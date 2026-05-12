Nová dubajská automobilka se chlubí vlastním vývojem. Ukázala ale trapnou kopii géčka
Kopie evropských aut známe především z Číny, nově se s nimi vytasila i země podstatně bližší. Dubajský Theeb vypadá jako Mercedes třídy G, jeho základ je ale na očekávaném místě.
Spojené arabské emiráty jsou známy zálibou v drahých vozech a na místních trzích je asi největší výběr aut z celého světa. Přesto zde téměř neexistují pokusy o tvorbu vlastních automobilů, až na malé výjimky. Jednou z nich je W Motors, které formálně sídlí v Dubaji, kde má i montovnu, jeho modely ale z většiny vznikají v Německu, Itálii nebo Rakousku.
Nově se v Dubaji představil první model nové místní značky a zaměřením je zcela odlišný od W Motors. Značka Theeb (v překladu vlk) byla oficiálně představena společností K2 na veletrhu Make it in the Emirates 2026 v Abú Dhabí. Na rozdíl od jiných projektů, které do Dubaje jen dovážejí cizí techniku, se Theeb prezentuje jako značka, která je v SAE nejen montována, ale i navržena.
Její první model X01 se tam ukázal jako produkční vozidlo ve třech kusech. S designem si automobilka moc hlavu nelámala, jde totiž o velmi zjevnou kopii Mercedesu třídy G. Rozdílná jsou alespoň hranatější světla a chybí také ikonické blinkry na vrchu blatníků, ale vše ostatní je naprosto zjevně inspirováno u Mercedesu. Interiér se na fotkách ukázal také a působí o poznání svébytněji a podle firmy byl „navržen s ohledem na arabskou kulturu“.
Pokud vám podobné praktiky připomínají spíše čínské automobilky, nejste daleko od pravdy. Ačkoliv se theeb prezentuje jako vůz v Dubaji vyrobený i navržený, ve skutečnosti jde o lehce upravenou verzi čínského BAIC BJ81. Tedy vozu, který se na domácím trhu představil teprve minulý měsíc na pekingském autosalonu.
BJ81 navazuje na model BJ80, který byl taktéž kopií Mercedesu třídy G. S německou automobilkou má přitom BAIC společný podnik, který už dekády staví mercedesy pro čínský trh a naopak BAIC občas využívá německou techniku ve svých modelech. To by ovšem nemělo platit pro BJ81.
Jeho technika ale ještě nebyla plně představena, a proto není moc známo ani o Theebu X01. U čínské verze se počítá se spalovací a plug-in hybridní verzí, v Theebu je zatím potvrzený plug-in hybrid. Ten využije jako základ přeplňovaný benzinový dvoulitr, doplněný o elektromotor v převodovce. Systém má mít celkový výkon 410 kW a točivý moment 760 Nm, energii bude dodávat baterie o kapacitě 19,5 kWh. V předchůdci BJ81 se objevil také dvakrát přeplňovaný benzinový šestiválec a 2,8litrový dieselový čtyřválec Cummins.
Jistotou je rámová konstrukce a zaměření na terénní schopnosti. Auto firma K2 prezentuje jako „AI-ready“. Má být prošpikováno senzory a softwarem, který má usnadnit autonomní jízdu v pouštním terénu.
Vůz by se měl vyrábět v továrně v blízkém Abú Dhabí a podle aktuálních plánů se začne formou SKD (Semi-Knocked-Down) montáže. To znamená, že klíčové celky se dovezou a v Emirátech se auto finálně sestaví. Cílem je postupně zvyšovat podíl lokálně vyráběných dílů, aby se z Theebu stala plnohodnotná domácí automobilka, nikoliv jen montovna.
Podobný projekt má i sousední Saúdská Arábie, která plánuje vlastní značku Ceer. V tomto případě má jít pouze o elektromobily a s mnohem větším podílem vlastního vývoje. Nebo alespoň designu, protože první ukázaný prototyp vypadá opravdu svébytně. Zajímavá by měla být i technika, protože tu pro Ceer dodává BMW a Foxconn. Téměř 60% podíl vlastní saúdskoarabský státní investiční fond PIF také v americké automobilce Lucid. Ten plánuje na Blízkém východě postavit v budoucnu továrnu.
Zdroj: Theeb, zdroj foto: Theeb, zdroj videa: auto.cz