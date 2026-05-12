Nová Cupra Raval bude jedním z nejlevnějších EV v Česku! Už základní verze toho nabídne dost
Cupra Raval zná svou českou cenu. Elektrický hatchback v zaváděcí edici Rookie startuje na částce 649.900 Kč, čímž se stává jedním z nejlevnějších elektromobilů na trhu. Co za své peníze dostanete a jak si vede proti konkurenci?
Cupra zahájila na českém trhu předprodej svého nejmenšího elektromobilu Raval, který se bude pro tuzemské zákazníky vyrábět ve španělském Martorellu. Jako první dorazí na přelomu srpna a září verze Plus s baterií 37 kWh a výkonem 99 kW za 754.900 Kč, o měsíc později ji doplní základní varianta s výkonem 85 kW za 719.900 Kč.
Od 40. týdne letošního roku pak automobilka nabídne akční zaváděcí provedení Rookie za 649.900 Kč. Vrcholná verze VZ s baterií 52 kWh a výkonem 166 kW startuje na 909.900 Kč, varianta Endurance s nejdelším dojezdem pak na 879.900 Kč.
|Verze a specifikace
|Cena
|Příchod na trh
|Raval Plus (99 kW, 37 kWh)
|754.900 Kč
|přelom srpna a září
|Raval (85 kW, 37 kWh)
|719.900 Kč
|přelom září a října
|Raval Rookie (85 kW, 37 kWh)
|649.900 Kč
|začátek října (40. týden)
|Raval Endurance (155 kW, 52 kWh)
|879.900 Kč
|předprodej již běží
|Raval VZ (166 kW, 52 kWh)
|909.900 Kč
|předprodej již běží
Raval bude vůbec nejdostupnější vstupenkou do světa značky Cupra, nicméně nejlevnější konfigurace bude určena hlavně na kratší trasy a městský provoz. Používá totiž menší 37kWh LFP baterii s reálným dojezdem okolo 300 kilometrů a slabinou je hlavně rychlost DC nabíjení, která končí na pouhých 50 kW. I relativně malý akumulátor tak na veřejné rychlonabíječce doplníte pomaleji, než je dnes už běžné.
Různorodé varianty
Působivé parametry nabídne až verze Dynamic (155 kW), která už nabízí úplně jinou techniku. Kromě dvojnásobného výkonu dostanete větší 52kWh NMC baterii s dojezdem 440 km. A hlavně rychlostnabíjení tady skáče na 105 kW, což nabije baterii z 10 na 80 % kapacity za 24 minut. To už je auto, se kterým se dá vyjet i za hranice města bez nervů u stojanu.
Cupra na volant vrátila poctivá fyzická tlačítka. Dominantou palubní desky je samozřejmě 12,9palcový infotainment doplněný o nový digitální kokpit, přičemž celá kabina využívá progresivní a plně recyklované materiály. Zavazadelník o objemu 441 litrů je na čtyřmetrové auto naprostý unikát, který deklasuje i o třídu větší Cupru Leon.
|Cupra Raval: Základní technické údaje
|Stupeň výbavy
|Raval
|Raval Plus
|Endurance
|VZ
|Výkon
|85 kW
(116 k)
|99 kW
(135 k)
|155 kW
(211 k)
|166 kW
(226 k)
|Kapacita baterie (využitelná)
37 kWh (LFP)
|52 kWh (NMC)
|Dojezd (dle WLTP)
|cca 300 km
|cca 450 km
|cca 400 km
|Maximální nabíjecí výkon (DC/AC)
|50/11 kW
|88/11 kW
|105/11 kW
|Doba nabíjení (10-80 %)
|cca 30 min (výpočet)
|23 minut
|24 minut
Ani základní výbava Cupry Raval neurazí. Už v nejlevnější výbavě Rookie dostanete progresivní řízení a volitelné jízdní profily, 17palcová litá kola, vyhřívané přední sedačky, automatickou klimatizaci a mnoho asistentů včetně hlídání mrtvého úhlu. Základ má také full LED světlomety, matrixy jsou vyhrazeny vyšším výbavám. Fanoušky digitalizace potěší klíč v mobilu, 5G konektivita a podpora obousměrného nabíjení V2L, které umožní z baterie vozu napájet externí elektrospotřebiče. Kompletní ceník však ještě zveřejněn nebyl.
Výbavový stupeň Plus oproti základní verzi přidá například 18" kola z lehké slitiny, alarm, bezdrátovou nabíječku telefonu, bezklíčkový přístup Kessy Advanced, digitální klíček, dvouzónovou automatickou klimatizaci, elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka, hlasové ovládání infotainmentu, osvětlené kliky dveří, osvětlení nástupního prostoru, samostmívací vnitřní zpětné zrcátko, tepelné čerpadlo, dvojitou podlahu zavazadlového prostoru, či zadní kameru.
Raval proti konkurenci
Chystaná Škoda Epiq bude praktičtější díky chytrým škodováckým vychytávkám a ještě většímu kufru (490 l). Po technické stránce půjde prakticky o sourozence, oba vozy totiž využívají stejnou platformu MEB+, sdílejí tak přední pohon, baterie i elektromotory. I ceny by proto mohly být podobné. Světová premiéra proběhne už v úterý 19. května v Curychu.
Stylový Renault 5 E-Tech, který začíná na 679 tisících, vypadá prostě skvěle, jeho pohon je efektivní a už v základní výbavě nechybí třeba tepelné čerpadlo či trakční NMC baterie. Se svým zavazadlovým prostorem o objemu 326 litrů je ale oproti Cupře výrazně méně praktický, propastně horší je francouzský elektromobil také v oblasti vnitřní prostornosti pro zadní pasažéry. Hraje tak spíše roli druhého auta do rodiny.
Nejlevnější Citroën ë-C3 za 554 tisíc korun sice suverénně vyhrává cenovou válku ve třídě, ale rozdíl v ceně je vykoupen poměrně drastickým šetřením na technice i materiálech. Zatímco Cupra ve Španělsku montuje auto s prémiovějšími ambicemi, Citroën neskryje maximální jednoduchost. Má méně efektivní elektrický pohon a topení, uvnitř potom levnější plasty, méně pozorné zpracování a skromnou výbavu.
Novým hráčem na trhu je korejská Kia EV2, která startuje na částce 659.980 Kč. Ta láká zejména sedmiletou zárukou a základním dojezdem 312 km (WLTP), přičemž verze s větší 61kWh baterií slibuje dojezd až 453 km. A i v základní verzi umí nabíjet více než 100 kilowatty.
Kia sice boduje také posuvnou zadní lavicí a malým frunkem pod přední kapotou, v objemu hlavního kufru (362 litrů) ale na raval citelně ztrácí. Kia je v základu pouze čtyřmístná a za tepelné čerpadlo si připlatíte 25.000 Kč, navíc je to možné jen u vyšších výbav.
Zdroje: Cupra, Škoda, Renault, Citroën, Kia