Nová auta vás napomenou za pohled na mobil. Bezpečnost, nebo teror?
Dnešní automobily dostávají do vínku elektronické oko, které ani na vteřinu nespustí zrak z řidičových zornic. Stačí se podívat pár vteřin mimo silnici a asistenty bijí na poplach. Evropská legislativa chce naučit slušnému chování za volantem nezávisle na vůli řidiče.
Vše odstartovalo nařízení Evropského parlamentu a Rady známé pod zkratkou GSR2. Tato norma, která je pro nové typy vozů povinná od července 2024 a pro všechna nově registrovaná auta začne platit od léta 2026, zavádí systém ADDW neboli pokročilé varování před rozptýlením řidiče.
Na rozdíl od starších asistentů, které jen odhadovaly vaši únavu podle natočení volantu a dalších indikátorů, ADDW vyžaduje přímé sledování. V praxi to znamená infračervenou kameru namířenou přímo na váš obličej, která v reálném čase analyzuje, kam směřuje váš pohled.
Technologie je to fascinující i děsivá zároveň. Systém neustále propočítává úhel vaší hlavy a směr pohledu v souvislosti s rychlostí vozu. Pokud jedete více než padesátkou a odvrátíte zrak od vozovky na déle než tři a půl sekundy, auto spustí koncert pípání a vizuálních varování na palubní desce.
Bezpečnostní sekýrování
Stačí se o vteřinu déle zadívat na navigaci, začít lovit zapadlý bonbon v přihrádce nebo, nedejbože, mrknout na displej mobilu v klíně, a digitální vychovatel vás okamžitě vyhlásí.
Při nižších rychlostech v obci je systém o něco benevolentnější a nechá vás bloudit očima o okamžik déle, ale hranice mezi bezpečným pohledem do zrcátka a rozptýlením je pro algoritmus velmi tenká. Systémy jsou často nastaveny tak citlivě, že vás napomínají i ve chvíli, kdy jen poctivě kontrolujete mrtvý úhel nebo se delší dobu díváte do křižovatky. A naléhavé upozornění může paradoxně samo být rušivým faktorem.
Například u nového Mitsubishi Triton musel výrobce narychlo vydávat softwarovou aktualizaci, protože auto řidiče doslova šikanovalo pípáním při každém přirozeném pohybu hlavy. U mnoha moderních vozů navíc nelze tyto hlídače trvale vypnout. Každé nastartování znamená, že Velký bratr je opět v pozoru, připraven vás plácnout přes prsty.
Zastánci bezpečnosti a Evropská komise argumentují neúprosnými čísly. Rozptýlení stojí za téměř třetinou všech nehod a mobilní telefon v ruce zvyšuje riziko karambolu až čtyřnásobně. Vize EU je jasná: do roku 2050 eliminovat veškerá úmrtí na silnicích. Aby se toho dosáhlo, musí se z řidiče stát v podstatě jen dohled nad systémy, který se nesmí ani poškrábat na nose, aniž by o tom auto nevědělo.
O soukromí nejde. Vážně?
Kontroverze kolem ochrany soukromí je sice také nasnadě, ale legislativa se kryje tím, že data z kamer nesmí opustit auto a nesmí sloužit k biometrické identifikaci. Systém tedy teoreticky neví, že jste to vy, ale ví naprosto přesně, že se nedíváte na cestu. Zároveň však dávno panuje obava z toho, jak senzory používají například čínské vozy.
Budoucnost, která nás čeká po roce 2026, bude přísná. Organizace Euro NCAP už teď plánuje, že auta budou muset pomocí kamer rozpoznat i intoxikaci alkoholem nebo drogami skrze analýzu chování řidiče. Pokud systém vyhodnotí, že jste „mimo“, může vám klidně omezit výkon motoru nebo aktivovat nouzový režim.
Éra svobodného řízení, kdy auto bylo vaším hradem, se tak definitivně mění na éru digitálního partnerství, kde je auto spíše vaším instruktorem v autoškole, který nikdy nespí a nemá smysl pro humor.
Zdroje: Evropský parlament, Rada Evropské unie, Evropská komise, Euro NCAP