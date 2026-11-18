Nová automobilka slibuje levné spalovací pick-upy a offroady. Působí jako návrat osmdesátek
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Pick-upy v Americe vládnou prodejům, přestože se z dříve levných užitkových vozů staly drahé a bohatě vybavené bestie. Návrat k jednoduchým počátkům slibuje nová automobilka REO, která navazuje na jméno, které světu dalo první pick-up.
Na začátku léta jsem zde psal článek o plánovaném návratu americké automobilky REO. O té jistě většina lidí nikdy neslyšela, protože skončila už v 50. letech minulého století. V dřívějších dekádách ale byla docela populární a dokonce jako první automobilka na světě přišla s vozem, který se stal předchůdcem dnešních pick-upů. REO Speed Wagon se vyráběl od roku 1915 a dnes je považován za první pick-up v historii.
Celé dekády mrtvá značka byla právně nevyužitá, čehož využil texaský startup, který si ji registroval a snaží se na původní automobilku navázat. Novodobá automobilka REO Industries oznámila první tři modely a teď po několika měsících také ukázala, jak budou vypadat. Za designem novinek mimochodem stojí Frank Stephenson, který dříve navrhnul první novodobé Mini, první generaci BMW X5 a později se podepsal pod řadou modelů Ferrari, Maserati, Fiat a McLaren.
Na oficiálních obrázcích se ukázaly všechny tři plánované modely, dvoumístný pick-up runabout T4X, pětimístný pick-up runabout T4C a SUV runabout S4C. Všechny stojí na rámovém podvozku a jsou si velmi podobné, přídě mají v podstatě totožné a daly by se označit jako retro. A to nejen silně hranatým designem s jednoduchou maskou, ale také využitím tzv. uzavřených světlometů.
To je dříve hojně využívaný typ automobilového světlometu, u kterého tvoří žárovka, parabola a krycí sklo jeden neoddělitelný, hermeticky uzavřený celek. Na rozdíl od moderních světlometů v něm nelze vyměnit samotnou prasklou žárovku – při jejím přepálení se musí vyměnit celý světlomet jako jeden kus. Od 40. do 80. let 20. století byl povinným standardem v USA, kdy i dovozové modely musely pro tamní trh přejít na uzavřené světlomety.
Nové REO samozřejmě nevyužívá tehdejší standard s klasickou žárovkou, ale nové provedení s LED a denním svícením. Všechny tři nové modely mají na přídi hned čtyři samostatné jednotky a teoreticky by jejich výměna měla být výrazně levnější než u klasických světlometů. Na lacinost odkazují i jednoduché tvary karoserie, žádné ozdobné prvky nebo velmi plochá okna. Zajímavé je zasazení klik do sloupků mezi okny.
Prozatím se tedy ukázaly jen digitální rendery, u kterých nemůžeme vyloučit použití umělé inteligence. To platí i pro oficiální promo video, u kterého je použití umělé inteligence v podstatě jistotou. Reálný prototyp se má ale ukázat už příští rok. „V nadcházejících týdnech budeme zveřejňovat upoutávky, které vyvrcholí digitálním odhalením ještě v letošním roce, a první fyzický vůz bude následovat v roce 2027,“ řekl k tomu Zach De Bernardi, zakladatel a šéf REO.
Spolu s rendery byla zveřejněna také základní cena 21.500 USD, což je v přepočtu asi 448.000 Kč. Ta se vztahuje na nejmenší model t4x a je ještě nižší než u letos představeného amerického pick-upu Slate. Ten totiž začíná na 24.950 USD, což je asi 520.000 Kč. Rozdíl je dán především dost odlišným způsobem pohonu.
Zatímco Slate je elektromobil, REO bude zatím důvěřovat spalování. Jaký motor budou nové REO využívat, zatím nebylo zveřejněno, půjde ale o atmosférický čtyřválec. Stejně jako Slate má být i základní REO velmi jednoduché. Model t4x by měl dorazit bez rádia nebo bez čalounění dveří, ve vyšších specifikacích už ale podobné luxusní prvky nabídne.
Základní model t4x má na délku měřit pouhých 4.572 mm a měl by být přibližně 1.880 mm vysoký i široký. Podle vyjádření společnosti bude využívat rámovou konstrukci a mechanický pohon všech čtyř kol. Maximální tažná kapacita je stanovena na přibližně 2 tuny, což je pro spoustu zájemců o malé pick-upy víc než dost.
Větší pick-up t4c se čtyřdveřovou kabinou začíná na 25.000 USD, tedy zhruba 520.000 Kč, a z něj vycházející offroad s4c je za 28.500 USD, tedy asi 593.000 Kč. Základní ceny platí pro varianty s manuální převodovkou, v nabídce ale bude také automat. Čtyřkolka je podle webu vždy součástí.
Důraz je kladen také na jednoduchou údržbu. Na webu REO doslova stojí: „Nárazníky, výplně dveří, stropnice i obložení jdou sundat za méně než pět minut pomocí běžného nářadí. Runabout je navržen tak, aby si ho mohl opravit každý, kdo ho vlastní.“ Nebo: „Veřejný katalog náhradních dílů se zveřejněnými cenami, garantovaný na 20 let.“
Do produkce je však stále daleko a nedávná historie zná spoustu případů, kdy se startupům podařilo dostat až do fáze prototypu, ale sériová produkce firmám zlomila vaz. Například elektrický pick-up Lordstown se už dokonce dočkal pár vyrobených kousků, ale stejně zkrachoval. Taktéž americké Canoo smontovalo jen několik prototypů, než ukončilo činnost, to samé platí také pro Bollinger nebo nechvalně známou Nikolu, která plánovala vodíkový pick-up.
Zdroj: REO, zdroj foto a video: REO