Nissan slaví 25 let modelu X-Trail. Připomeňte si všechny jeho generace
Z robustního offroadu se model transformoval v městský crossover. Stále však nabízí zajímavé vychytávky a díky své všestrannosti se těší celosvětové oblibě. Jaké bylo čtvrtstoletí s x-trailem?
Oblíbené SUV představil Nissan už v roce 2000 na pařížském autosalonu, i když na trh robustní a všestranný model X-Trail přišel až o rok později. Za své pětadvacetileté působení na trhu si získal celosvětovou důvěru zákazníků a ve čtyřech generacích se prodalo již přes 8 milionů kusů.
Jedno z nejúspěšnějších globálních SUV značky Nissan se vyvinulo od robustního SUV spíše v městský crossover. To sice už tolik neodpovídá původnímu záměru jeho názvu, avšak nač měnit oblíbené. Význam názvu spojuje „X“ pro extrémní aktivity a „Trail“ pro schopnosti v náročném terénu.
1. generace (T30) – 2000 až 2007
Ten původní byl skutečně alternativou k tradičním terénním vozům 4x4, a to s nižší spotřebou paliva, lepší ovladatelností a za příznivější cenu. Využil k tomu tehdy inovativní systém pohonu čtyř kol založený na automatickém připojování zadní nápravy v případě nutnosti. „První generace cílila na mladé příznivce aktivního životního stylu,“ vzpomíná Shinichiro Irie, programový designér.
Byla protkaná důmyslnými vychytávkami s cílem takové zákazníky oslovit. Krásně to vystihují vodoodpudivá sedadla či omyvatelné desky zavazadelníku. Dokonce první model X-Trail nabídl možnost velkého svislého posuvu volantu s maximálním úhlem sklonu 45 stupňů, aby se i řidič mohl pohodlně přezout například do obuvi na snowboard.
Vychytávky pro aktivní život nabídl Nissan X-Trail také zvenku, ovšem inovativní „Hyper Roof Rail“ byl za příplatek, který se dnes moc nevidí. Integroval světla do střešních ližin/nosičů, která díky širokému světelnému paprsku zvyšovala viditelnost.
2. generace (T31) – 2007 až 2013
Druhý Nissan X-Trail díky úspěchu první generace moc změn přinést nemusel. Nissanu stačilo omladit vzhled a přinést kvalitnější materiály do interiéru. Přinesl však vylepšení systému pohonu 4x4, který byl schopen na základě dat ze senzorů předpovědět zamýšlenou dráhu a automaticky upravit rozložení točivého momentu. Nechyběla variabilní dvojitá podlaha či interiér odpuzující vodu, tentokrát včetně potahu stropu.
3. generace (T32) – 2013 až 2022
Za oceánem prodávaná jako Nissan Rogue zahájila transformaci ke stylovému crossoveru schopnému vyrazit mimo zpevněný povrch, avšak už ne jako plnohodnotná alternativa terénního vozu.
Třetí generace byla na trhu dlouhých 9 let. Přinesla hybridní pohon a plejádu asistenčních systémů s cílem poskytnout mladým rodinám komfortní a bezpečné vozidlo, se kterým se nemusí bát sjet z cesty. Také třetí generace si zachovala vodoodpudivé materiály.
4. generace (T33) – 2022
Čtvrtá generace se napřed představila za oceánem v podobě Nissanu Rogue. Teprve o dva roky později pod známým jménem X-Trail přišla také do Japonska a Evropy. Přinesla obrovskou změnu pod kapotou, jelikož spalovací motor systému e-Power slouží pouze jako generátor a k jízdě nový Nissan X-Trail používá elektromotory. Podle automobilky to přispívá komfortní a úsporné jízdě.
Systém pohonu všech kol e-4ORCE si prý perfektně poradí se zasněženou horskou cestou. Americký Rogue nás zdánlivě připravil o robustní alternativu terénních vozů, kterou Nissan X-Trail původně opravdu byl. Je však nejprodávanějším modelem značky za oceánem a ani v Česku si čtvrtá generace nevede špatně.
V minulém roce se u nás prodalo 519 kusů Nissanu X-Trail, což sice určitě nestačí na 10854 prodaných kodiaqů, ale je to dvojnásobek konkurenčního sorenta. Prodejně se Nissan X-Trail pohybuje někde mezi modely Santa Fe a Peugeotem 5008, což vůbec není špatná zpráva. Zvládá to navíc s velmi unikátním pohonem.
Máte na model X-Trail nějaké vzpomínky? Nebo jste dokonce byli jeho hrdými majiteli?
Zdroje: Nissan, SDA