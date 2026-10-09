Nissan začíná vyvážet svůj první globální model z Číny. Navara Pro dostane i plug-in hybrid
Japonská automobilka začíná vyvážet pick-up, který vznikl kompletně v Číně. Model Frontier/Navara Pro nabídne vedle klasických spalovacích motorů také plug-in hybridní pohon. Nejsilnější verze má mít 300 kW a 800 Nm.
Nissan zahajuje mezinárodní prodej pick-upu Frontier Pro, který na vybraných trzích ponese tradiční označení Navara doplněné přídomkem Pro. První exportní zemí je Mexiko, kde prodej začíná letos v říjnu. V listopadu budou následovat Filipíny, do konce roku se vůz dostane také na další trhy Latinské Ameriky a Blízkého východu. Příští rok přijdou na řadu Austrálie a Nový Zéland.
Zajímavé přitom není jen samotné auto, ale především jeho původ. Frontier/Navara Pro je totiž vůbec prvním modelem Nissanu, který byl od počátku vyvíjen a vyráběn v Číně přímo pro globální export. Vznikl ve společném podniku Zhengzhou Nissan, za nímž stojí japonská automobilka a čínský Dongfeng. Čína se tak pro Nissan stává nejen významnou výrobní základnou, ale také centrem vývoje automobilů určených pro světové trhy.
Jeden pick-up, několik druhů pohonu
Nabídka se bude lišit podle jednotlivých trhů. Nissan připravil klasické spalovací verze s benzinovým či naftovým motorem a také plug-in hybridy kombinující přeplňovaný benzinový motor o objemu 1,5 nebo 2,0 litru s elektrickým pohonem.
Právě plug-in hybrid představuje pro značku důležitou novinku. Jde totiž o vůbec první elektrifikovaný pick-up Nissanu. Zatímco na Blízkém východě automobilka počítá se spalovacími variantami, plug-in hybridy zamíří do Latinské Ameriky, jihovýchodní Asie a Oceánie.
Elektrifikované provedení nabídne také funkci V2L, která umožňuje využívat energii z trakčního akumulátoru k napájení externích elektrických spotřebičů či pracovního nářadí.
Australská navara dostane 300 kW a 800 Nm
Technicky nejzajímavější je zatím specifikace připravená pro Austrálii a Nový Zéland. Tamní Navara Pro PHEV dostane přeplňovaný dvoulitrový benzinový čtyřválec, který spolupracuje s elektromotorem integrovaným do osmistupňové automatické převodovky. Součástí pohonného ústrojí je mechanický systém pohonu všech kol.
Předběžný systémový výkon dosahuje 300 kW a točivý moment 800 Nm. Nissan současně počítá s užitečným zatížením přibližně jeden tisíc kilogramů a možností táhnout brzděný přívěs o hmotnosti až 3500 kilogramů. Uvedené hodnoty však ještě podléhají finální homologaci.
Zajímavé je, že Nissan pro australský trh testoval jak plug-in hybridní patnáctistovku, tak dvoulitr. Větší motor nakonec dostal přednost zejména kvůli požadavkům na tahání těžkých přívěsů, zatížení a schopnost dlouhodobě podávat vysoký výkon. Prototypy během místního vývoje najely v tvrdých australských podmínkách přes dvacet tisíc kilometrů.
Kapacitu trakčního akumulátoru ani elektrický dojezd dvoulitrové verze zatím automobilka nezveřejnila.
A co Evropa? Přestože Nissan počítá s poměrně rozsáhlým exportem, starý kontinent na seznamu plánovaných trhů zatím chybí. Pro japonskou automobilku jde každopádně o významný krok. Od uvedení užitkového typu 13 v roce 1934 prodala ve více než 180 zemích přes patnáct milionů pick-upů. A nová generace ukazuje, že při vývoji těch příštích bude stále důležitější roli hrát také Čína.
Zdroj: Nissan