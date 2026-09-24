Nová éra Bentley: První elektromobil mění design i budoucnost značky
Po letech opatrné designové evoluce přinesl první elektromobil značky svěží vítr. Kromě nového designového směru ale šéf značky potvrdil také změnu uvažování o budoucnosti. Strukturované plány vymění za agilní přístup.
V roce 2020 společnost oznámila plány na postupné vyřazení všech modelů se spalovacími motory do konce tohoto desetiletí. Všechny tři (Continental GT, Flying Spur a Bentayga) byly v roce 2024 modernizovány po stránce vzhledu i techniky a dalo se předpokládat, že by s maximálně jedním dalším faceliftem mohly vydržet až do zmíněného termínu.
Následný pokles poptávky po luxusních elektromobilech a zmírnění pravidel pro prodej vozů se spalovacími motory však přiměly Bentley odložit uvedení elektrického modelu Torcal o celý rok a zahájení vývoje nové řady plug-in hybridních vozů.
Plány na brzké uvedení sesterského modelu torcalu na platformě PPE se odkládají a druhé čistě elektrické Bentley pravděpodobně nedorazí před koncem dekády. Díky tomu pravděpodobně využije moderní architekturu SSP.
V rámci předpremiéry modelu Torcal sdělil generální ředitel společnosti Bentley Frank-Steffan Walliser britskému magazínu Autocar, že dříve nastíněná strategie není slučitelná s vývojem automobilového trhu v průběhu 20. let tohoto století.
Britští redaktoři se pochopitelně zeptali na nový časový harmonogram značky, odpověď byla ale nečekaná: „Do našich strategií vneseme více flexibility. Musíme více reagovat na situaci, a ne jen říkat: ‚takhle zní plán‘. V minulosti jste vytvořili plán na deset let a prostě se jím řídili. Vozy jsme dodávali v relativně stabilním prostředí. To už ale neplatí,“ pokračoval Walliser.
Bentley Mulsanne Speed 6.75 Edition by Mulliner |
Značky v dnešní době potřebují hlavně flexibilitu, kterou se Bentley snaží zajistit sloučením výroby elektromobilů a plug-in hybridů na jednu výrobní linku. Díky tomu by bylo možné rychle reagovat na poptávku trhu i na předpisy.
V duchu tohoto důrazu na flexibilitu Walliser uvedl, že Bentley zkrátilo dobu vývoje nových modelů na 48 měsíců a usiluje o její další zkrácení na 36 měsíců, čímž by se vyrovnalo sesterské značce Volkswagen.
Klíčovou součástí této flexibility je i nadále nabídka modelů s různými typy pohonu, avšak Walliser podotkl, že pro uvedení hybridní verze modelu Torcal není prostor. Kromě limitů platformy PPE jako důvod uvedl možnou kanibalizaci většího modelu Bentayga. Nové uvažování značky se však neodráží jen v plánování výroby, ale také v designu.
Čtyři pilíře designu Bentley
Model Torcal bude ručně vyráběn na zcela nové výrobní lince v Crewe. Je také jedním z prvních modelů, které těží z nového designového studia zřízeného tamtéž. Toto špičkové pracoviště, otevřené v roce 2025 a sídlící v kompletně zrekonstruované budově z roku 1938, sdružuje početný tým designérů. Ti mají na starosti vše od vývoje nové generace vozů Bentley až po návrhy nádherného nábytku na zakázku či realizaci individuálních požadavků zákazníků prostřednictvím divize Mulliner.
Interní designérský tým v Crewe pod vedením ředitele designu Robina Page vytvořil nízké, elegantní SUV, které přináší odvážný nový designový jazyk, vycházející z DNA značky Bentley.
„Když navrhujeme vůz Bentley, zvažujeme, jak lidé přirozeně vnímají daný objekt. Auto nevnímáte celé najednou. Existuje určitá hierarchie toho, co vidíte a chápete; my ji popisujeme prostřednictvím čtyř rovin vnímání,“ komentuje ředitel designu Robin Page.
První rovinou jsou proporce. Dlouhý rozvor, krátké převisy a vzpřímená přední část s moderně pojatou ikonickou maskou chladiče ztělesňují „vzpřímenou eleganci“ – jeden z klíčových designových principů značky Bentley.
V kombinaci s principem „nekonečné kapoty“ tyto prvky zdůrazňují délku vozu (v případě torcalu rovných pět metrů), jeho majestátnost a nezaměnitelný charakter vozidel této luxusní britské značky.
Druhá rovina se zaměřuje na grafické prvky vozu, které definují jeho identitu a výraz. Ty znovu najdeme především v přední části vozu a jsou interpretovány pomocí pokročilé světelné techniky. V zadní části vytváří čistá a přehledná grafika prvek „prestižního štítu“ – designový princip, který byl poprvé představen u konceptu EXP 15.
Třetí rovinou je jazyk povrchů – tedy tvarování, objemy a způsob, jakým světlo interaguje s vozem při pohybu kolem něj. „Model Torcal záměrně omezuje zbytečné linie a nechává své povrchy a proporce, aby samy o sobě vyvolávaly emoce a utvářely charakter vozu,“ popisuje tisková zpráva.
Celá karoserie využívá minimalistických ploch s minimem prolisů, i tak ale svými tvary vytváří pocit síly a energie. Torcalu to umožňuje kabina zúžená v zadní části, díky níž karoserie nabývá na objemu nad zadními koly. Mohutné blatníky vytvářejí dle designérského týmu dojem přikrčené „odpočívající šelmy“.
Čtvrtou rovinou jsou různé detaily, které odhalují mistrné řemeslné zpracování ve chvíli, kdy se lidé k vozu torcal přiblíží. K tomu je využito vzoru diamantu, který je někde vyjádřen zcela zřetelně (například na přední masce nebo panoramatické střeše), jindy je abstrahován do povrchů, textur a vzorů.
Těmito pilíři by se v budoucnu měly inspirovat také další modely, ať už půjde o novou generaci stávajících spalovacích modelů, nebo druhý čistě elektrický model po konci druhé dekády jednadvacátého století.
Zdroje: Bentley, Autocar