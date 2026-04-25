Nissan Terrano se možná vrátí. Na rámu a s plug-in hybridem
Koncept připravený pro autosalon v Pekingu oživuje jméno hranatého terénního modelu z 90. let. Do roka by se mohl dostat do výroby.
Pamatujete na Nissan Terrano II? Šlo o sourozence Fordu Maverick a na evropském trhu se oba modely nabízely od první poloviny 90. let. Tehdy bylo SUV v plenkách, a tak Terrano II připomínalo svými hranatými tvary karoserie stejně jako koncepcí rámového podvozku opravdové offroady. Prostě to byl takový menší tehdejší Nissan Patrol.
Nyní Nissan představil stejně pojmenovaný koncept SUV, které v duchu tradic vypadá spíše jako pravý offroad. Na původní takto pojmenované auto navazuje nejen hranatými tvary karoserie, ale také celkovou koncepcí, když v útrobách ukrývá obvodový rám. Spekuluje se, že koncept je postaven na technice loni uvedeného pick-upu Frontier Pro PHEV.
Jedná se o první skutečné PHEV značky, neboť pohony e-Power jsou sériovými hybridy, tedy řešením, kdy spalovací motor kola přímo nepohání. Pokud je pohon terrana skutečně stejný jako v pick-upu PHEV, pak je jím benzinová patnáctistovka s elektromotorem zabudovaným v převodovce.
V modelu Frontier Pro PHEV poskytuje pohonná jednotka kombinovaný výkon 296 kW a točivý moment 800 Nm. Díky baterii o kapacitě 33 kWh ujede pick-up na jedno nabití v čistě elektrickém režimu 135 kilometrů, i když v rámci mírnějšího testovacího cyklu CLTC. Ekvivalentní hodnoty WLTP a EPA budou zcela jistě nižší. Ačkoli je vůz označen jako koncept, je velmi pravděpodobné, že se v téhle podobě objeví na trhu. Vůz by se měl nabízet na globálních trzích, přičemž první trh, kde se začne prodávat, bude ten čínský.
Terrano ale není jediným konceptem, který se objevil na autosalonu v Pekingu. Po jeho boku japonská firma prezentovala také koncept Urban SUV PHEV. Svým designem má primárně zaujmout mladé čínské zákazníky. Tvarově navazuje na nový model Nissan NX8. Navíc ukazuje, jak budou vypadat budoucí modely SUV značky Nissan. Jak už název napovídá, vůz by měl být určený primárně do města. Více podrobností o něm zatím není známo.
Zdroj: Nissan Global Newsroom, Motor1, Wikipedia