Nissan ukázal příští X-Trail bez maskování. Nová generace přijde za rok
Příští X-Trail už se neskrývá. Nissan odhalil první podobu vozu, který má navázat na současný model a zároveň posunout design i techniku výrazně dál. Slibuje i umělou inteligenci v jízdních asistentech.
Modernizace čtvrté generace Nissanu X-Trail se odhalila teprve nedávno, už nyní však automobilka představuje generaci pátou. Ta je v plánu už na příští rok.
Na rozdíl od jiných, kteří nás napínají zamaskovanými prototypy, se Nissan rozhodl zveřejnit první snímky a video hotového auta bez kamufláže. Ukázal je během představení nové strategie značky, na němž byl vůz fyzicky přítomen. Není divu, jde o jeden z jejích hlavních pilířů.
Designově jde o zcela nové auto. Široká maska chladiče do sebe integruje také světlomety, které jsou rozdělené do více segmentů umístěných do rastru. Je to podobný princip, jaký má Hyundai Tucson. Díky tomu působí přední část zaobleně a sjednoceně. Její černý povrch navíc tvoří zajímavý kontrast k laku karoserie.
Bok vozu oživují vystouplé geometrické křivky v oblasti předního blatníku a mezi zadními dveřmi a blatníkem. Zajímavým detailem je vizuální propojení bočních oken se zadním oknem pomocí černé plochy s decentní grafikou na posledním sloupku. Důraz na kontrast podporují také černá střecha a kola se stříbrnými vložkami.
Záď pokračuje v nastaveném trendu. Její dominantou jsou pixelové světlomety vzájemně propojené tenkou linkou. Víc k tomu není aktuálně co dodat, protože ve videu je její zbytek ve stínu a v galerii na záď pohled chybí. Stejné je to také s interiérem, jehož podobu si Nissan nechává pro sebe.
X-Trail bude podle dostupných informací nadále pohánět hybridní ústrojí e-Power, kde hlavní roli hraje elektrický pohon kol a spalovací motor funguje jako generátor energie. Systém je samozřejmě vylepšený v duchu vyšší účinnosti i výkonu. Do asistenčních systémů se zapojuje umělá inteligence poskytující širší podporu řidiče.
Zatím není jisté, jestli se nový X-Trail dostane příští rok do Evropy, a to právě kvůli nedávno realizovanému faceliftu, nebo zda si na něj počkáme o rok déle. Na americkém trhu se bude prodávat pod zažitým označením Rogue.
Zdroj: Motor1, Nissan I Video: Nissan