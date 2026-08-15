Nouzová přistání na silnici: Větroň u benzinky
Někdy to letadlo na letiště nestihne a musí přistát nouzově třeba na dálnici. Za poslední roky se takových případů udály ve světě desítky. A přistává se i na českých silnicích a dálnicích.
Když přijdete večer do hospody a budete vyprávět, že máte auto v servisu, protože vám do něj cestou na nákupy vrazilo letadlo, možná si někdo pomyslí, že už byste pít neměli. Bude to znít jako hloupost či výplod mysli zkalené nadměrnou konzumací alkoholu. Jenže ona se taková věc občas stane. Letadlo se tu a tam při nouzovém přistání ocitne na pozemní komunikaci. Proto jsou na drátech elektrických vedení u dálnic červené balony, aby je piloti při případném manévru viděli.
Když na nás vyskočí titulek o nouzovém přistání letadla na dálnici, je to většinou zpráva z USA. My jsme ale prolistovali archivy novin a taky závěrečné zprávy ÚZPLN, tedy Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, nebo poslechli záznamy ze seminářů ŘLP pro amatérské piloty a našli několik případů nouzových přistání na českých dálnicích i silnicích.
Některá dopadla dobře, bohužel mezi nimi ale najdeme i tragické nehody, které skončily smrtí ať už letce či účastníků silničního provozu, kteří se pohybovali v blízkosti nouzově přistávajícího letadla. Zaujměte bezpečnou polohu, připoutejte se a připravte se na nouzové přistání.
Ty v*le, letadlo!
Zatím poslední případ přistání na vozovce v ČR se odehrál vcelku nedávno, v neděli 31. května. Na okraji Havlíčkova Brodu, konkrétně u benzinky v Lidické ulici, dosedl na silnici větroň. Křídlem dokonce zavadil o totem s cenami paliv. Pilot se zranil a skončil v brněnském traumacentru. Výpadovka z Havlíčkova Brodu na Jihlavu byla část odpoledne uzavřená.
Další případ se udál 2. srpna 2022 u Rokycan na silnici II/232. Citujeme doslovný přepis výpovědi svědkyně z vyšetřovacího protokolu Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. „Okolo 16:20 hodin jsem jela s přítelovým vozidlem Škoda Octavia z mého bydliště ve Volduchách do Rokycan,“ uvedla mladá žena a pak popsala, že slyšela ránu. „Jednalo se pouze o zvuk, s vozidlem rána nijak nepohnula. Já jsem pokračovala v jízdě dál. Ve chvíli, když jsem ránu uslyšela, tak jsem si myslela, že nám prasklo kolo u vozidla. Vozidlo však jelo normálně, tak jsem pokračovala,“ popsala žena ve výpovědi pro vyšetřovatele.
Její přítel se ze sedadla spolujezdce ohlédl na děti sedící vzadu a pak vykřikl: „Ty vole, to bylo letadlo!“ Řidička tedy zastavila, partner se běžel podívat a zavolal pomoc.
Pilot kluzáku SZD-48-3 zvaného Jantar vyletěl v jednu odpoledne z letiště v Plasích a směřoval přes Tachov do Příbrami a odtud zase zpět do Plas. Bohužel u Rokycan, kousek od úseku dálnice D5, se kterým se za minulého režimu počítalo shodou náhod jako se záložním letištěm, letadlo moc naklonil, přešel takzvaně do vývrtky a zřítil se na silnici.
Chladná řeč protokolu vyčíslila škodu na oktávce na 143.293 korun. Mimochodem, letadla mají stejně jako auta pro tyto případy povinné ručení. Šestačtyřicetiletý pilot, zkušený plachtař, instruktor létání na větroních a také profesionál, který usedal do kokpitu Boeingu 737 a byl i examinátorem pro tento typ letadla, zemřel na místě.
Bohužel smrt v troskách letounu, který spadl na silnici, nalezl i devětapadesátiletý rogalista mezi obcemi Vysoké a Lhotka u Žďáru nad Sázavou. Muž si šel ráno zalétat, krátce po vzletu narazil do stromu a zřítil se na silnici. Sice nic nejelo a žádné vozidlo neohrozil, ale svým zraněním podlehl po převozu do nemocnice.
V srpnu 2019 přeletělo letadlo nízko přes silnici u Chotěvic na Trutnovsku. Řidič nákladního auta prudce zabrzdil, aby se s ním nesrazil, a zezadu do něj najel motorkář. K přistání na silnici sice nedošlo, ale nízký průlet přes pozemní komunikaci vedl k dopravní nehodě. Nízkým průletem ohrožovalo letadlo řidiče i na dálnici D11. To se stalo o necelý měsíc později.
Zrádná D1
Dne 25. června 2003 v sedm večer vyrazil z Brna do Prahy letoun Zlín Z-43. Zhruba u Humpolce padl ukazatel tlaku oleje na nulu. Motor šel normálně dál, a tak pilot vyhodnotil situaci jako závadu tlakoměru. Jenže nad Divišovem motor vysadil. Bylo kolem půlnoci, všude tma a poblíž nebylo žádné letiště ani jiná alespoň trochu osvětlená vhodná plocha. Sedmatřicetiletý pilot si proto vybral coby přistávací dráhu dálnici.
Na 34. kilometr dé jedničky se zlín snesl pár minut po půlnoci. Při tomto manévru dokonce musel podletět jeden most, což bravurně zvládl. Provoz byl mírný, takže se při samotném přistání nikomu nic nestalo. Posádka pak odtlačila letadlo na krajnici, aby nepřekáželo provozu. Bohužel to ale není konec příběhu. V protisměru jela fabia, jejíž řidič se zřejmě chtěl podívat na odstavený letoun a přibrzdil, toho si však bohužel nevšiml rychle jedoucí řidič německého autobusu, který též upřel svůj zrak na neobvyklou podívanou a vrazil do auta před sebou. Po nárazu fabia z Frýdeckomístecka vzplála. Řidič i jeho spolujezdec bohužel na místě uhořeli.
Třináctého září 2006 dopadl těsně vedle dálnice D1 u Jihlavy ultralight, který chvíli předtím odstartoval z jihlavského letiště. Nezkušený pilot s další osobou na palubě se dostal do vývrtky a zřítil se do pole. Část křídla zasahovala do krajnice na 115. kilometru dálnice D1. Jak pilot, tak jeho pasažér na místě zemřeli.
Happy end v Brně
Na závěr jsme si nechali příběh, který nakonec dopadl dobře. Používat slovo dopadl, když jde o letce, zní ovšem divně. Řekněme tedy, že má šťastný konec.
Dne 14. listopadu 2010 letěl stroj značky Piper z Flensburgu na severu Německa u dánských hranic do Tökölu nedaleko maďarské Budapešti. Pilot letěl na palivo z nádrže v levém křídle, pak z přídavné nádrže, kterou si nechal namontovat, a nakonec přepnul na nádrž v křídle pravém. To bylo poblíž Prahy. Jenže vtom se motor zakuckal a začal vynechávat. Pilot tedy znovu přepnul na nádrž v levém křídle a ohlásil na řízení letového provozu, že má paliva asi na 45 minut letu, a chce proto přistát v Brně.
V tu chvíli se letadlo blížilo k Pardubicím, benzin ale ubýval rychle. Kapitán, vědom si toho, že mu palivo do Brna asi nevystačí, žádal vysílačkou přistání právě tam. Řídící v Pardubicích mu ale opakovaně ani přes naléhání, že jde o nouzovou situaci, přistání nepovolil s odkazem na to, že jde o letiště vojenské. To není zcela přesné, Pardubice totiž mají provoz smíšený a již od roku 1995 slouží i pro civilní lety. Pilot byl ale bohužel odmítnut.
Piper tedy pokračoval dál na Brno. Když už komunikoval s věží v Tuřanech, ohlásil, že má tak málo paliva, že doletět na ranvej nezvládne. Dispečer mu jako alternativu nabídl malé sportovní letiště v Brně-Medlánkách. Pilot odpověděl, že ani tam nedoletí. Pár sekund nato zmizel z obrazovky radaru.
Letoun se v tu chvíli snáší k osvětlené rychlostní silnici R43 u Globusu v Brně. Je neděle večer, rušná komunikace od Svitav je plná aut. Letoun klouže k zemi nad jízdními pruhy směrem ven z města. Hrozí, že po dosednutí se střetne s některým z vozidel. V jednom sedí řidič, který je náhodou také letcem.
Vmžiku je mu jasné, že letadlo má problém a bude přistávat na rychlostní silnici. Řidič zastavuje, vybíhá z auta a mává na ostatní šoféry, aby nepokračovali v jízdě. Zabránil tak nejspíš tragédii. Letoun dosedá na vozovku, v malé rychlosti pak křídlem zavadí o sloup pouličního osvětlení a zůstane stát. Pilot a pasažér mají jen lehká zranění, jinak jsou všichni v pořádku.
Když prší tabák
Kuriózní nehoda se odehrála 17. listopadu 1990 na Trutnovsku. U Dubence spadlo letadlo Aeroflotu. Osobní Tu 154 sloužilo tou dobou k převozu západních cigaret do Sovětského svazu. Kartony byly napěchované všude, nejen na sedačkách, ale i v kuchyňce. Jedna krabice spadla a zapnula sporák pro ohřev jídel. Od toho vznikl požár, kvůli kterému letoun nouzově přistál na poli v Podkrkonoší. Informace o tom, že se na poli válí tisíce cigaretových krabiček, se rychle rozkřikla. Silnice u místa havárie tak byla plná parkujících aut těch, kteří přijeli na dost netradiční sklizeň cigaret v krabičkách.
Letadlo a tramvaj
Sedmadvacet cestujících v tramvaji, pět chodců a dvacet osob na palubě amerického vojenského letounu zemřelo při letecké nehodě krátce před Vánocemi 1960 v německém Mnichově. Armádnímu Convairu CV-340 selhalo 17. prosince krátce po vzletu palivové čerpadlo. Jeden z dvojice motorů proto zhasl a letadlo nemohlo nabírat výšku. Při pokusu o návrat zpět na letiště ale v mlze zavadilo o věž kostela a zřítilo se na křižovatku, kterou právě projížděla tramvaj. Celkem zemřelo 52 lidí a dalších dvacet se zranilo.
Zdroj: Svět motorů