Nosič jízdních kol Thule Epos ParkSecure. Couvejte bez stresu
Společnost Thule představila prémiový nosič jízdních kol Epos ParkSecure. Jeho největší inovace se skrývá už v samotném názvu. A přepravíte na něm až tři kola.
Nosičů pro přepravu jízdních kol autem je na trhu celá řada. Nový nosič Thule Epos ParkSecure umožňuje kola přepravovat tak, že je uchytíte buď za rám, nebo za zadní kolo. A to díky inovativním teleskopickým ramenům. Nosič je také kompatibilní s elektrokoly, horskými koly, gravel koly nebo jízdními koly vybavenými blatníky.
Největší inovaci ale představují integrované parkovací senzory, které usnadňují couvání. Fungují na podobné bázi jako ultrazvukové parkovací senzory v kombinaci s kamerou. Řidič je tak o blížící se překážce informován akusticky i vizuálně. Systém využívá čtyř senzorů a pokrývá tak kola s rozvorem až 1350 mm a velikostí kol 29 palců.
Velkou výhodou popisovaného nosiče je vysoká nosnost až 60 kg, přičemž maximální hmotnost kola činí 30 kg. Na nosič lze upevnit až tři jízdní kola s maximálním průměrem kola 29 palců. Maximální šířka pneumatiky Thule uvádí tři palce. (pět palců při použití popruhů Thule XXL Fastbike Wheel Straps).
Jak ale funguje funkce inteligentní asistence ve vozidle? Jak už jsme předeslali, řidiče o blížící se překážce informuje akusticky a vizuálně. V kabině je zobrazovací a zvuková jednotka napájená přes port USB z auta. Na nosiči je druhá jednotka, která je s tou ve vozidle spojená bezdrátově. Kromě toho lze zařízení propojit také s chytrým telefonem přes Bluetooth, kde pomocí aplikace Thule můžete udělat vlastní nastavení zařízení. Ultrazvukové parkovací senzory mají stejný standard jako parkovací senzory vozidel a tedy splňují normu ISO 17386 pro ověřenou bezpečnost a spolehlivost.
„Při přepravě kol je couvání s autem jedním z momentů, kdy nejčastěji dochází k nehodám. Jako milovníci kol trávíme spoustu času přemýšlením o tom, jak kola nakládat, zajistit a přepravovat. S Thule Epos ParkSecure jsme chtěli tento stres zcela odbourat a poskytnout cyklistům stejnou jistotu, s jakou se pohybují na kole, i mimo něj.“ Právě takhle popisuje vznik inovativního nosiče kol Mikael Österling, Category Manager Bike Carriers.
Popisovaný nosič jízdních kol je vhodný dokonce i pro auta, která mají vně umístěné rezervní kolo, tedy různé offroady. Nechybějí mu zadní svítilny a napájení je zajišťováno přes 13pinový konektor.
Zdroj: Thule