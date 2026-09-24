Normální řízení také zabíjí. Nová kampaň míří na chyby, které sami u sebe omlouváme
Používání telefonu, malý odstup nebo jízda nad limitem – rizika, kterých si jsou řidiči dobře vědomi. Nový průzkum ale ukazuje, jak snadno si je v konkrétní situaci sami omluví. Kampaň České asociace pojišťoven proto obrací pozornost od „pirátů silnic“ k běžným návykům, které mohou skončit vážnou nehodou.
Téměř polovina českých řidičů by si v modelové situaci během jízdy přečetla příchozí zprávu na telefonu. Konkrétně to připustilo 46 procent respondentů. Dalších 39 procent uvedlo, že by jelo nad povolený rychlostní limit, pokud by se stejně rychle pohybovala auta okolo.
Výsledky pocházejí z výzkumu mezi 1017 řidiči ve věku od 17 let, který byl podle České asociace pojišťoven reprezentativní podle věku, pohlaví, vzdělání a regionu. Důležitá je tu jedna věc: jde o lidmi uváděnou reakci v modelové situaci, nikoliv o pozorování skutečného chování za volantem.
Právě rozpor mezi tím, co považujeme za nebezpečné, a tím, co jsme sami ochotni udělat, je ústředním motivem nové kampaně Normální řízení zabíjí. Slovo „normální“ v jejím názvu přitom neznamená správné nebo bezpečné. Označuje chování, které se v provozu stalo běžným a které si řidiči dokážou vysvětlit okolnostmi: jen se rychle podívám, trochu spěchám, tady to znám nebo tohle mám pod kontrolou.
U druhých přestupek, u sebe okolnost
Kampaň tak nemíří primárně na extrémní hazard, alkohol za volantem nebo agresivní jízdu. Upozorňuje na situace, které mohou na první pohled působit mnohem všedněji: několik vteřin nepozornosti, příliš malý odstup, pokračování v jízdě navzdory únavě nebo rychlost, která zkrátí čas na reakci.
Výzkum podle ČAP ukazuje, že řidiči pravidla obecně považují za důležitá. V konkrétní situaci si ale jejich porušení dokážou ospravedlnit spěchem, chováním okolního provozu nebo přesvědčením, že situaci mají pod kontrolou. Rizikové návyky navíc častěji připisují ostatním než sami sobě.
Podobný rozpor ukázal už starší výzkum Ipsosu z prosince 2023. Malý odstup považovalo za nebezpečný 92 procent řidičů, zároveň však 51 procent uvedlo, že odstup nedodržuje. Právě na tento dvojí metr kampaň cílí: stejné chování, které u jiného řidiče snadno označíme za nebezpečné, si u sebe vysvětlíme jako výjimku.
Policie: Často nejde o výjimečné excesy
Samotné policejní statistiky ukazují, že zdánlivě běžné chyby mají vážné následky. Policie ČR za rok 2025 eviduje 17.475 nehod, při nichž se řidič plně nevěnoval řízení. Zemřelo při nich 62 lidí. Nepřiměřená rychlost byla hlavní příčinou 11.421 nehod a vyžádala si 124 životů. Při přejetí do protisměru zemřelo 49 lidí.
„Nehoda často nezačíná výjimečným excesem, ale ztrátou času a prostoru pro reakci. Rychlost, nepozornost i malý odstup řidiči ubírají šanci dopravní situaci zvládnout. Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme,“ říká plk. Michal Hodboď, ředitel dopravní policie.
Čísla, která vyčnívají
46 % – v modelové situaci by si za jízdy přečetlo příchozí zprávu
39 % – jelo by nad limitem, pokud by stejně jel okolní provoz
17.475 – počet nehod v roce 2025, při nichž se řidič plně nevěnoval řízení
124 – lidí zemřelo při nehodách s hlavní příčinou „nepřiměřená rychlost“
Kampaň pracuje i s dalším číslem: 346 obětí. To je však třeba upřesnit. V roce 2025 zemřelo při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel 375 lidí. ČAP od tohoto počtu odečetla 29 obětí nehod, které policie řadí k agresivitě za volantem, a výsledných 346 používá jako počet obětí chování, které podle kampaně řidiči běžně považují za „normální“. Nejde tedy o samostatnou policejní statistickou kategorii.
Telefon není totéž co „nevěnování se řízení“
Podobnou opatrnost vyžaduje i interpretace dalších čísel. Kampaň například spojuje psaní zpráv s nevěnováním se řízení, ale policejní kategorie je širší a zahrnuje i jiné formy nepozornosti. Z údaje o 62 mrtvých proto nelze vyvozovat, že všichni zemřeli při nehodách způsobených používáním telefonu.
Podobně pracují materiály kampaně s únavou a kategorií nezvládnutí řízení. Únava může k takové nehodě vést, statistika ale sama o sobě neříká, že byla příčinou všech případů. V tomto ohledu je přesnější sledovat jednotlivé policejní kategorie než z nich zpětně vytvářet užší příčiny.
Vraky měly nejprve vzbudit otázku
Kampaň začala instalací modelů havarovaných automobilů na frekventovaných místech v Praze. Objevily se například na náměstí Jiřího z Poděbrad, mezi historickou a novou budovou Národního muzea, v ulici Na Příkopě nebo na náměstí Republiky.
Zpočátku u nich chybělo úplné vysvětlení. Měly především přimět kolemjdoucí, aby si položili otázku, co se mohlo odehrát několik vteřin před nárazem. Nejde přitom o rekonstrukce konkrétních nehod ani o příběhy konkrétních viníků. Vraky mají představovat možné následky situací, které řidiči běžně považují za zvládnutelné.
Součástí projektu je také celovečerní dokument Jediná vteřina režiséra Víta Klusáka a společnosti Hypermarket Film. Pracuje se čtyřmi skutečnými příběhy a tématy, jako jsou telefon na známé trase, nedostatečný odstup, rychlost a nezkušenost nebo únava a vyčerpání. Protagonisté na skutečných místech nehod popisují okamžik před střetem i to, co následovalo poté.
Dokument má být v prvním listopadovém týdnu dostupný na platformě OnePlay. Kampaň Normální řízení zabíjí je financována z Fondu zábrany škod.
Zdroje: ČAP, Policie ČR