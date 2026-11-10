Mazda 2 končí. Nahradí ji nová generace CX-3
Čtěte Auto.cz v Googlu přednostně
Nastavte si Auto.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Automobilka Mazda potvrdila nástupce modelů 2 a CX-3. Nahradí je jeden model a bude mít podobu crossoveru. Zda se podívá do Evropy, není zatím jasné.
Původní Mazda 2 se v Česku už nějakou dobu neprodává a máme místo ní model 2 Hybrid, který je přeznačkovanou Toyotou Yaris. Jinde na světě je Mazda 2 gen. DJ/DL dosud v prodeji, nyní však má po zhruba dvanácti letech ve výrobě skončit. Automobilka to uvedla v obsáhlé zprávě o svém fungování za rok 2026.
Na náhradu ale nebude svět čekat dlouho. „V roce 2027 plánujeme představit asijským trhům příští generaci Mazdy CX-3, vyráběnou v naší továrně v Thajsku,“ řekl Rjúiči Umešita, technický ředitel Mazdy, a dodal, že tato novinka nahradí i model 2.
Automobilka poodhalila chystaný malý crossover pomocí několika skic už v únoru 2025 a letos v srpnu potvrdila novou generaci CX-3, až dosud jsme však neměli jasné určení, kdy se začne prodávat a jaké trhy pro ni budou primární. Kromě toho nová zpráva také uvádí, že pod kapotou bude mild hybridní pohon.
Více detailů zatím známo není. Stejně tak není jasné, zda se nová CX-3 dostane i do Evropy. Poslední dvě novinky na českém trhu mají velmi výraznou čínskou stopu, modely CX-6e a 6e vznikly ve spolupráci s čínskou automobilkou Changan. CX-3 ani 2 už u nás jako nové koupit nějakou dobu není možné.
Zdroj: Carscoops | video: Marek Bednář/Auto.cz