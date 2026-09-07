Nová baterie, vylepšený podvozek i řízení a změny uvnitř: Mazda 6e řeší hlavní nedostatky
Mazdu 6e při jejím příchodu na trh málokdo kritizoval za její design. Ten pro příští rok automobilka měnit nechystá, změn je však víc než dost. Řeší nejvíce kritizované aspekty čistě elektrického modelu.
Automobil spadající do střední třídy je plně elektrický fastback původem z Číny. Pyšní se sice pohledným zevnějškem, pod ním však skrývá techniku vozu Changan Deepal SL03. Stejně jako se ale liší požadavky čínských zákazníků na množství a velikost displejů v interiéru, liší se také požadavky evropských zákazníků na jiné parametry.
Mazda, která je vyhlášená výbornými jízdními vlastnostmi a precizním japonským zpracováním, tak s modelem 6e u evropských zákazníků trochu narazila, a to i přesto, že nabídla větší 80kWh NMC baterii. Musela totiž čelit pomalému nabíjení maximálním výkonem 90 kW (menší 68,8 kWh baterie nabízela až 165 kW), kritice interiéru s ovládáním většiny funkcí skrz velký centrální displej i nedokonalému podvozku.
Právě to by se mělo v souvislosti s nadcházející technickou modernizací změnit. V příštím roce dostane Mazda 6e novou LFP baterii o kapacitě 78 kWh, kterou bude možné nabíjet maximálním výkonem až 200 kW. Nabíjení z 10 na 80 % by tak nově mělo trvat konkurenceschopných 24 minut při teplotě kolem 25 °C a přidat až 392 km dojezdu.
Rovněž důležité by mělo být vylepšené plánování trasy skrz vestavěný navigační systém. Ten by měl nově umět zobrazit dobíjecí stanice a jejich dostupnost a dynamicky přepočítávat trasu na základě aktuální hladiny nabití baterie. Bude možné nastavit také minimální stav baterie při příjezdu do destinace. Nejde tak o žádné převratné novinky, zákazníci tyto funkce ale očekávají.
Jízda po evropsku
Výrobce provádí také změny v jízdní dynamice, další z kritizovaných oblastí. Upraví odezvu akcelerátoru a změní naladění tlumičů a tuhost pružin. Modernizovaná Mazda 6e by měla rychleji akcelerovat (dnes zvládne sprint z 0 na 100 km/h za 7,6 sekundy) a také rekuperovat s vyšší účinností. Konkrétní hodnoty ale Mazda v tiskové zprávě neuvádí.
Kromě těchto změn zapracovala Mazda také na kalibraci elektrického posilovače řízení, znovu však neuvádí konkrétní změny a na jízdní dojmy si tak budeme muset počkat na týdenní redakční test. Vylepšení se dočká také asistované řízení, které bude nově fungovat až do rychlosti 160 km/h (z nynějších 150 km/h).
Systém udržování v jízdním pruhu Lane-Keep Assist byl znovu kalibrován a měl by být plynulejší, zvýšení rychlosti, při které funguje, se ho týká také. Maximální konstrukční rychlost vozu zůstává na současných 175 km/h.
Výbavové šachy
Změny se týkají také ovládání prostřednictvím dotykového displeje s úhlopříčkou 14,6", respektive jeho softwaru. Výrobce upravil formulace a terminologii systému, rozšířil množství podporovaných jazyků a vylepšil převod textu na řeč i její rozpoznávání.
K dispozici je nový režim „Pet Comfort“, jehož účelem je udržovat v interiéru nastavenou teplotu při dočasném opuštění vozu. Kromě domácích mazlíčků Mazda jako příklady vhodného využití režimu uvádí uchování potravin citlivých na teplotu v chladu.
Pro modelový rok 2027 se Mazda 6e dočká nové prostřední výbavy Homura Plus. V interiéru kombinuje černou kůži Nappa s prošívaným velurem a červenou kontrastní nití a její součástí jsou dekorativní prvky se síťovaným vzorem. V exteriéru výrobce používá vysoce lesklé černé dekorativní prvky na předních, zadních a bočních prazích.
Změn se dočká také výbava Takumi Plus. Zákazníci u ní budou mít na výběr mezi bílými a světle hnědými potahy sedadel z kůže Nappa s prošívaným velurovým imitátem kůže. Doplněny budou dekorem připomínajícím tmavé dřevo. V bílém interiéru je kožený volant černý (pravděpodobně z praktického hlediska), ve světle hnědém interiéru zůstává dvoubarevný v černé a světle hnědé barvě, jako tomu je u stávající verze.
Za změny si německé zastoupení Mazdy účtuje ambiciózních 5000 € (120.000 Kč) navíc oproti zaváděcí ceně modelového roku 2026, tedy 47.490 € (1,15 milionu korun) v případě základní výbavy Takumi a 49.490 € (1,2 milionu korun) za výbavové stupně Homura Plus a Takumi Plus. Součástí cen je záruka na 6 let nebo 150.000 ujetých kilometrů. České ceny ani dostupnost nového modelu zatím nejsou známy.
Zdroj: Mazda Deutschland