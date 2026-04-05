Nová BMW budou natáčet řidiče i okolí. Pokud jim to dovolíte
BMW s nejnovějším Operačním systémem X mohou natáčet prostor kolem sebe i v interiéru a data odesílat automobilce, která je pak použije k vylepšení jízdní elektroniky. Řidič bude udělovat souhlas se sdílením, nikoliv naopak.
Nové modely značky BMW s Operačním systémem X, tedy desátou generací představenou prvně v modelu iX3, budou sbírat data ze senzorů kolem vozu a také obrazové záznamy. Tohle všechno budou posílat „domů“, tedy automobilce. V Německu s tím už značka začala, a to od začátku dubna.
Důvod je jednoduchý – vylepšení systémů podpory řidiče, jako samočinné nouzové brzdění, asistent pro změnu jízdních pruhů, varování před příčným provozem či třeba adaptivní tempomat s aktivním vedením v jízdním pruhu.
Záznamy se nebudou odesílat konstantně, nýbrž pouze v případě, že dojde k incidentu – prudkému brzdění, úhybnému manévru, zásahu samočinného nouzového brzdění apod. V takovýchto situacích vůz zaznamená kromě videa také rychlost jízdy, úhel natočení volantu či směr jízdy.
BMW totiž tvrdí, že případy z reálného světa, kdy byla těsně odvrácena srážka, jsou mnohem užitečnější pro ladění jízdních asistentů a poloautonomního řízení, než když se incidenty simulují v kontrolovaných podmínkách. Ukazují totiž, jak lidé opravdu řídí a jak systémy reagují „naostro“.
Mnichovská automobilka samozřejmě není první, která něco takového dělá. Tesla se před třemi lety dostala k soudu za to, že její vozy nahrávaly videa z interiéru, odesílala na servery automobilky a že data nebyla anonymizovaná, jak automobilka slibovala. Některá z těchto videí se stala interními memy, které mezi sebou zaměstnanci automobilky sdíleli. „Viděli jsme garáže lidí a jejich soukromé pozemky,“ vypověděl tehdy nejmenovaný bývalý zaměstnanec Tesly.
Také jsou z USA známy případy, kdy automobilky prodávaly data o chování jednotlivých řidičů pojišťovnám. Ty následně na základě toho zvyšovaly pojistné svým klientům, aniž by ti způsobili nějakou nehodu. Data o jízdě svých aut, která jsou připojena k internetu, sbírá spousta značek. Na jaře 2025 potrestala americká Federální obchodní komise koncern General Motors za to, že tato data prodává bez vědomí či svolení majitelů aut.
BMW přísahá, že se nic takového stát nemůže. Jednak, vozy neodesílají všechny záznamy, nýbrž jen ty z výše popsaných incidentů. Jednak, video z interiéru má mít rozmazané obličeje členů osádky.
A jednak, a to je nejdůležitější, vůz se majitele vozu zeptá, zda souhlasí s odesíláním těchto dat. Pokud odmítne, nic se s automobilkou sdílet nebude. „Součástí prvotního nastavení jakéhokoliv vozidla s Operačním systémem X je řidič dotázán na výslovný souhlas s použitím funkcí jako geolokace, mikrofon nebo kamery. Tento souhlas je plně na řidiči a může být kdykoliv odvolán,“ řekl webu Carscoops americký mluvčí automobilky.
Prozatím má sběr dat probíhat jen v Německu, BMW však plánuje postupně rozšířit tento systém na celý Evropský hospodářský prostor. Vylepšení palubní elektroniky následně budou v této oblasti dostávat majitelé aut coby aktualizace palubního softwaru po internetu.
zdroj: Carscoops | foto, video: BMW