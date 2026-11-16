Nová generace Hondy CR-V je za rohem. Nabídne odvážný design a nový hybrid
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Úspěšné SUV oslaví příští rok třicáté narozeniny. Nadělí si k nim zcela novou, již sedmou generaci, která se představí s novou platformou, s novým hybridním pohonným ústrojím a dle tiskové zprávy také s odvážným designem.
Japonská automobilka oznámila uvedení sedmé generace svého populárního SUV Honda CR-V v příštím roce. Zatím jde o oznámení vázané na severoamerický trh, není však důvod pochybovat o tom, že se s drobnými odlišnostmi objeví také v Evropě. Na starém kontinentu je například CR-V nabízeno už od začátku roku 2021 pouze s hybridními motorizacemi, v USA tato změna přijde právě až s chystanou novou generací.
K tomuto rozhodnutí dospěla Honda kvůli stále se zvyšujícímu podílu vozů prodaných s hybridní motorizací na úkor základního turbodmychadlem přeplňovaného čtyřválce o objemu 1,5 litru. Nový model využije pátou generaci hybridního systému se dvěma elektromotory a čtyřválcovým spalovacím motorem pracujícím v Atkinsonově cyklu.
Systém pohonu všech kol už ale bude pouze zásluhou elektromotoru na zadní nápravě. U stávajícího modelu CR-V e:HEV je zajištěn mechanicky. Spekuluje se také o možném přechodu na sériový hybridní systém s koncepcí EREV (tedy kola poháněná výhradně elektromotory).
Zdvihový objem motoru ani celkový výkon hybridního systému nové Hondy CR-V zatím nejsou známy. Lze však předpokládat, že přinejmenším dorovnají parametry současného hybridního dvoulitru, který produkuje lehce nad 200 koní a točivý moment přibližně 335 Nm.
Podle Hondy se u spalovacího motoru i celého hybridního systému rozšířilo pásmo, v němž dosahují nejvyšší účinnosti. Cílem je snížit spotřebu o více než 10 %, což je chvályhodné - současný model totiž dosahuje normované kombinované spotřeby 6 až 6,7 l/100 km (WLTP). Konkurenční Toyota RAV4 Hybrid slibuje 4,9 litru, Honda cílí přibližně na 5,4 až 6,1 l/100 km.
V souladu s trendy
Na rozdíl od nedávno poodhaleného modelu Avancier Honda zatím pouze naznačila, jakým směrem se bude ubírat design nové generace jejího celosvětově nejúspěšnějšího modelu. Označení modelu na víku zavazadelníku využívá nový font, který je výrazně hranatější než ten stávající. Je jasné, že Honda chystá výraznější změny oproti současné generaci.
Nový designový jazyk opustí dosavadní robustní a zároveň elegantní, byť poněkud konzervativní vzhled a nahradí ho velmi čistými liniemi s ostrými hranami, které naznačil již zmíněný větší model Avancier. Zajímavým prvkem byla například zapuštěná LED světla.
Honda nové CR-V rovněž neošidí o nový informační a zábavní systém s názvem Asimo. Jde o mnohem pokročilejší řešení, které – podobně jako u mnoha evropských konkurentů – integruje veškeré digitální systémy vozu do jednoho či dvou plně propojených rozhraní. Honda mluví o „softwarově definované“ elektrické soustavě s propojením na online služby a softwarové aktualizace na dálku (tzv. over-the-air).
Sázka na vše
Honda CR-V je v USA velmi úspěšná. Její prodeje dosáhly již tři roky v řadě více než 400.000 prodaných kusů a podíl hybridních modelů již tvoří více než polovinu z nich. Na českém trhu se minulý rok prodalo 706 kusů, v porovnání s Toyotou RAV4 přibližně čtvrtina. Za velkou louží je tento souboj mnohem vyrovnanější - prodeje toyoty dosáhly v minulém roce na 479.288 kusů.
Pro automobilku Honda je CR-V naprosto klíčové - již 9 let v řadě jde o její nejprodávanější model. Pro tamní trh se vyrábí ve třech severoamerických závodech, které od roku 2006 vyrobily více než 7 milionů vozů.
Nové generaci automobilka důvěřuje: „Díky čistě hybridnímu pohonnému ústrojí ještě více posílí nová generace Hondy CR-V svou atraktivitu – a to v době, kdy poptávka po hybridních vozidlech dosahuje rekordní úrovně,“ uvedl Luis Guerra, viceprezident pro národní prodej automobilů značky Honda. Spekuluje se, že na evropském trhu bychom se nové generace mohli dočkat v roce 2028.
Zdroj: Honda, AutoExpress, Motor1