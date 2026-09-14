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Nová Kia PV7 oficiálně: Větší elektrická dodávka sází na modularitu a 800V architekturu

Kia PV7

Kia PV7 Zdroj: Kia

Kia PV7
Kia PV7
Kia PV7
Kia PV7
Kia PV7
Kia PV7
Kia PV7
Kia PV7
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Jan Faltýsek
Jan Faltýsek
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Nová Kia PV7 evropské silnice vyrazí v roce 2027 a hodlá zaujmout tím, co profesionální řidiči i početné rodiny ocení. Slibuje totiž obrovský a snadno přístupný prostor, reálný dojezd přes 460 kilometrů a bleskové nabíjení.

Kia na veletrhu v Hannoveru poprvé ukazuje světu model PV7. Po prvotině PV5 jde o druhý a výrazně větší přírůstek do nově budované rodiny čistě elektrických užitkových a velkoprostorových vozů.

U novinky jde především o maximální vnitřní prostor, což se přirozeně ukazuje účelném vnějším tvaru. Základem je dedikovaná elektrická architektura s označením E-GMP.S, která inženýrům umožnila vytvořit vůz s naprosto rovnou podlahou. Jde o většího příbuzného již představeného modelu PV5.

Auto má krabicovitý tvar, výrazně vpřed posunutou kabinu, masivní přední nárazník s ochranným okrytováním a velkorysé prosklení. S celkovou délkou 5,35 metru, šířkou necelé dva metry a rozvorem náprav nataženým na úctyhodných 3,5 metru se jedná o suverénního zástupce segmentu větších dodávek. K dispozici bude od začátku ve dvou základních provedeních, a to jako ryze užitkové Cargo a osobní Passenger.

Pracovní varianta Cargo cílí primárně na logistiku a živnostníky, přičemž do Evropy dorazí ve dvoumístném i třímístném uspořádání. Delší verze nabídne nákladový prostor o objemu 6,1 metru krychlového, varianta se zvýšenou střechou dokonce rovných osm kubíků.

Užitečné zatížení dosahuje až 1200 kilogramů u kratší verze a 1165 kilogramů u prodloužené varianty, do které se bez potíží vejdou tři standardní europalety. Praktičnost při každodenní rozvážce podtrhuje nakládací hrana ve výšce pouhých 550 milimetrů, možnost volby mezi křídlovými a výklopnými pátými dveřmi nebo systém automatického zavírání bočních dveří, jakmile se řidič s klíčkem vzdálí od vozu.

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Nová Kia PV7 • Kia

Verze pro fachmany i rodiny

Osobní provedení Passenger se zaměřuje na komfortní přepravu osob, ať už jde o hotelové rozvozy, taxislužby nebo velké rodiny. V globálním měřítku pojme až devět cestujících, přičemž sedmimístná varianta využívá pro maximální variabilitu kolejnicový systém s plynule posuvnými a snadno vyjímatelnými sedadly. Cestující vzadu mají k dispozici vlastní ovládání klimatizace i výkonné USB-C porty pro nabíjení elektroniky.

O pohon předních kol se stará elektromotor s výkonem 200 kW a točivým momentem 420 Nm. V budoucnu by navíc měla do nabídky přibýt i verze s pohonem všech kol. Zákazníci budou moci volit mezi dvěma kapacitami baterií, konkrétně 71,5 a 96,2 kWh, přičemž větší z nich zajistí u užitkové verze dojezd přesahující hranici 460 kilometrů na jedno nabití.

Dalším tahákem vozu je použití 800V sítě, díky které se baterie na patřičné rychlonabíječce o výkonu 350 kW dostane z 10 na 80 % kapacity za zhruba dvacet minut. Opravdu praktickým prvkem je možnost dvou nabíjecích portů, jeden vpředu a druhý volitelně na boku v zadní části. Nechybí podpora funkce V2L, díky které auto poslouží jako obří powerbanka pro napájení pracovního nářadí.

Moderna i klasická madla

Palubní desce sice dominují rozměrné displeje s úhlopříčkou 12,9 nebo 14,6 palce běžící na operačním systému Android Automotive, automobilka ale zachovala i důležitá fyzická tlačítka pro často používané funkce. Pracovní ergonomii zlepšují i klasická masivní madla na A-sloupcích pro snazší nastupování nebo prostřední sedadlo, jehož opěradlo lze sklopit do podoby praktického stolku.

Kabina využívá udržitelné a snadno omyvatelné materiály, které v osobní verzi doplňuje ambientní osvětlení a elegantnější textilie. Samozřejmostí je plná armáda asistenčních systémů včetně pokročilého adaptivního tempomatu, parkovacích asistentů s 360stupňovou kamerou nebo systému proti nechtěnému sešlápnutí plynového pedálu.

Nová Kia PV7 se na trhu objeví ve druhé polovině roku 2027 a její nabídka se bude postupně rozšiřovat. Výrobce počítá s vytvořením celkem třiadvaceti různých derivátů, včetně samotných podvozků připravených pro speciální nástavby od certifikovaných partnerů. Model tak doplní menší dodávku PV5 a v roce 2029 navíc uvolní cestu pro ohlášený vlajkový model PV9.

Zdroje: Iaa Transportation Hannover, Kia

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