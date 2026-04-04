Nová Alfa Romeo Tonale má tři motory. Nejlevnější je překvapivě diesel
Kompaktní SUV italské automobilky prošlo modernizací. K dostání je kromě hybridní a zážehové pohonné jednotky stále s dieselem 1.6 JTDm.
Alfa Romeo Tonale není v České republice prodejní hit, bohužel pro automobilku to platí i na dalších evropských trzích. V tuzemsku model dosáhl za minulý rok pouhé poloviny prodejů většího modelu Stelvio. U Tonale jde o mizivé číslo 45 prodaných kusů. Pro srovnání, Audi Q3 se za stejné období prodalo 846 ks, duo BMW X1/X2 dosáhlo dokonce na 953 prodaných kusů a i stárnoucí Mercedes-Benz GLA dosáhl na 363 ks.
Alfa Romeo proto ke konci minulého roku přišla s modernizací. U modelu Tonale nejde pouze o tři nové barvy karoserie, přepracovaný přední nárazník, menší zadní převis a nový design 20" litých kol, změny se mírně dotkly i techniky.
Na českém trhu jsou k dostání tři motory. Základ tvoří vznětový čtyřválec 1.6 JTDm o výkonu 96 kW (130 k), který začíná na 879.000 korunách. Nejlevnější vznětoví konkurenti v podobě Mercedesu GLA, BMW X1, Audi Q3 jsou přitom o bezmála 200 až 300 tisíc dražší. Alfa přitom nabízí automatickou převodovku a slibuje spotřebu 5,3 litru.
Po modernizaci navíc dostala lepší výbavu a interiér působí prémiovějším dojmem. Nově je možné objednat také pro značku typická červená sedadla, případně zůstat u střídmější kombinace černé kůže a alcantary. Palubní desku, výplně dveří i sedadla zdobí kontrastní prošívání a přední sedadla mohou kromě vyhřívání být také ventilovaná.
Pokud by vás vylepšené tonale lákalo, ale nevoněl vám dieselový agregát, na českém trhu jsou na výběr další dvě pohonné jednotky. Přeplňovaný zážehový motor 1.5 T-Jet s výkonem 128 kW (175 k) ve spojení se 7stupňovou automatickou převodovkou a mild-hybridní technologií, nebo vrcholný plug-in hybrid s pohonem všech kol eQ4.
Ten využívá turbodmychadlem přeplňovanou motorizaci 1.3 o systémovém výkonu 206 kW (280 k) ve spojení se šestistupňovou automatickou převodovkou. Na českém trhu startuje na 1.249.000 korunách a nabídne čistě elektrický dojezd 62 kilometrů.
Na americkém trhu facelift Alfy Romeo Tonale přinese přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec o výkonu 200 kW a točivém momentu 340 Nm ve spojení s 9stupňovou automatickou převodovkou a pohonem všech kol. O něm ale v evropské tiskové zprávě ani konfigurátoru není ani zmínka.
Všechny verze po faceliftu aspoň těží z rozšířeného rozchodu přední i zadní nápravy a nově naladěného řízení s převodovým poměrem 13,6:1. Automobilka slibuje jistější vedení vozu v zatáčkách a menší nedotáčivost. Vzhledem k tomu, že Alfa vždy uměla přenést dynamický pocit z jízdy i do vozů s vyšším těžištěm či hmotností, je to skvělá zpráva.
Již v základní výbavě najdeme Full-LED světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel, LED zadní světlomety; nestane se tak, že by tonale vypadalo v Pařížské ulici nepatřičně. Možná až v interiéru, kde najdeme látkové sedačky; kožené jsou za příplatek tučných 77 tisíc korun. Na druhou stranu existují zákazníci, kteří látkový potah preferují.
Nádherná hliníková pádla řazení jsou za příplatek 7000 korun, černé čalounění stropu je však standardem i v základní vznětové specifikaci, stejně jako sportovní volant, na kterém již tradičně najdeme také startovací tlačítko. Dočká se díky agresivní cenové politice a vylepšením techniky i vzhledu malé tonale přeci jen úspěchu?
