Nová éra AMG je tu. Elektrické GT 4-door Coupé simuluje V8 i řazení
Obrovské čtyřdveřové kupé využívá revoluční koncept pohonu v kombinaci s velkou kapacitou baterie a výkonem až 1169 koní. Je připraveno na Autobahn díky nízkému koeficientu odporu vzduchu i maximální rychlosti až 300 km/h.
Nový Mercedes-AMG GT 4-door Coupé uvádí jako vůbec první sériově vyráběný vůz technologii elektromotorů představenou v konceptu AMG GT XX. Motory s tzv. axiálním magnetickým tokem poskytují ve srovnání s konvenčním řešením vyšší trvalý výkon i točivý moment, což zaručuje zachování vlastností i při opakovaném náročném používání například na závodní trati.
V motoru s axiálním magnetickým tokem probíhá elektromagnetický tok rovnoběžně s osou otáčení motoru (v konvenčním elektromotoru kolmo). Nové rozložení využívá uspořádání do H, které umožňuje optimální propojení magnetického toku generovaného statorem s rotory. Ty mají podobu tenkých disků a obklopují stator z obou stran.
Motory jsou na každé nápravě integrovány do jednotky High-Performance Electric Drive Unit (HP.EDU). Přední jednotka zahrnuje motor o šířce pouhých 9 cm společně s převodovkou s čelními ozubenými koly a integrovanou parkovací aretací, kapalinou chlazený měnič z karbidu křemíku (SiC) a jednotku řízení čerpadla. Vzadu najdeme elektromotory dva, každý přibližně 8 cm široký, ve spojení s kompaktní jednostupňovou planetovou převodovkou.
Představeny byly rovnou dvě varianty modelu, které využívají zavedené označení 55 a 63. Ta slabší disponuje výkonem až 600 kW (816 k) a zrychlení z 0 na 100 km/h zvládne za 2,8 sekundy, z 0 na 200 za rovných 9 sekund. S balíčkem Drivers Package se rozjede až na maximální rychlost 300 km/h.
Silnější varianta 63 výkonové hodnoty posouvá na maximální výkon 860 kW (1169 k) a na stovku zrychlí ještě o 0,4 sekundy rychleji, na 200 pak dokonce za 6,8 sekundy. Maximální rychlost zůstává stejná a je tak o 5 km/h nižší než u taycanu Turbo GT s balíčkem Weissach.
Rychlost nejen na silnici
Ten se ale nemůže novému čtyřdveřovému kupé od AMG rovnat, když přijde na nabíjení stejnosměrným proudem. Zatímco taycan zvládne maximální výkon 350 kW, nové AMG GT slibuje maximální nabíjecí výkon až 600 kW a z 10 na 80 % SoC by mu mělo stačit 11 minut. Taycan potřebuje o 7 minut déle a přes prakticky stejnou kapacitu baterie slibuje Mercedes-AMG vyšší dojezd (596–696 km oproti 538–555 km u taycanu).
Napomáhá mu k tomu mimo jiné také skvělý koeficient odporu vzduchu 0,22 Cx a odpojovací jednotka na přední nápravě, která při nízkém zatížení snižuje zbytečné ztráty třením. Naopak během zrychlování a rekuperace je pevně sevřena pro optimální výkon. Mercedes-AMG slibuje u modelu 63 kombinovanou spotřebu energie 21,0 až 17,9 kWh na 100 km.
Technologický pokrok je patrný také na baterii samotné. Ta má kapacitu 106 kWh a využívá 2660 nově vyvinutých bateriových článků NCMA (nikl-kobalt-mangan-hliníkové) válcovitého tvaru. Jejich malý průměr umožňuje účinný odvod tepla vznikajícího při zatížení a pomáhá tak zajistit konzistentní výkon i dlouhou životnost baterie.
Efektivnější regulace teploty jednotlivých článků je také zajištěna laserem svařeným hliníkovým pouzdrem článků, které je oproti konvenční ocelové schránce výrazně lehčí a nabízí vynikající elektrickou i tepelnou vodivost.
Li-ion zásobník elektrické energie pracuje s napětím 800 V, což přispívá k vyššímu trvalému výkonu a kratší době nabíjení trakčního akumulátoru. Ten najdeme v podlahové plošině zvané e-skateboard. Prioritou při vývoji modelu byla bezpečnost a kryt akumulátoru (safety box) je součástí konstrukce vozidla a spoluvytváří ochrannou strukturu při nárazu.
Duch V8 žije dál
Modely z dílen AMG si téměř všichni spojují s burácením velkoobjemových motorů s uspořádáním V8. V historii sice byly některé modely osazeny také menšími motory, a to dokonce i vznětovými, většina z nás si však pamatuje legendární (někdy přeplňovaný kompresorem) osmiválec o objemu 5,4 litru, atmosférickou 6,2 litru a v poslední době také čtyřlitrový dvojitě přeplňovaný motor M176/177/178.
Dobré zprávy, v novém AMG GT 4-door Coupé si zvuk osmiválce vychutnáte též, navíc ve spojení s devítistupňovou automatickou převodovkou. Simulovaně, samozřejmě. Inteligentní systém mixování v reálném čase využívá přes 1600 zvukových souborů založených na reálném zvukovém projevu modelu AMG GT R, což vytváří autentický zážitek z jízdy v AMG.
Aktivuje se při volbě režimu AMGFORCE Sport+ spolu s řazením pádly pod volantem, přizpůsobeného displeje řidiče s otáčkoměrem a pro co nejautentičtější zážitek jsou také přenášeny vibrace do sedadla. Převodovka má devět simulovaných stupňů a měla by evokovat známou skříň Speedshift TCT/MCT 9G. Nutno dodat, že simulované řazení v tomto sportovním módu nelze vypnout, není však třeba řadit pádly, má i automatický režim.
Zvuk lze vyladit dle libosti také v ostatních módech, a to díky funkci Sound Slider. Umožňuje jemné doladění zvukových vlastností vozu v interiéru, a to výběrem mezi režimy „Powerful“, „Balanced“ a „Minimal“ v kombinaci s nastavením na škále od „Classic“ po „Futuristic“.
Na středové konzoli najdeme také tři haptické otočné ovladače jízdní dynamiky, které umožňují další individualizaci vozu. Umožňují několik úrovní nastavení odezvy, trakce, prokluzu a charakteristiky jízdního projevu v zatáčkách. Jejich design odráží charakteristický vzhled vnějších větracích otvorů a jsou nakloněny k řidiči, ostatně stejně jako celý 14" centrální displej a středová konzola.
Ale co ten design?
„Nesnažíme se v dohledné době vyhrát soutěž o nejnormálnější auto,“ odpovídá Mercedes-AMG na sociální síti Instagram na reakce fanoušků. Nové čtyřdveřové kupé obleklo zajímavý kabát navazující na koncept AMG GT XX, který obsahuje některé designové prvky známé z jiných modelů značky Mercedes-AMG, ale jako celek působí jako z jiného světa.
Oproti spalovacímu modelu AMG GT 4-door je nová čistě elektrická generace o 4 centimetry nižší i přesto, že je baterie uložena v podlahové plošině. V kombinaci s tvarem karoserie fastback a dlouhou nízkou kapotou (pod kterou najdeme i frunk) odpovídá vzhled sportovním výkonům vozu.
V přední části lze vidět jasnou návaznost na běžnou modelovou řadu značky Mercedes-Benz. Světlometům dominují trojcípé hvězdy. Volitelně mohou být spojeny světelným pruhem a je dostupná také osvětlená maska chladiče Panamericana s vertikálními lamelami spolu s osvětlenou trojcípou hvězdou uprostřed. Stejně tak na kapotě najdeme pro modely AMG typické prolisy Power Dome.
Vnější zpětná zrcátka jsou uchycena přímo na dveřích, podle automobilky se jedná o odkaz na závodní vozy, pro každý den je však důležitější, že kliky dveří jsou zapuštěné do karoserie a ovládané elektronicky. Po vysunutí už se ale dveře otevřou mechanicky.
Mercedes-AMG je pyšný na nové prvky Aerokinetics, které přispívají k aerodynamické vyváženosti vozu. Na první pohled neviditelnou součástí jsou dva aktivní aerodynamické prvky podvozku, které tvoří tzv. Venturiho efekt od rychlosti 120 km/h, resp. 140 km/h. Naopak si určitě všimnete zadního spoileru, který přizpůsobuje svou polohu podle jízdní situace.
Vylepšen byl také aktivní systém řízení proudění vzduchu Airpanel známý z modelů Mercedes-AMG GT a SL. Kromě umístění uprostřed předního nárazníku za přívodem vzduchu jsou nově umístěny také po stranách za přívody vzduchu pro chlazení brzd.
Žaluzie zůstávají při vyšších rychlostech za normálních okolností zavřené a směřují vzduch směrem k podvozku. Díky tomu kromě pozitivního vlivu na aerodynamický odpor a maximální dojezd také snižují vztlak na přední nápravě, což má pozitivní vliv na stabilitu.
Světlou výšku nastavuje vzduchové odpružení v závislosti na rychlosti, takže ve městě je auto vyšší a naopak na dálnici se přikrčí, což zlepšuje stabilitu, přesnost řízení a samozřejmě s sebou nese také pozitivní vliv na aerodynamický odpor.
Nejkontroverznější se zdá být design zadní části vozu, které dominuje velký černý panel se třemi kulatými svítilnami po každé straně. Nad nimi je design propojený zakřiveným světelným pruhem. Takový design je extrémně originální a nepřipomíná žádný existující model značky.
Grand tourer vzadu, sportovní duch vpředu
Po otevření víka zavazadelníku najdeme mělký prostor o objemu 415 litrů, tedy jen o málo větší, než nabízí hybridní entry-model CLA. Přední zavazadelník má objem pouze 41 litrů. To nejsou na 5094 mm dlouhé čtyřdveřové kupé nijak skvělé hodnoty.
Mercedes-AMG je však ospravedlňuje pohodlím na zadních sedadlech, jejichž poloha by měla zajistit vynikající komfort na dlouhé cesty. Přispívají k tomu dvě prohlubně v podlaze, které mají sloužit jako „garáže pro chodidla“ a přispět tak k příjemné pozici kolen. Standardně je vůz pouze čtyřmístný, je však možné nakonfigurovat třímístnou zadní lavici.
Vpředu najdeme nově vyvinutá sedadla se sportovním a výrazným designem, která dle automobilky "nabízejí vynikající boční oporu při dynamickém projíždění zatáčkami". Za příplatek je zákazníci mohou nahradit ještě sportovnějšími sedadly AMG Performance s integrovanými opěrkami hlavy.
Digitální přístrojový štít má úhlopříčku 10,2" a je vizuálně spojený s centrálním displejem. Ten má stejně jako displej spolujezdce dokonce 14". Základem infotainmentu je nový operační systém společnosti Mercedes-Benz MB.OS, který hluboce integruje architekturu typu "software-to-cloud" a inteligentně propojuje a řídí všechny ovládací jednotky a funkce.
Nabízí spoustu zajímavých technologických řešení včetně inteligentní závodní navigace, která na head-up displeji zobrazuje úhly zatáčení a optimální brzdné body. Díky funkci rozšířené reality známé ze systému MBUX umožňuje také promítnout závodní stopu uloženého záznamu na multimediálním displeji.
Spolu se simulovaným zvukem motoru a řazením to už začíná připomínat spíše herní titul, než realitu, může to však pomoci posouvat hranice výkonnosti a zlepšovat časy na kolo.
Vyrobeno v Německu
Do sériové výroby se čtyřdveřové kupé Mercedes-AMG GT dostane už letos v létě a bude probíhat v jednom z nejtradičnějších závodů automobilky Mercedes-Benz v německém Sindelfingenu.
Byla pro něj modernizována hala 32, která nyní splňuje požadavky pro montáž vozů platformy AMG.EA. Zároveň se tam budou vyrábět také klíčové komponenty karoserie, čímž Mercedes-AMG pravděpodobně naznačuje důraz na maximální výrobní kvalitu.
Co na nový směr divize AMG říkáte vy? Má šanci uspět, nebo se z něj stane podobný propadák jako čtyřválcový model C63 AMG E-Performance? My přes značně kontroverzní design věříme, že jízdně i technologicky bude skvělý, jak jsme u AMG zvyklí. Na detailní hodnocení si však musíme počkat na případný redakční test.
|Mercedes-AMG GT 4-door Coupé - zákl. tech. data
|Model
|AMG GT 55
|AMG GT 63
|Nejvyšší výkon (kW/k)
|600/816
|860/1169
|Trvalý výkon (kW/k)
|375/510
|530/721
|Nejvyšší točivý moment (Nm)
|1800
|2000
|Maximální rychlost (km/h)
|300 (balíček Drivers Package)
|Zrychlení 0-100 km/h/0-200 km/h (s)
|2,8/9,0
|2,4/6,8
|Kapacita baterie (kWh)
|106
|Maximální nabíjecí výkon DC/AC (kW)
|600/11
|Nabíjení DC: 10–80 % SoC (min)
|11
|Kombinovaná spotřeba energie (kWh/100 km)
|21,0-17,8
|21,0-17,9
|Dojezd dle WLTP (km)
|597-700
|596-696
|Pohotovostní hmotnost (DIN, kg)
|2460
|Délka/šířka/výška (mm)
5 094/1 959/1 411
|Rozvor (mm)
|3040
|Objem zavazadelníku VDA/kapalina (l)
|415/507 + přední 41/62
Zdroj: Mercedes-Benz