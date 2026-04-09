Nová Cupra Raval konečně odhalena a zní jako formule! Je malinká, ale má obří kufr
Kompaktní elektromobil do města je to, po čem mnozí volají. Ve Španělsku se mu rozhodli naordinovat sportovní charakter a vrcholnou verzi s elektronicky řízeným samosvorným diferenciálem. Co nabízí?
První člen rodiny klíčových elektrických modelů skupiny Core je odhalen. Kupodivu je jím nejvíce kamuflážovaná a utajovaná Cupra Raval, která pod svým expresivním designem skrývá techniku se sportovními ambicemi.
Platformu MEB+ sdílí Raval s modely ID.Polo, ID.Cross a Epiq, dostává však tu nejostřejší techniku a je také svými rozměry nejmenší. Měří na délku 4046 mm, široký je 1784 mm a na výšku má pouze 1518 mm. To znamená, že je pouze o 6 cm vyšší než model Ibiza, a zbylými rozměry přibližně stejný. Právě výška je kvůli zástavbě baterie do podlahy pro elektromobily typická, stejně jako o něco delší rozvor. Rozvor Ravalu tomu s 2600 mm také odpovídá.
Kompaktní rozměry ale u elektrických aut často neubírají na praktičnosti, což platí také u ravalu. Dle automobilky je jeho interiér překvapivě variabilní a jeho zavazadelník má objem 441 litrů, který je výrazně větší než o třídu větší leon.
Kompaktní elektromobil je zabalen do odvážně střiženého designu s mnoha výraznými prolisy. Silueta automobilu je inspirována přilbou, dle mého názoru spíš cyklistickou než motoristickou. Přední část má do oblých tvarů dřívějších elektromobilů daleko, skoro by člověk i věřil, že se za velkou mřížkou nachází spalovací motor.
Špičková technika
Srdcem je však nejnovější generace elektromotoru APP 290, který pohání přední kola. Ve vrcholné verzi VZ může mít až 166 kW (226 k) ve spojení s elektronicky řízeným samosvorným diferenciálem. Vrcholná verze má také jinak nastavený podvozek s větším negativním odklonem a vyšším středem klopení kol, což umožňuje ještě lepší odezvu řízení.
I běžné verze však dostaly oproti ostatním modelům na platformě MEB+ výrazně sportovnější podvozek. Světlá výška je oproti výchozímu bodu platformy o 15 mm nižší a má specificky nastavené odpružení, o 10 mm širší rozchod kol a progresivní řízení zvyšující agilitu. K tomu všemu nabídne také režim stabilizačního systému ESC Sport.
Podvozek ravalu navíc využívá systém DCC (Dynamic Chassis Control) umožňující až 15 úrovní nastavení adaptivních tlumičů. Nabízí různé úrovně komfortu pro městský provoz až po sportovní charakteristiku odpružení. Vrcholný Raval VZ má tlumiče celkově o 5 % tužší, nabízí možnost vypnutí elektronické stabilizace v režimu ESC OFF a ve všech verzích obouvá 19" kola s pneumatikami o šířce 235 mm.
|Stupeň výbavy
|Raval
|Raval Plus
|Endurance
|VZ
|Výkon
|85 kW
(116 k)
|99 kW
(135 k)
|155 kW
(211 k)
|166 kW
(226 k)
|Kapacita baterie (využitelná)
37 kWh (LFP)
|52 kWh (NMC)
|Dojezd (odhad dle metodiky WLTP)
|cca 300 km
|cca 450 km
|cca 400 km
|Maximální nabíjecí výkon (DC/AC)
|50/11 kW
|88/11 kW
|105/11 kW
|Doba nabíjení (10-80 %)
|bude zveřejněno později
|23 minut
|24 minut
Velké změny
Jakkoli je vnější design nového modelu Raval emotivní a zajímavý, je spíše evolucí modelu Born než čímkoliv jiným. Příď by měla připomínat žraločí nos, přičemž kromě velké černé mřížky zaujmou především trojúhelníkové světlomety s technologií Matrix LED.
Zboku si všimneme zapuštěného designu klik dveří a záď ducha značky Cupra a sportovní ambice modelu umocňuje výrazným difuzorem a 3D světelnými efekty. Zadní svítilny se rozprostírají přes celou šířku zádi a zahrnují osvětlené logo značky uprostřed. Raval je dosud nejaerodynamičtějším modelem značky.
To hlavní se ale odehrálo v interiéru. Pro každodenní život bude klíčový zcela nový infotainment založený na operačním systému Android s vylepšenou konektivitou díky integraci aplikace My Cupra. Ta uživatelům umožní mimo jiné nabíjení na více než milionu přípojek veřejných dobíjecích stanic ve 28 evropských zemích. Bez nutnosti fyzické karty nebo aplikace.
Kromě toho je nový systém intuitivnější, funguje dostatečně rychle a obraz na 12,9" centrálním displeji je díky rozlišení 200 DPI také dostatečně ostrý. Víme to, jelikož jsme systém již dříve měli možnost vyzkoušet v sesterském modelu ID.Cross. Větší je také digitální displej sdružených přístrojů, který má nově úhlopříčku 10,25".
Pro milovníky hudby nabízí raval příplatkový audiosystém Sennheiser s 12 reproduktory a zesilovačem o výkonu 475 W. Zvuk navíc kombinuje s dynamickým ambientním osvětlením interiéru. Zvuk multimédií navíc není jedinou akustickou vychytávkou ravalu, v módu Performance a Cupra totiž aktivuje simulovaný zvuk vozu inspirovaný monoposty formule E.
Dynamicky se mění v závislosti na rychlosti, točivém momentu a míře sešlápnutí plynového pedálu. Automobilka vyzdvihuje funkci „E-Launch“, která „vyvolá pocit jako při závodním startu koordinovanou sousledností podmanivého osvětlení, animací na přístrojové desce a speciální zvukové ceremonie v interiéru.“
Návrat hot-hatche?
Cupra Raval rovnou přijíždí také ve vrcholné verzi VZ, která se po boku modelu ID.Polo GTI zařadí mezi sportovní hatchbacky moderní doby. Název VZ vychází ze španělského slova Veloz, které v překladu znamená rychlý. To je nutné brát trochu s rezervou, pořád se jedná o plně elektrický vůz s baterií o kapacitě pouze 52 kWh, tudíž jeho maximální rychlost 175 km/h asi nikoho neohromí.
Hot-hatche ale v minulosti byly především o agilitě, zážitku z jízdy a zábavě za volantem, čehož lze dosáhnout i bez vysokých hodnot maximální rychlosti či zrychlení. Na okresní cestě vám nejvyšší výkon 166 kW (226 k) a maximální točivý moment 290 N.m v kombinaci se schopným podvozkem bude určitě stačit.
Zrychlení z 0 na 100 km/h je podobně podprůměrné jako maximální rychlost, u vrcholné sportovní verze bychom čekali lepší hodnotu než dle automobilky „pouhých“ 6,8 sekundy. Alespoň skořepinová sedadla s čalouněním Dinamica vypadají opravdu dobře, a to nejen svým vzhledem, ale také relativně výraznými bočnicemi. Ty naznačují, že v sedadlech bude tělo i v zatáčkách držet dobře.
Nová Cupra Raval bude na trh uvedena letos v létě, tedy už za pár měsíců. Základní verzi si Cupra cení na 26.000 eur, v přepočtu přibližně 635.000 korun, tedy výrazně méně než větší Cupra Born. Na oficiální ceník ještě musíme počkat.
Zdroje: Cupra