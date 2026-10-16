Norská armáda používala čínská auta při cvičení. Vozy natočily i kódy k branám
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Norské ozbrojené složky si pronajaly Changany Deepal pro přepravu v rámci cvičení. Pak v nich objevili záznamy z kamer, na nichž byli rozpoznatelní nejen lidé, ale také řada dalších citlivých dat.
Řada organizací, státních i soukromých, omezuje vjezd čínských aut do svých zařízení v obavě, že by se mohly obrázky z vnějších i vnitřních kamer vozů dostat do nepovolaných rukou. Záběry armádních objektů či dokonce průběh cvičení rozhodně patří k věcem, které se nepřátelským mocnostem do rukou dostat nesmí, přesto v Norsku vznikla obava, že k tomu mohlo dojít.
Tamní armáda si pronajala auta od místní divize společnosti Hertz, kterou ale vlastní Volvo Cars, tedy součást čínského koncernu Geely. O jaké modely šlo, není přesně jasné, ale nejméně dvě z dotčených aut byly modely Deepal čínským státem vlastněné značky Changan. Auta sloužila k přepravě v rámci cvičení a jejich kamery zaznamenaly řadu věcí, které by se neměly dostat do nepovolaných rukou.
Podle norských internetových novin Dagens Næringsliv, které citují poručíka Fredrika Blancka, záznamy odhalovaly, kdo nastupuje a vystupuje, kdo řídí a kam jede, kdo sedí ve voze a jak dlouho vůz stojí na nějakém místě. Kromě toho měla na záznamech být i ona cvičení a také měly být patrné i přístupové kódy k branám do armádních objektů.
Armáda sice ve vozech videa s dotčenými údaji objevila, není však jasné, zda záznamy opustily vozidlo. Evropská unie sice v současných pravidlech zakazuje odesílání dat na servery mimo evropský ekonomický prostor, čínské zákony však obsahují povinnost spolupráce firem se státními zpravodajskými službami.
Volvo Cars v prohlášení norským médiím uvedlo, že žádná data pořízená auty v Evropě nesmí být bez zákonného důvodu sdílena s čínskou stranou. Popřelo také, že by čínští vlastníci znamenali nějaké bezpečnostní riziko.
Na zprávách o incidentu v každém případě není tolik zajímavý fakt, že dnešní auta – čínská, americká i evropská – natáčejí své okolí i interiéry. Pozoruhodný je spíš postup norské armády, která použila cizí auta, a navíc ještě od výrobce, který je vlastněný cizí nepřátelskou mocností.
Navíc, armáda používala auta dál i po zjištění, že ukládají záznamy okolního prostoru i interiéru. Důvodem bylo prostě to, že jiná auta nebyla k dispozici, a tak nezbývá než doufat, že už byli vojáci opatrnější aspoň s těmi kódy k branám.
Zdroje: Dagens Næringsliv, Cybernews.com