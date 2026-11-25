Nissan stále zvažuje produkční verzi konceptu IDx. Vrátit se může i silvia
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Že je značka Nissan v krizi, asi zaznamenal každý, ještě minulou zimu nebylo jisté, jestli vůbec přežije. Teď je ale z nejhoršího venku a snaží se o vylepšení své pověsti. Třeba tím, že se vrátí k legendárním sporťákům své historie i dvojici zajímavých konceptů.
Možná si ještě pamatujete na koncepty Nissan IDx Freeflow a IDx Nismo, které měly světovou premiéru na autosalonu v Tokiu v listopadu 2013. Nissan tehdy sliboval jejich uvedení do sériové výroby, což vyvolalo nadšení. Malé sporťáky totiž měly velmi dobrou odezvu u veřejnosti a slibovaly návrat k malým hravým kupé.
Jen 4,1 metru dlouhá kupátka, která designem odkazovala na Datsun 510, měla mít pohon zadních kol. Pohon měly zajišťovat malé čtyřválce, u verze Nismo se zvažovalo využití přeplňované šestnáctistovky o výkonu 150–170 kW, kterou Nissan použil v modelu Juke Nismo. V nabídce měla být manuální převodovka i automat CVT.
Jenže ani po letech slibů na výrobu nedošlo, projekt totiž nakonec narazil na ekonomickou realitu. Nissan v té době neměl vhodnou kompaktní platformu s pohonem zadních kol, platforma FM z modelů 370Z a skyline byla příliš velká a těžká a vývoj nové zadokolky pouze pro malý okruh zákazníků by se nezaplatil.
To se ale možná změní v budoucnu, Nissan se totiž po několika kritických letech chce znovu více věnovat sportovním vozům. Jistotou už je, že se v nějaké formě vrátí model GT-R a další generaci dostane i sedan skyline, ze kterého GT-R vzniklo. Může ale dojít i na více, jak zjistil americký web The Drive na autosalonu v Los Angeles v rozhovoru s Ponzem Pandikuthirou, senior viceprezidentem a šéfem produktového plánování Nissanu pro Severní Ameriku.
Když se redaktoři zeptali, zda se vrátí sedan maxima, Pandikuthira odvětil jasně: „Víte, co bych rád přivedl zpět ještě před maximou? Silvii.“ Návrat silvie přitom označil za projekt, na kterém se aktivně pracuje. Na přímý dotaz, zda se IDx a jeho ostřejší varianta Nismo skutečně stanou realitou, odpověděl: „Jsou tu lidé, kteří se snaží tenhle vůz dotáhnout do výroby.“ A to je teprve začátek.
„Koncept IDx, který jsme dříve ukázali, má podle mě reálný základ. Možná by IDx a silvia mohly vzniknout na jedné a téže platformě,“ dodal Pandikuthira. Právě tohle propojení by mohlo být kouzelným klíčem k oživení celé řady sportovních aut značky, po kterém vedení Nissanu touží. Klíčem k úspěchu bude zcela nová sdílená architektura. „Bude to muset být nová platforma, protože musí pojmout hybridní pohonné ústrojí a musí dávat smysl i mimo americký trh,“ vysvětlil šéf plánování. Pokud jde o časový horizont příchodu obou vozů, mluví Pandikuthira o roce 2030 a dále.
Oba teoretické nové modely, jak sériové IDx, tak nová silvia, tedy budou muset být nějakým způsobem elektrifikované. „Musí to být alespoň částečně hybridy,“ poznamenal Pandikuthira. Automobiloví puristé ale nemusí věšet hlavu. Na otázku, zda by IDx a silvia byly nabízeny s manuální převodovkou, odpověděl bez zaváhání: „Samozřejmě. Minimálně silvia ji mít musí. Rozhodně ano.“
Pandikuthira nastínil i konkrétní technickou vizi: „Když dnes většina sedanů vypadá téměř stejně a chybí jim jakákoliv osobitost, nedával by sedan ve stylu IDx větší smysl? Přidejte sériový hybridní pohon ve stylu e-Power, který bude pohánět zadní kola, a pak vytvořte silnější dvoumotorovou čtyřkolku. Z toho pak odvoďte ještě výkonnější verzi s pohonem zadních nebo všech kol – a máte silvii.“
Jak by fungovala manuální převodovka u sériového hybridu, který nemá spalovací motor mechanicky propojený s koly, už ale nevysvětlil. U jiných automobilek, například Porsche, Hyundai nebo Toyoty, se ale nabízejí i simulované „manuální“ převodovky i pro elektromobily. V plánu navíc není jen základní IDx a silvia, ale zvažuje se i ostrá verze IDx Nismo. „Vždycky potřebujete základní auto, které poslouží jako dárce pro Nismo,“ řekl Pandikuthira.
Nissan navíc opravdu vrací do výroby auta, která jsou dnes na trhu na pokraji vyhynutí. Už příští rok se na americký trh vrátí Infiniti Q50 jako sedan s pohonem zadních kol, výkonem přes 400 koní a možností manuální převodovky. „Která jiná značka dnes něco takového dělá?“ zeptal se řečnicky Pandikuthira. V USA sice vůz ponese znak Infiniti, ale automobilka zvažuje, že by přímo u dealerů nabízela oficiální konverzní sadu na japonský skyline.
„Nissan je jedinečný v tom, že dokáže oživovat nostalgická auta jak pro dvacátníky, tak pro generaci nad 45 let,“ uvedl Pandikuthira. Tyto kroky zapadají do strategie prezidenta a generálního ředitele Nissanu Ivana Espinosy, který už dříve prohlásil, že sportovní vozy tvoří samotné jádro značky a do portfolia jich přibude více. Dnes má Nissan v nabídce kupé Z, které by se mělo v dohledné době podívat i do Evropy.
Zdroj: The Drive, zdroj foto a video: Nissan