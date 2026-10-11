Nová Dacia Spring má první ceny. Je pořád nejlevnější, ale s velkými ústupky
Nejlevnějším elektromobilem na evropském i českém trhu je už několik let Dacia Spring. Ta jím zůstává i v druhé generaci, ačkoliv nabídne modernější techniku a vyrábí se v Evropě. Rozdíl mezi sourozencem od Renaultu ale není velký.
Do prodeje letos míří nová Dacia Spring druhé generace. Technicky nemá s tou předchozí nic společného, a zatímco první vznikla předěláním spalovacího vozu určeného pro indický trh, ta nová je v podstatě upraveným Renaultem Twingo. Už se také nevyrábí v Číně, ale po boku sourozence v továrně ve Slovinsku.
Na české ceny se zatím čeká, v západní Evropě už mají jasno. Nový spring je sice levnější než twingo, ale není to nijak zásadní rozdíl. Renault Twingo v základní výbavě Evolution v Německu vyjde na 19.990 eur, což je v přepočtu asi 484.000 Kč. Nová Dacia Spring v základní výbavě Expression vyjde v Německu na 17.900 eur, což je asi 433.000 Kč.
V obou případech jde o ceny bez dotací, se stejnou technikou, tedy 60kW elektromotorem a 27,5kWh baterií. Nižší cena springu je ale vykoupena mnoha ústupky. Zatímco Renault má v základu 50kW rychlonabíjení, 11kW nabíjení střídavým proudem a V2L, Spring umí standardně pouze 6,6 kW střídavým proudem. Rychlonabíjení, V2L a 11kW AC umí až s příplatkovým balíčkem za 500 eur, tedy asi 12.000 Kč.
Twingo má již v základu 10" multimediální systém s podporou pro bezdrátové Apple CarPlay a Android Auto. Spring v základu Expression nabízí pouze systém Media Control (držák na telefon, 2 reproduktory a ovládání přes aplikaci); 10,1" displej má Spring až ve vyšší výbavě Journey. Za displej si ve springu už nepřiplatíte.
Twingo má dělenou zadní lavici (50/50), která je nejen sklopná, ale i samostatně posuvná. Spring nabízí opěradla sklopná v poměru 50/50, ale bez možnosti posunu. Twingo přihazuje k základu navíc detekci chodců a cyklistů s asistencí pro křižovatky a varování před nedodržením bezpečné vzdálenosti, což má Spring až ve vyšší verzi Journey. Twingo vyjíždí na 16" ocelových kolech s kryty „Domino“ (pneumatika 195/60 R16), zatímco základní Spring Expression má 15" kola Mura.
Vyšší varianta Twingo Techno stojí v Německu v přepočtu 522.000 Kč, zatímco Dacia Spring Journey je za 469.000 Kč. Twingo ve výbavě Techno nabízí 4stupňovou rekuperaci ovládanou páčkami na volantu včetně plnohodnotného režimu jednopedálového ovládání (One Pedal Mode). Spring disponuje pouze tlačítkovým voličem B-Mode s jednou úrovní zvýšené rekuperace.
Twingo Techno má 10" systém OpenR link s vestavěným Googlem (Google Maps, Google Assistant, Google Play s 3letým datovým balíčkem). Spring Journey má 10,1" displej Media Nav Live bez Googlu, který ale také umí bezdrátové propojení přes smartphone (Apple CarPlay/Android Auto). Twingo Techno navíc má soundsystém Arkamys Auditorium s 6 reproduktory, zatímco Spring má 2 reproduktory.
Něco má ale spring proti twingu přece jen navíc. Na rozdíl od roztomilého retro vozu má možnost otevřít přední kapotu normálně páčkou pod palubní deskou. A díky tomu může nabídnout také příplatkový přední kufr o objemu 18 litrů. Jen je to opět v obou variantách s příplatkem 190 eur, tedy asi 4600 Kč. Spring navíc nabízí základní objem kufru 325 až 337 litrů, zatímco Twingo disponuje objemem 205 až 260 litrů.
Pro srovnání, první generace Dacie Spring se v Německu stále prodává za 476.000 Kč, už ale jen v plně vybavené verzi Extreme, která má výkon 74 kW. U nás je stejný vůz v ceníku Dacie za 489.900 Kč. Renault Twingo u nás startuje na 499.000 Kč, vyšší specifikace Techno je za 539.000 Kč. U springu druhé generace tedy asi můžeme čekat podobný rozestup jako v Německu.
Spring může být nízkou základní cenou lákadlem pro ty, kterým stačí opravdu základní automobil nabíjený jen doma. Ve vyšších verzích ale dává větší smysl lépe vybavený Renault.
Zdroj: Renault, Dacia, zdroj foto: Renault, Dacia, zdroj videa: Dacia