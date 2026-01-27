Nouzový režim vozidla je dnes úplně běžný jev. Jak se projevuje a co pro řidiče znamená?
Pokud vaše vozidlo vstoupí do nouzového režimu jízdy, kterému se obecně říká limp mode, patrně to okamžitě poznáte. Jednak na svítící kontrolce elektroniky a dále na nestandardním chování vozidla.
Nouzový režim se na autech poprvé objevil s masivnějším nasazováním elektronického řízení různých komponentů vozidla. Na rozdíl od mechanického řízení elektronika umožnila konstruktérům nabídnout více lidově řečeno „blbuvzdorná“ auta. Prostě taková, která sama sebe chrání před neznalým řidičem nebo přesněji před jeho nežádoucími zásahy při řízení.
Asi nejznámější systémem je nouzový režim řízení motoru. Navenek se projevuje jednak svítící kontrolkou elektroniky řízení motoru se symbolem „pečícího se kuřete“, případně „check engine“, a jednak výrazným omezením výkonu. Na přidání plynu motor nereaguje, auto nezrychluje a otáčky zážehového motoru se zpravidla nedostanou přes 3000 za minutu.
K aktivaci nouzového režimu dochází zpravidla v okamžiku, kdy řídicí jednotka zaznamená nějakou odchylku ve sledovaných hodnotách. Děje se tak na základě takzvané komparace neboli porovnání skutečných hodnot s požadovanými, které jsou uloženy v mapě řídicí jednotky.
Nejčastěji k tomu dochází při selhání některého ze snímačů, který je důležitý pro běh motoru. Typické jsou třeba snímač otáček klikového hřídele, vačkového hřídele a dále polohy pístu na prvním válci. Uvedené parametry jsou klíčové pro určování doby a pořadí vstřiku paliva a dále pro zapalování, kdy jednotka pozná, který válec lidově řečeno pálí do komprese (na který má poslat zážeh). Bez snímače polohy vačkového hřídele nemůže pracovat systém proměnného časování rozvodu. Ten tak musí měnit vnitřní recirkulaci spalin (takzvaný vnitřní EGR) podle požadavku řidiče na výkon motoru.
Nouzový režim se obyčejně nastaví také při selhání emisního systému, u benzinového motoru při závadě na kyslíkovém čidle (lambda sondě). Takový motor, respektive jeho řídicí jednotka, neví, jak bohatou směs má v dané jízdní situaci zvolit, jelikož nemá zpětnou vazbu. A protože emise jsou stále přísnější, je přirozeně snaha omezovat bohaté směsi. Na nejnovějších motorech splňujících poslední normy Euro 6 a připravených už pro Euro 7 už ani režim bohaté směsi jednotka nenastaví.
U dieselů může dojít k nouzovému režimu také v souvislosti s funkcí částicového filtru nebo katalyzátoru SCR s AdBlue. Pokud vám močovina dochází, řídicí jednotka nastaví nouzový režim motoru, dokud kapalinu AdBlue nedolijete.
K nouzovému režimu také dojde, pokud hrozí poškození motoru. Třeba přehřátím nebo z důvodu nízké hladiny oleje. Uvedené ale není zase tak časté a týká se to spíše aut jezdících v zámoří.
Zatím jsme mluvili pouze o spalovacím motoru, ovšem do nouzového režimu může přejít také samočinná převodovka. Pokud je v nouzovém režimu, obyčejně odmítá řadit na vyšší stupně. Čili opět takové vozidlo umožňuje pouze pomalou jízdu za účelem dojetí do servisu. Poruchu převodovky zpravidla poznáte i podle symbolu ozubeného kola v přístrojovém štítu.
Také elektromobily
Nouzový jízdní režim nemají pouze vozidla se spalovacími agregáty, ale také elektromobily. U nich může dojít v extrému k navození takzvaného želvího režimu, kdy se vozidlo pohybuje skutečně velmi pomalu. Může nastat nejen při závadě, ale také v okamžiku, kdy je nabití baterie extrémně nízké. Ve snaze dojet co možná nejdále s malým množstvím energie (nízkým SoC) elektronika výrazně omezí výkon elektromotoru.
V roce 2024 byla zaznamenána svolávací akce na elektromobil Fisker Ocean. Vůz přecházel samovolně do nouzového režimu a příčinou bylo vadné vodní čerpadlo. Elektronika vozu se bránila přehřátí baterie, případně elektromotoru.
Pokud vůz přešel do nouzového režimu, nedoporučuje se s ním jezdit. Někdy můžete zkusit resetovat řídicí jednotky tím, že odpojíte na několik minut 12voltovou baterii. Někdy to může pomoci, pokud se ale nouzový režim opět objeví, je jasné, že vozidlo vykazuje závadu, a tedy potřebuje diagnostiku, minimálně ve formě vyčtení paměti závad řídicích jednotek přes rozhraní EOBD.
Obecně také platí, že i když teoreticky odstraníte problém, kvůli němuž nouzový režim vznikl, k úplnému navrácení vozidla do normálního režimu beztak potřebujete diagnostické rozhraní k tomu, abyste závadu vymazali z řídicí jednotky. Je to podobné jako třeba s airbagem. Pokud jej odpojíte například demontáží víka hlavy volantu, v němž je uložený, a opět jej připojíte, bude stále svítit jeho kontrolka, což mimo jiné znamená, že je airbag nefunkční. Funkčním se stává teprve v okamžiku, kdy vymažete závadu z jeho řídicí jednotky.
Zdroj: server Jalopnik, Příručka pro automechaniky
Foto archiv Světa motorů