stalo SUV Qashqai.
V Evropě je dnes Nissan značkou převážně SUV, ve zbytku světa ale stále nabízí i sedany a třeba v USA nebo Číně je s nimi dost úspěšný. Nově se mezi ně opět vrátí i jméno Primera, které ponese nový sedan. Návrat po dvaceti letech ale fanoušky původní primery asi moc nepotěší. Novinka totiž bude elektrická a není v ní moc z vývoje Nissanu.
Došlo totiž na to, o čem se spekuluje už od loňského roku. Tehdy Nissan v Číně uvedl nový model N7, což je elektrický sedan postavený na základě vozu Dongfeng eπ 007. Tedy podobný případ jako i u nás prodávaná Mazda 6e, kdy se na vůz vyvinutý v Číně použil japonský design a auto takto zamířilo do prodeje.
Nissan N7 se zatím nabízí pouze v Číně, od počátku se ale mluví také o jeho budoucím exportu na globální trhy. Zmíněna byla v tomto spojení i Evropa, kde ale zrovna karoserie sedan moc velké prodeje nezaručí. Nová primera se zatím objeví na Filipínách, kde její existenci prozradila registrace na tamním ministerstvu energetiky. Součástí jsou i technické údaje, které potvrzují, že půjde právě o přeznačkovaný Nissan N7.
Téměř pětimetrový sedan má pohon zadních kol a na výběr ze dvou variant. Základ má výkon 160 kW a LFP baterii Sunwoda s kapacitou 58 kWh. Silnější verze má výkon 200 kW a LFP baterii stejného výrobce se 73 kWh. Dongfeng eπ 007 kromě toho umí také pohon všech kol s výkonem 400 kW a nabízí i verzi se sériovým hybridem, baterií o kapacitě 28,39 kWh a čtyřválcovou patnáctistovkou pod kapotou.
Nissan útočí zejména cenou, protože nejlevnější verze stojí jen 119.900 juanů, tedy v přepočtu asi 350.000 Kč. Silnější varianta s větší baterií je v přepočtu za 408.000 Kč. Auto hned po uvedení slavilo úspěchy a jen během prvních 18 dní posbíralo 10.000 objednávek a za celý minulý rok se jich prodalo 45.398 kusů. Podle japonských novinářů se má auto objevit také v Japonsku a zvažuje se Evropa.
V Číně mezitím Nissan uvedl další modely postavené na čínském základě. Menší sedan Nissan N6 má plug-in hybridní pohon, SUV NX8 je elektromobilem nebo sériovým hybridem. Přidal se také pick-up Frontier Pro, který má plug-in hybridní pohon a měl by zamířit i do Evropy jakožto nástupce Navary. Na autosalonu v Pekingu se letos ukázal také koncept nového terrana na stejném základě jako Frontier Pro a také menší plug-in hybridní koncept Urban SUV. Že se některý z čínských Nissanů s technikou Dongfengu eventuálně dostane i k nám, nejspíše pod jménem zavedeného modelu, je v podstatě jistotou.
Zdroj: Carscoops, zdroj foto: Nissan, zdroj videa: Jiří Landa