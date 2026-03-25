Nová Kia EV2 ze Slovenska má české ceny: Čtyři výbavy a základ pod 660.000 Kč
Model EV2 doplňuje rodinu elektrických modelů značky Kia o SUV segmentu B. V nabídce jsou dvě velikosti akumulátoru a výhradně pohon předních kol.
Je tomu už více než rok, kdy firma Kia odhalila připravované malé elektrické SUV. Tehdy v podobě konceptu. Výroba sériové a přirozeně dost upravené verze probíhá od letošního roku, a sice v závodě Kia Motors v Žilině na Slovensku. Po kompaktní EV4 je to druhý model, který se u našich východních sousedů kompletuje.
Vůz dlouhý 4060 mm, který jezdí na rozvoru 2565 mm, se v Česku nabízí se dvěma verzemi trakčních baterií, které se liší nejen kapacitou, ale také koncepcí samotné baterie a rovněž jmenovitým napětím. Menší akumulátor je typu LFP a nabízí kapacitu 42,2 kWh při napětí 358 voltů. Výkon menší baterie činí 123,8 kW. Větší baterie je typu lithium-ion NMC, vyznačuje se napětím 297 V a kapacitou 61 kWh při výkonu 113,6 kW.
Menší baterie je nabízena v kombinaci se synchronním střídavým motorem o výkonu 108 kW a momentovém maximu 250 N.m. Větší akumulátor se páruje se stejně koncipovaným elektrickým strojem, ale s výkonem sníženým na 99 kW při stejném maximálním točivém momentu.
Korejská novinka se v Česku nabízí ve čtyřech úrovních výbavy. Základní Light startuje na částce 659.980 korun a jako jediná je k dispozici pouze s menší baterií. Karoserie je čtyřmístná.
Následuje úroveň Air, dostupná s oběma bateriemi. Obě velikosti akumulátoru jsou navíc k dispozici jak pro čtyřmístnou verzi, tak také pětimístnou. Cena začíná na částce 664.980 korun a končí na 777.980 korunách. Uvedené ceny výbavy Air platí za předpokladu, že kromě uváděcího bonusu 20.000 korun využijete ještě výkupní bonus ve stejné výši. Pokud výkupní bonus nevyužijete, bude cena činit 684.980 až 797.980 korun. Na základní verzi Light se uvedené bonusy nevztahují.
Stejně je tomu ve vyšší výbavě Earth. Standardní ceny činí 724.980 korun až 832.980 Kč. I zde lze využít oba bonusy ve výši 20.000 korun každý. Zbývá vrcholná verze GT-Line. Ta je k dispozici jen s větší baterií ve čtyř- i pětimístné verzi. Její specifické designové doplňky mají za následek, že karoserie je delší o pět milimetrů. Ceny jsou uváděny 884.900 korun za pětimístnou verzi, respektive 892.980 korun za čtyřmístnou. I v tomhle případě můžete využít obou bonusů.
Všechny úrovně nabízejí standardně vyspělou konektivitu včetně AI asistenta. Kabině dominuje panoramatický displej a samozřejmostí jsou také diodové hlavní přední světlomety, samočinná klimatizace. Důležité tepelné čerpadlo vyjde na 25.000 korun, avšak objednat jej lze jen u tří vyšších výbav, čili u základní jej mít nelze.
|Kia EV2 - vybrané technické údaje a ceny
|Motor
|Synchronní střídavý elektromotor
|Synchronní střídavý elektromotor
|Výkon [kW]
|108
|99
|Točivý moment [N.m]
|250
|250
|Kapacita akumulátoru (typ) [kWh]
|42,2 (LFP)
|61 (Lithium-ion NMC)
|Výkon palubní nabíječky AC/DC [kW]
|11 (22)/50 (350)
|11 (22)/50 (350)
|Poháněná kola
|přední
|přední
|Převodovka
|samočinná jednostupňová redukční
|samočinná jednostupňová redukční
|Max. rychlost [km/h]
|161
|161
|Zrychlení 0-100 km/h [s]
|8,5/8,7
|9,5/9,7
|Kombinovaná spotřeba dle WLTP [kWh/100km]
|15,1-15,5
|15,2-16,3
|Normovaný dojezd dle WLTP v kombinaci [km]
|312-318
|413-453
|Vnější rozměry [mm]
|4060 (GT-Line 4065) x 1800 a 1575
|4060 (GT-Line 4065) x 1800 a 1575
|Rozvor [mm]
|2565
|2565
|Zavazadlový prostor [l]
|362-1201 (zadní), 15 (přední)
|362-1201 (zadní), 15 (přední)
|Ceny (výbava/počet míst) [Kč]
|Light/4
|659.980
|nenabízí se
|Air/5
|684.980
|784.980
|Air/4
|697.980
|797.980
|Earth/5
|724.980
|824.980
|Earth/4
|732.980
|832.980
|GT-Line/5
|nenabízí se
|884.980
|GT-Line/4
|nenabízí se
|892.980
Z hlediska praktičnosti je největší devizou variabilní kabina s možností podélně posouvat zadní sedadla. To ale platí jen v případě čtyřmístné verze, kdy jsou sedadla posuvná nezávisle. Pokud máte pětimístnou variantu, a tedy se zadní lavicí, tak tu posouvat možné není.
Novinka nabízí také infotainment, a sice ve dvou variantách. Z větších elektromobilů Kia známý trojdílný panoramatický displej zahrnuje vedle digitálního přístrojového štítu a dotykové jednotky pro ovládání klimatizace také 31,2cm displej (12,3 palce) systému Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), nejnovější generace navigace a infotainmentu Kia. Výše uvedené zařízení je příplatkovou výbavou od úrovně Earth. V rámci paketu Navi vyjde u zmíněné výbavy na 25.000 korun, u vyšší GT-Line na 20.000 korun. Standardem je u všech úrovní stejný infotainment ccNC Lite, ale bez integrované navigace.
U elektromobilu je velmi důležité nabíjení. Při pomalém nabíjení je výkon nabíječky 11 kW. U výbavy Earth a GT-Line můžete mít za příplatek 25.000 korun paket 22 kW s dvojnásobně výkonnou nabíječkou.
Standardní stejnosměrná nabíječka nabízí výkon 50 kW, takže z 10 na 80 procent se baterie nabije u menší baterie za 42 minut, u větší je nabíjecí čas 70 minut. K dispozici je také výkonnější nabíječka s 350 kW, která uvedené časy zkrátí na 29 minut, respektive 30 minut. Již tradičně značka Kia nabízí velkorysou záruku. Na celý vůz činí 7 let nebo 150 000 km, podle toho, co nastane dříve. První tři roky záruka není omezena počtem ujetých kilometrů. Na trakční akumulátor činí tovární záruka dokonce osm let nebo 160 000 km. Nová Kia EV2 se na trhu bude muset o přízeň zákazníků utkat s některými konkurenty.
Fiat 600e: Dražší i výkonnější
Jedním z přímých konkurentů korejské novinky je Fiat 600e. Na rozdíl od ní se nabízí pouze s jednou trakční baterií typu lithium-ion NMC o kapacitě (hrubé) 54 kWh. Výkon synchronního motoru s permanentními magnety činí 115 kW, maximum točivého momentu je 260 N.m.
Na českém trhu se 600e nabízí ve třech úrovních výbavy. Základem je úroveň Pop, která vyjde v rámci akce na 699.900 korun. Prostřední výbavu představuje Icon za 749.900 korun a vrcholem je výbava La Prima, za níž zaplatíte 804.900 korun.
600e má už v základní výbavě samočinnou klimatizaci, diodové přední světlomety nebo zadní parkovací senzory. Italský elektromobil nabízí palubní nabíječku na střídavý proud o výkonu 11 kW, stejnosměrná disponuje 100 kW. Záruka na vůz je standardní dva roky. Na vysokonapěťové elektrické komponenty činí osm let nebo 160 000 km.
Peugeot e-2008: Čtyři výbavy, jeden motor
Vzhledem ke sdílené technice v rámci skupiny Stellantis je hnací ústrojí elektrické 2008 stejné jako v případě Fiatu 600e. To znamená, že vůz pohání stejný elektromotor o výkonu 115 kW a rovněž trakční baterie disponuje kapacitou 54 kWh.
Stejně jako EV2, je i e-2008 nabízen ve čtyřech úrovních výbavy. Základní Style vyjde v rámci akční nabídky na 750.000 korun. Vyšší úroveň Business stojí o pouhých 15.000 korun více.
Větší cenový odstup se tak pojí se třetí výbavou (druhou nejvyšší) Allure, za kterou chce český dovozce 795.000 korun. Vrcholem je lehce sportovní varianta GT, za niž zájemce zaplatí 840.000 korun.
Výbava je obdobná jako v případě Fiatu 600e. V základu je i zde samočinná klimatizace. Allure disponuje například elektrickou parkovací brzdou a vrcholné GT třeba sportovními hliníkovými pedály.
Zdroj: Tisková zpráva Kia EV2, ceník Kia EV2, ceník Fiat 600e a Peugeot 2008, Wikipedia