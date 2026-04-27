Nová giulia a stelvio vsadí i na spalováky. I současné QV ale pořád koupíte i v Česku!
Nové generace Alfy Romeo Giulia a Stelvio dorazí v roce 2028. A přestože měly být původně čistě elektrické, italská značka mění strategii a nabídne kompletní portfolio pohonů.
Rozhodnutí zachovat spalovací motory je přímou reakcí na kolísavou poptávku po elektromobilitě a pragmatickým krokem mateřského koncernu Stellantis. Současné modely Giulia a Stelvio, které se na trhu drží již od let 2015 a 2016, zůstanou v prodeji do příštího roku. Poté se začne psát nová kapitola na pokročilé platformě STLA Large, která je primárně konstruována jako elektrická.
Šéf značky Santo Ficili otevřeně přiznává, že svět jako celek není na kompletní elektrifikaci připraven. Cílem Alfy je zůstat globálním hráčem, což vyžaduje schopnost uspokojit zákazníka v Itálii, USA i kdekoli jinde. Proto značka hodlá nabízet spalovací motory tak dlouho, dokud po nich bude poptávka.
Loučení s pořádnou platformou
Nové modely dají definitivní sbohem oceňované, ale stárnoucí architektuře Giorgio. Přechod na STLA Large s sebou přinesl i nečekané výzvy, které odsunuly premiéru o několik let. Konstruktéři museli kompletně přepracovat karoserii, aby zajistili dostatečné chlazení pro spalovací motory, s nimiž se v původních plánech pro tuto platformu u Alfy nepočítalo. To se promítne i do finálního vzhledu obou novinek, v přední části vozu nebudou chybět výrazné nasávací otvory.
Designový směr obou novinek naváže na novější kompaktní SUV Junior. Mezi charakteristické prvky budou patřit dělené přední světlomety s ostře řezaným denním svícením a zadní světla s motivem šípu, která doplní výrazná odtrhová hrana pátých dveří. Evoluce se dočká také ikonická maska chladiče.
Kvůli novým předpisům Evropské unie už Alfa nemůže montovat registrační značky asymetricky na stranu, budoucí majitelé se musí připravit na jejich umístění přímo pod středový trojúhelník „scudetto“.
Interiér se ponese v duchu moderní digitalizace, ale údajně se zachováním k analogové tradici. Typický přístrojový štít s „tubusy“, takzvaný cannocchiale, zůstane zachován, byť ve formě displejů.
Od úsporného hybridu po tisíc koní
Základem nabídky se stanou přeplňované benzinové čtyřválce s mild-hybridní asistencí. V nabídce nebudou chybět ani plug-in hybridní verze. Ty by měly využívat techniku s baterií o kapacitě 21 kWh, která umožní čistě elektrický dojezd přes 80 kilometrů.
Čistě elektrické varianty pak díky 800V architektuře slibují extrémně rychlé nabíjení a dojezd přes 640 kilometrů, čímž chtějí přímo konkurovat například elektrickému BMW i3 Neue Klasse.
Největší emoce však vzbuzuje návrat vrcholné verze Quadrifoglio. Zelený čtyřlístek bude mít poprvé v historii dvě podoby. Elektrické QV by mohlo díky technice známé z amerického Dodge Charger Daytona disponovat výkonem až 1000 koní a zrychlením z nuly na 100 km/h za pouhé dvě sekundy.
Pro puristy však zůstane ve hře i spalovací motor. Spekuluje se o modernizovaném šestiválci o objemu 2,9 litru, který už nyní plní normy Euro 7, nebo o novém třílitrovém agregátu s dvojitým přeplňováním.
Virtuální ideální stopa
Nové generace giulie a stelvia budou také technologickými průkopníky v rámci celého Stellantisu. Jako první nasadí software STLA Brain, který využívá umělou inteligenci k řízení podvozku a aktivního odpružení v reálném čase. Tento systém má pomoci eliminovat pocit těžkopádnosti u elektrických verzí, které jsou kvůli bateriím logicky těžší.
Pro nadšence do okruhového ježdění si Alfa připravuje lahůdku v podobě pokročilého head-up displeje s rozšířenou realitou. Ten má na asfalt před řidiče promítat ideální stopu a brzdné body, podobně jako v závodních simulátorech.
Výroba obou modelů bude probíhat v italském závodě Cassino, kde budou sdílet linku s luxusními modely Maserati.
Výroba současné generace Alfy Romeo Giulia Quadrifoglio již spěje ke svému konci. U největšího českého autorizovaného prodejce, pražské Imofy, však lze tento ikonický supersedan stále objednat do výroby nebo vybrat z dostupných skladovek.
Zdroje: Autocar, Stellantis, Alfa Romeo, Automotive News Europe