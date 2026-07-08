Nová Dacia Striker poprvé naživo: Konečně jsme v ní seděli! Jak je to s prostorností i kvalitou?
Nová vlajková loď značky Dacia úspěšně kombinuje praktičnost karoserie kombi s vysokou světlou výškou a oplastováním po vzoru robustního SUV Bigster, a k tomu všemu přidává úsporné motorizace. Třešničkou na dortu je pak interiér plný jednoduše chytrých řešení.
Dacia označuje model Striker za odvážnou alternativu k vozům třídy SUV, která má za cíl oslovit nové zákazníky v maloobchodním i firemním segmentu. Na vlastní oči opravdu zaujme svým designem a rozhodně byste ji na první pohled nezařadili k automobilce, jejíž model Logan byl při svém uvedení na trh nejlevnějším vozem na českém trhu.
Nový model Striker je nepochybně crossoverem, i když ne tím obyčejným, nezajímavým, nýbrž odvozeným od elegantních tvarů vozidel s karoserií kombi. Výrazný design byl navržen s ohledem na aerodynamiku a postrádá tak například výrazné chytré střešní lyžiny známé z jiných modelů značky.
Ne že by je postrádal úplně, Dacia při vývoji zdánlivě myslela na všechno a striker se pyšní integrovanými střešními lyžinami, které vypadají elegantně, aniž by ztratily svou funkci. Půjde k nim připevnit příčníky a také speciální střešní box, který Dacia vyvinula speciálně pro model Striker.
Z fotografií, ale zejména na vlastní oči si nelze nevšimnout výrazné boční linie karoserie, která propojuje přední a zadní světelný podpis, ale také pomyslně odděluje elegantní horní část vozu od robustní a velmi strukturované spodní části. V té najdeme více vertikálních prvků a svalnaté proporce, na které jsme si zvykli zejména u řady SUV automobilky Dacia.
Zdánlivě vstupujeme do designové fáze, ve které automobilky objevily písmeno T, a tak po Kie K4 a modelech domácí Škody Auto, které již stihly implementovat designový jazyk Modern Solid, najdeme i u modelu Striker v každém rohu světlomet se světelným podpisem ve tvaru T.
Tisková zpráva uvádí, že jde o první model Dacia s tímto podpisem; zřejmě se ho tedy dočkáme také u dalších modelů. Strikeru ale sluší a dobře propojuje elegantní, horizontálně navrženou horní část s robustní spodní částí. Už jsem zmiňoval, že striker má světlou výšku ohromných 20 centimetrů?
|Model
|Škoda Octavia Scout
|Dacia Jogger
|Dacia Striker
|Dacia Bigster
|Světlá výška
|16,3 cm
|19,5 cm
|19 cm (4x2)
20 cm (4x4)
|21,5 (4x4)
22 cm (4x2)
Tato světlá výška s sebou však kromě příjemně vysokého posedu za volantem i na zadních sedadlech nese jednu nepříjemnou nevýhodu, a to právě pro zadní pasažéry. Zejména méně pohyblivým osobám či dětem totiž bude při nastupování dělat problém opravdu vysoký práh, který jinak promyšlené karoserii trochu ubírá na pozitivním dojmu.
Velká světlá výška v kombinaci s celkově nižší výškou oproti srovnatelným SUV segmentu C ale kromě příjemně vysokého posedu pro zadní pasažéry znamená, zejména v kombinaci s proskleným střešním oknem vyšších výbav, o něco méně místa na hlavu.
Se svými 189 cm se stropu dotýkám, pokud bych zde měl cestovat častěji, určitě bych zvolil vůz s pevnou střechou. Na základě dřívějších dotazů našich čtenářů jsem však zjišťoval, jestli je to vůbec možné, a bohužel u výbavy Extreme je skleněná střecha součástí standardní výbavy a její odstranění možné není.
Alternativou je tedy podobně vybavený výbavový stupeň Journey, u kterého je střecha za příplatek, případně méně vybavené modely, které panoramatickou střechu nenabízejí vůbec. Pokud ale neplánujete vozit vysoké cestující, potom střecha krásně prosvětluje kabinu a díky nízkoemisnímu sklu s dobrou tepelnou i akustickou izolací by měla být jen a pouze příjemným prvkem výbavy.
Akustika by celkově měla být na velmi dobré úrovni, Dacia se snažila o co nejlepší aerodynamickou optimalizaci tvaru karoserie a zároveň striker vybavila silnějším čelním sklem a předními bočními skly. To jsme však na statické prezentaci příliš vyzkoušet nemohli.
Před koleny je vzadu místa dostatek, nejspíše díky rozvoru o hodnotě 2,7 metru. Ještě více mě ale překvapil komfort zadních sedadel pro krajní pasažéry. Nejedná se totiž o typickou lavici, boční sedadla mají boční vedení tvarované výrazněji, než je zvykem, nepochybně v této třídě a cenové kategorii. To je obrovské plus nového strikeru, stejně jako celý interiér.
Obrovské překvapení uvnitř
S interiérem dělala automobilka velké tajnosti, a k pochopení toho, proč, nestačí pohled na fotografie. Svým designem totiž ve své podstatě navazuje na stávající modely, i když nově využívá horizontálního uspořádání, ovšem na vlastní kůži je o několik úrovní dál.
Pro model Striker vyvinula Dacia zcela nová sedadla, a to nejen ta zadní, která jsem popisoval už dříve, ale také ta přední. Z krátkého testu se v nich sedí opravdu příjemně, a také materiály nejsou vůbec špatné. Dobrou polohu za volantem nacházím velmi rychle a upírám svůj zrak na další high-tech vychytávku – promítaný přístrojový štít.
Nová digitální přístrojová deska nazvaná LightVisio využívá optickou reflexi 7" displeje. Tato technologie promítá klíčové informace ve formě plovoucího 3D obrazu a v realitě tak digitální přístrojový štít působí mnohem větší než oněch 7 palců. Tento systém je navíc standardem pro všechny výbavové stupně, stejně jako 10,1" centrální displej.
Skoro by se mohlo zdát, že sedím v mnohem dražším a luxusnějším autě, což zajišťuje chytré rozvržení použitých materiálů. Dacia na to šla chytře a na místech nejbližších řidiči se zaměřila na komfort a vnímanou kvalitu, což znamená použití textilu a zajímavého materiálu Starkle na dveřích (bohužel jen na těch předních). Bohužel někde se šetřit muselo, a tak se kromě hezkého dekoru na předních dveřích a polstrované loketní opěrky musíme spokojit s tvrdými plasty na zbytku dveřních panelů.
Smutnou zprávou je absence koberce nebo nějaké gumové výstelky dveřních kapes, aby v nich nelétaly věci. Tohle současná octavie umí, na druhou stranu jsou i násobně dražší auta, ve kterých výstelku také nenajdeme (DS Automobiles, BMW a další). Pozitivní je, že se do předních kapes veže 1,5litrová lahev.
Pozitiva tam nekončí, jelikož se inženýři Dacie nad koncepcí interiéru opravdu zamysleli a nadělili mu spoustu prvků, které bychom v textu o tuzemské automobilce označili jako „Simply Clever“.
U Dacie je mnoho z nich spojených se systémem YouClip, který umožňuje na různá místa v interiéru připevnit různé doplňky. Upevňovacích bodů je v interiéru celkem devět, přičemž jeden najdeme v prostoru pro nohy spolujezdce, kam je možné přidat nový držák na lahev na vodu, další dva najdeme mezi předními sedadly.
Do tohoto prostoru vyvinula Dacia jakousi síťovku, kterou je možné upevnit mezi sedadla a uložit do ní například hračky či menší nákup. Upevňovací body YouClip najdeme také v zavazadelníku a mezi nově představené příslušenství Dacia patří také deka, která slouží zároveň jako dětská hrací podložka a lze ji upevnit na středovou loketní opěrku v zadní části vozu (dostupná pouze pro Journey a Extreme).
Středová loketní opěrka je měkká po stranách, uprostřed jsou ale držáky nápojů z tvrdého plastu. Pokud do nich nepotřebujete umístit nápoj, je možné využít jakýsi prolis k vložení ploché destičky stavebnice LEGO, což by mohlo dětem zpříjemnit cesty.
Důmyslné prvky navíc sahají mnohem dál. Po otevření dveří řidiče je možné použít škrabku na led umístěnou v boční části palubní desky, před spolujezdcem zase najdeme otvor za textilním dekorem, jehož smyslem je umožnit spořádané protažení nabíjecího kabelu.
Mezi předními sedadly najdeme konzoli s úložným prostorem o objemu 6,7 litru, která umožňuje do šuplete pod loketní opěrkou schovat mobilní telefon, pokud jím nechcete být rozptylováni. Pokud ano, v přední části středové konzole je integrován prolis, který poslouží jako držák telefonu, na jehož displej je zcela ideálně vidět. O něco více vpředu najdeme také schránku s bezdrátovou nabíječkou podporující technologii MagSafe, do níž se bohužel větší telefon s obalem nevejde (testováno na Samsungu S23 Ultra).
Zavazadelník jako kombi
Chytré vychytávky pokračují také v zavazadelníku. Překvapení začíná už při jeho otevření. Dacia totiž model Striker vybavila automatickým otevíráním víka zavazadelníku (standardně u Journey, volitelně u Extreme). Není třeba kopat pod nárazníkem ani nic mačkat, stačí jen přijít s kartou v kapse blízko zadního nárazníku a chvíli počkat. To je naprostá paráda!
Následně potěší velkorysý základní objem 600 litrů, který po sklopení zadních sedadel nabobtná o další tisícovku. Ani v jednom případě nejde o hodnoty výrazně nižší, než nabízí tuzemská octavia combi. Ve vrcholných výbavách Journey a Extreme najdeme na jeho dně nově vyvinutý organizační systém, který je jakousi alternativou k uzavíratelným přihrádkám Kii K4 Sportswagon.
Oproti těm je systém strikeru více modulární, ovšem pocitově lacinější. Chybí například poutka pro zvednutí zadního dílu v momentě, kdy člověk již přední díl má ve vertikální poloze. Stačil by obyčejný výřez, podle inženýrů by však s takovým řešením přišel problém díry v podlaze v základní konfiguraci, který mi vadil například u Seatu Ibiza. A stejně se předpokládá, že si zákazníci uspořádání zavazadelníku nebudou měnit každý den.
Pozitivní na modulárním systému je, že jednotlivé části jsou ze spodní strany omyvatelné a do jisté míry voděodolné, lze z nich tedy vytvořit jakousi vanu a oddělit tak například mokré boty od ostatního nákladu. Z důvodu variability je také zadní plato dělené na dvě části a potěší také osvětlení nákladového prostoru z obou stran. Naopak zamrzí absence průvlaku na lyže či jiné delší předměty.
Zadní sedadla je ale možné sklopit ze zavazadelníku, není potřeba obcházet auto, a pokud si nejste jistí, zda se nějaký objemnější náklad do strikru vejde, nebo ne, natiskla Dacia rozměry zavazadelníku vedle levého zadního světlometu. Nejspíše inspirace u automobilky Volvo, ale rozhodně vítaný detail.
Jelikož vůz zatím není plně homologován, nebylo možné zjistit kapacitu tažného zařízení. Vzhledem k velikosti a pohonným jednotkám však lze předpokládat hodnoty podobné modelu Bigster, tedy 1500 kg u mild-hybridních pohonných jednotek a 1000 kg u full-hybridu. Na homologaci čeká také pohotovostní hmotnost strikeru, měla by však být kolem 1400 kg.
Bude vše: Manuál, LPG i Full-hybrid
Dacia Striker bude k dispozici se čtyřmi účinnými a moderními pohonnými jednotkami. Základem bude mild-hybridní jednotka mild hybrid-G 140, která kombinuje výhody pohonu na LPG s výhodami mírné elektrifikace. Tento agregát bude dostupný s šestistupňovou manuální i automatickou převodovkou.
Jeho jádrem je tříválec o objemu 1,2 litru, který při provozu na LPG vyprodukuje v průměru o 10 % méně CO2 než srovnatelný čistě benzínový motor. K dobíjení baterie o kapacitě 0,8 kWh využívá rekuperační brzdění. Agregát dosahuje maximálního výkonu 103 kW (140 k) a točivého momentu až 230 Nm.
Stejný spalovací motor je použit také pro vrcholný model Hybrid 150 4x4, který je však spojen výhradně s dvouspojkovou automatickou převodovkou s pádly pod volantem. Přidává také elektromotor o výkonu 23 kW (31 k) a točivém momentu 87 Nm na zadní nápravě, který zajišťuje pohon všech kol a je zcela odpojitelný.
V „pohotovostním režimu“ je systém schopný zadní nápravu připojit až do rychlosti 140 km/h. Pokud není potřeba, šetří palivo. Pro jízdu v terénu naopak přináší výhodu okamžitě dostupného a vysokého točivého momentu na zadní nápravě.
Umožňuje také jízdu čistě na elektřinu, což ve městě a v příměstském prostředí představuje až 60 % doby jízdy. Je možné jet také pouze na spalovací motor, v případě spolupráce spalovacího motoru a elektrického pohonu dosahuje pohonná jednotka maximálního kombinovaného výkonu až 110 kW (150 k).
Všech pět jízdních režimů zahrnuje:
- Auto, kdy vozidlo řídí přepínání mezi pohonem 4x2 a 4x4 automaticky
- Eco pro maximální úsporu, které do režimu 4x4 přepne jen na povrchu s nízkou přilnavostí
- Snow, režim 4x4 pro silnice s nízkou přilnavostí
- Mud/Sand – režim 4x4 optimalizovaný pro sypké povrchy
- Off-Road pro jízdu v náročném terénu (pouze v nízkých rychlostech)
Kromě toho tato motorizace nabídne také systém kontroly sjezdu na kluzkém povrchu, který udržuje konstantní rychlost mezi 3 a 30 km/h. U Strikeru je také vůbec poprvé v nabídce značky dostupný systém AutoHold (standard od výbavy Expression).
Zbývá ještě objemově největší motor v nabídce označovaný jako Hybrid 155. Ten je složen z benzínového čtyřválce o objemu 1,8 litru o výkonu 80 kW (109 k), baterie o kapacitě 1,4 kWh (280 V) a dvou elektromotorů. Jeden z nich poskytuje výkon až 36 kW (49 k) a druhý slouží jako startér/generátor.
Agregát spolupracuje s automatickou elektrickou převodovkou se čtyřmi převodovými stupni pro spalovací motor a dalšími dvěma pro ten elektrický. Vystačí si bez tradiční spojky. V městském provozu je tato motorizace schopna až 80 % času pracovat čistě na elektřinu.
Závěrem
Dacia Striker se zdá být velmi schopným modelem, který by mohl uspět nejen u stávajících zákazníků značky, ale také u majitelů mnohem prémiovějších vozů hledajících stylový a praktický vůz segmentu C, kteří nepotřebují zbytečně velké SUV.
Striker by podle automobilky měl doplnit model Bigster a přispět k ambici značky zvýšit podíl segmentu C na celkových prodejích ze stávajících 20 % na 33 % do roku 2030. Se slušným výběrem elektrifikovaných pohonů nabídne Dacia Striker velmi dobrý poměr ceny a užitné hodnoty ve svém segmentu.
Název „Striker“ má univerzální význam „zasáhnout“ nebo „trefit cíl“ a zdá se, že striker by pro Dacii mohl být trefou do černého. Bez ztráty kytičky sice není, ale jako celek opravdu pozitivně překvapil.
Snad se mu to stejné povede i při klasickém redakčním testu a zejména u zákazníků. Veřejnosti se strieker představí na říjnovém pařížském autosalonu. Jak jezdí, bychom měli mít možnost zjistit zhruba o měsíc později.
Zdroje: Dacia, Autorský článek