Nová Kia EV5 dostává pohon všech kol. První kusy dorazí v létě
Kia EV5 je nově dostupná s pohonem obou náprav za cenu startující od 1.284.980 Kč. Základní výbavu nečekejte, tohle je pro náročnější.
Kia rozšiřuje modelovou řadu elektromobilu EV5 uvedenou začátkem října na český trh. Dosud měla pohon pouze předních kol, ovšem nyní je dostupná se dvěma motory a pohonem všech kol.
Základní model začíná s výbavou Air na 1.094.980 Kč. Pohon všech kol je dostupný od prostřední linie Launch Edition za 1.284.980 Kč a pro sportovně laděnou GT-Line od 1.384.980 Kč. Cílem je nabídnout zákazníkům možnost bezpečně cestovat za zhoršených povětrnostních podmínek, například na hůře dostupné chaty.
Systém permanentně rozděluje hnací síly tak, aby maximalizoval trakci a stabilitu na površích se zhoršenou přilnavostí. Přední motor s permanentními magnety je naladěný na 125 kW (170 koní), zadní indukční má 70 kW (95 koní). Dohromady poskytují EV5 palebnou sílu 195 kW, tedy o 35 kW více. To zlepšuje akceleraci na stovku z 8,4 sekundy na 7,3 sekundy a navýšila se i maximální rychlost ze 160 na 180 km/h.
Baterie s kapacitou 81,4 kWh zůstala zachována, ale protože jí energii odebírají dva motory, ujede v závislosti na velikosti kol místo 505 až 530 km jen 484 až 491 km.
Když se podíváme na prvky výbavy, řada Launch Edition má třízónovou klimatizaci, elektrické víko kufru, indukční nabíjecí plochu, čalounění umělou kůží, vyhřívaná a ventilovaná přední sedadla, vyhřívaná zadní sedadla, tepelné čerpadlo a externí napájení.
GT-Line má sportovnější vzhled exteriéru s full LED světly a relaxační přední sedadla, přičemž řidičovo má masážní funkci. Dále se tu objevuje prémiový sound systém a ambientní osvětlení interiéru.
Výroba verze s pohonem všech kol startuje v dubnu s dodáním prvních kusů začátkem léta. Objednat si ji ale můžete už teď. Předpokládá se, že čtyřkolky budou mít poloviční podíl na prodejním mixu modelu EV5.
Zdroj: Kia I Video: Kia